Israel sanoo tappaneensa 8 000 Hamasin taistelijaa Gazan pohjoisosassa

Israelin sanoo myös tuhonneensa äärijärjestö Hamasin komentorakenteet Pohjois-Gazassa. Hamasin terveysviranomaisten mukaan sodassa on kuollut yli 22 000 ihmistä.

Israelin armeijan tiedottaja Daniel Hagari sanoi tiedotustilaisuudessa myöhään lauantai-iltana, että Hamasin taistelijoita on surmattu kahdeksan tuhatta. Tietoa ei ole voitu varmistaa riippumattomista lähteistä.

Sota Hamasia vastaan keskittyy Hagarin mukaan nyt Gazan keski- ja eteläosiin.

Hamasin hallinnoimien terveysviranomaisten mukaan lokakuun alussa alkaneen sodan aikana on kuollut yli 22 000 ihmistä. Eilen lauantaina kuoli vuorokauden sisällä 120 ihmistä, kertovat Hamasin viranomaiset.

Sunnuntaina aamulla kuusi ihmistä kuoli Länsirannalla Israelin hyökättyä Jeninin pakolaisleiriin, kertovat palestiinalaisviranomaiset.

Suurin osa Gazan 2,3 miljoonasta asukkaasta on joutunut jättämään kotinsa.

Israelin hyökkäys alkoi lokakuun 7. päivänä Hamasin tehtyä raa'an yllätyshyökkäyksen Israelin rajan yli. Terroristit surmasivat 1 200 ihmistä ja ottivat panttivangiksi 240. Yli 120 on yhä panttivankina.

Israel vannoo yhä tuhoavansa Hamasin

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu toisi eilen moneen kertaan kuullun tavoitteen, että sodan tarkoitus on ”hävittää” Hamas niin, ettei se enää ole uhka Israelille.

Monien asiantuntijoiden mukaan Hamasin täydellinen tuhoaminen on epärealistista, sillä Hamasilla on Gazassa myös paljon siviilihallinnon tehtäviä, ja lisäksi se on ideologinen liike.

Sodan jälkeisestä Gazan hallinnosta on esitetty vain vähän julkisia pohdintoja, mutta sellaista on viritellyt ainakin Israelin puolustusministeri Yoav Gallant. Hän esitteli pari päivää sitten suunnitelman, jonka mukaan Gazaa hallitsisivat sodan jälkeen palestiinalaiset, mutta ilman Hamasia tai Israelia. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tiettävästi ole käsitelty esimerkiksi Israelin hallituksessa.

Sodan leviämistä pelätään

Jännitys jatkuu myös Israelin ja Libanonin rajalla.

Äärijärjestö Hizbollah ampui eilen lauantaina kymmeniä raketteja Pohjois-Israeliin. Sitä pidetään vastauksena Hamasin sotilaskomentajan Saleh al-Arourin salamurhalle, jonka Israel toimeenpani Libanonin pääkaupungissa Beirutissa.

Israelin armeijan tiedottaja Hagari sanoi tiedotustilaisuudessa, että Hizbollah on vetämässä Libanonia mukaan sotaan.

– Tuhosimme Israeliin lauantaina iskeneitä Hizbollahin ryhmiä, Hagari sanoi.

Lähteet: Reuters, AFP