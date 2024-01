Sähköautojen toivotaan tuovan apuvirtaa asentajapulaan

Sähköistyvän autokannan on pelätty ajavan etenkin pienempiä autokorjaamoja ahdinkoon, kun ajokkien huoltotarve vähenee eivätkä osaaminen ja käytössä olevat laitteet riitä sähköautojen huoltamiseen.

Monilla alan yrityksillä on edessään erikoistuminen tiettyihin korjauskohteisiin, liittyminen isompaan korjaamoketjuun tai ovien sulkeminen. Varsinkin ikääntyneemmän yrittäjäkunnan on ennustettu heittävän työrukkasia nurkkaan, jos edessä on kalliita investointeja uuteen korjaamoteknologiaan.

Merkkiliikkeiden ulkopuolista korjaamoalaa edustavan Autoalan Palvelutuottajat ry:n puheenjohtaja Taneli Hakkarainen tunnistaa edellä kuvatun tilanteen. Hän ei kuitenkaan pane korjaamoyrittäjiä uhkaavaa ahdinkoa pelkästään sähköautojen syyksi. Autoteknologiassa on otettu myös aiemmin isoja kehitysloikkia, joissa alan yrittäjien on pitänyt pysyä mukana. Samalla uhasta on tullut myös mahdollisuus.

– Aikanaan tulivat katalysaattorit ja suorasuihkutus, sitten tietokoneet ja sähköinen diagnostiikka. Sähköautot ovat tätä samaa jatkumoa, muistuttaa autokorjaamoja Helsingissä, Lahdessa ja Kuopiossa pyörittävä Hakkarainen.

Tarvetta sadoille asentajille

Sähköautoja suurempi käytännön haaste vaikuttaa olevan osaajapula. Korjaamoalan vetovoima on hiipunut viime vuodet tasaista tahtia, eikä asentajia enää löydy riittävästi eläköityvien ammattilaisten tilalle. Esimerkiksi Autoalan Keskusliiton AKL:n kyselyn mukaan sen jäsenliikkeillä on noin 700 uuden mekaanikon välitön palkkaustarve.

Korjaamoyrittäjien hartaana toiveena on, että sähköistyvä autokanta palauttaisi nuorten kiinnostuksen alaa kohtaan.

– Sähköautojen huoltaminen ja korjaaminen ovat jo pitkälti tietokonetyötä. Mielikuvat öljyisistä käsistä ja likaisista korjaamohalleista tuntuvat kuitenkin olevan tiukassa, Hakkarainen harmittelee.

Töitä toki riittää myös perinteisten polttomoottoreiden parissa, vaikka sähköautojen myyntimäärät ovat kasvaneet pari viime vuotta ripeästi.

AKL:n tilastojen mukaan Suomessa oli vuoden 2023 lopussa liikennekäytössä lähes 84 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa ja 135 000 lataushybridiä. Perinteisiä polttomoottoriautoja oli samaan aikaan rekisterissä yli 2,5 miljoonaa.

– Niissä on korjaamista vielä pitkäksi aikaa, Hakkarainen vakuuttaa.