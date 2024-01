Kerttu Niskasen kilpakumppanit täysin rikki maalissa – ruotsalaistähdeltä tiukka näkemys suomalaisesta

VAL DI FIEMME.

Val di Fiemmessä nähtiin Tour de Skin viimeistä edellinen etappi rankoissa olosuhteissa. Kisa kesti normaalia paljon pidempään, kun räntäsateen ja vesisateen yhdistelmä hidasti hiihtäjiä.

Kerttu Niskanen tavoitteli tämän kauden Tourilla kolmatta voittoaan, mutta ruotsalaiset Linn Svahn ja Frida Karlsson hiihtivät kaksoisvoittoon. Niskanen oli kilpailun kymmenes.

Etenkin Karlsson teki kovasti töitä kisan aikana. Ruotsalainen keräili itseään pitkään maalissa. Niin teki Touria johtava yhdysvaltalaistähti Jessie Diggins. Kumpikin kuitenkin tokeni hetken päästä haastattelukuntoon.

Jessie Diggins voipuneena maalissa

Ruotsin joukkue taktikoi Karlssonin johdolla muun muassa 8,5 kilometrin kohdalla, kun kirimaalissa jaettiin tärkeitä bonussekunteja. Karlsson teki rajun urakan, mutta oli voipumisen jälkeen kuitenkin tyytyväinen oloonsa.

– Yritin karata. Olisin toivonut, että useampi olisi halunnut vetää, Karlsson sanoi Yle Urheilulle.

Frida Karlsson uupuneena maalissa

Karlsson nousi kokonaistilanteessa kolmanneksi. Alpe Cermisiin legendaariseen loppunousuun tilanne on kutkuttava. Ruotsin Jonna Sundling on toisena ja 43 sekuntia perässä Digginsiä. Karlsson on kolmantena vain sekunnin perässä Sundlingia ja Niskanen viisi sekuntia perässä Karlssonia. Kolmikko on vain siis kuuden sekunnin sisällä toisistaan.

Frida Karlsson nappasi viime vuonna Tourin kokonaiskilpailun voiton, mutta tuupertui rajun nousun jälkeen ja menetti hetkeksi tajuntansa.

Karlsson ei tiedä, mitä odottaa tällä kertaa.

– Uskon, että siitä tulee aika hyvä. Viime vuonna näimme kuitenkin, että niin ei käynyt. Nyt tilanne on vähän yllätys, Karlsson sanoi.

Ruotsalaistähti latasi tiukan näkemyksen suomalaisesta, vaikka kehuikin myös Niskasta.

– Kerttu oli hyvä viime vuonna (Alpe Cermisissa). Hän on hyvä haastaja, Karlsson näki Niskasen tilanteen.

Jessie Diggins oli sateessa vain hetken aikaa median haastattelussa. Yle Urheilulle amerikkalaistähti ehti antaa yhden kommentin. Diggins johtaa kokonaiskilpailua 39 sekunnin erolla Wengiin.

– Olen todella kiitollinen joukkueelleni. Minulla oli hyvät sukset. Tarvitsin sitä. He tekivät sen. Minun piti vaan roikkua mukana, kahdeksanneksi yhteislähtökisassa sijoittunut Diggins sanoi.