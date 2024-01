Pakkanen hankaloittaa junaliikennettä: yöjunat tunteja myöhässä

Kaukoliikenteessä on ollut viivästyksiä viikonlopun aikana.

Yöjuna Helsingistä Rovaniemelle on myöhässä noin kolme tuntia.

Pakkanen on aiheuttanut viivästyksiä yöjunaliikenteeseen.

VR kertoi aamusta, että monissa Helsingin ja Lapin eri paikkakuntien väliä kulkevissa yöjunissa on ollut myöhästymisiä. Tuolloin kerrottiin, että yöjunien viivästykset ovat olleet noin 40 minuutista useampaan tuntiin.

Esimerkiksi yöjuna Helsingistä Rovaniemelle on edelleen myöhässä noin kolme tuntia.

Muutamia raideosuuksia on korvattu myös linja-autoilla. Tampereen ja Porin välillä osa junista on päätetty korvat busseilla. Näin on tehty myös esimerkiksi Parikkalan ja Savonlinnan välillä.

Myös aamulla lähteneissä junissa on ollut myöhästymisiä.

Viime päivien kova pakkanen on aiheuttanut myöhästymisiä junaliikenteeseen. VR arvioi eilen, että se peruu perjantailta, lauantailta ja sunnuntailta ainakin noin 20 junavuoroa per päivä. Peruuntumisia saattaa tulla myös lisää.