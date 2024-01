Sellisti intoutui tanssimaan ilosta, kun Jyväskylä Sinfonia sai remontoidun salin

Jyväskylä Sinfonia on vuosikymmeniä ollut kahden paikan loukussa. Orkesterin toimitila sijaitsi kauppakeskus Kolmikulmassa, ja soittajat harjoittelivat askeettisesti ullakolla entisellä tenniskentällä. Varsinaisena konserttipaikkana toimi 551-paikkainen kaupunginteatterin iso sali.

Vaikka vuosikymmeniä kaavailtua konserttitaloa ei vieläkään saatu, sinfonialaiset iloitsevat muutosta saman katon alle Paviljonkiin. Orkesterille lohkaistiin tilat messuhallin kylkeen, ja suuri sali remontoitiin 7,5 miljoonalla eurolla etenkin Sinfonian tarpeisiin.

Encoreksi ristitty sali on tuplasti isompi kuin teatterin sali, sillä se nielaisee 1 200 hengen yleisön.

Remontin näkyvin osa on laajennettu puuverhoiltu näyttämö, jolla on tilaa jopa 80-henkisen orkesterin musisoida. Sinfonian 39 soittajaa mahtuu lavalle vaivattomasti.

Soittajille ja yleisölle tärkein uudistus on sähköinen Meyer Constellation -akustiikkajärjestelmä. Sen ovat suunnitelleet akustikot Eckhard Kahle ja Henrik Möller. Järjestelmän soittokuntoon on säätänyt Grammy-palkittu John Pellowe. Hän on työskennellyt pitkään muun muassa Luciano Pavarottin kanssa.

Sinfonian edellinen kapellimestari ja nykyinen neuvonantaja Ville Matvejeff kiteyttää uuden salin kvanttihypyksi orkesterin työskentelylle ja yleisökokemukselle.

– Salin sydän on täysin akustinen, mäntypuinen lava, joka soi jo itsessään, ja yleisön puolella salissa on iso kaiutin- ja mikrofonijärjestelmä, joka luo salin soinnin kuultavaksi.

Avaa kuvien katselu Ville Matvejeff luovuttaa tahtipuikot seuraajalleen Lorenzo Pazzerilinille, mutta lupaa vierailla kapellimestarina uudessa salissa. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Sinfonian soolosellisti Ilkka Kauppi ei tyydy abstraktiin kvanttihyppy-ilmaisuun. Hän hypähtää kevyesti ilmaan kesken haastattelun ja kuvailee uudistusta sulavalla tanssiliikkeellä.

– Olen ollut orkesterissa 20 vuotta, ja yhtäkkiä ollaan siinä tilanteessa, että et nyt soi ympärillä niin kuin pitääkin. Ero teatterisaliin on valtava.

Kaupin mukaan soittaminen on nyt vuoropuhelua koko orkesterille, ja se mahdollistaa tarkan yhteissoiton. Aiemmin se on ollut vaikeaa, koska orkesteri ei ole voinut harjoitella teatterisalissa.

Koronaeristys havahdutti ikävöimään konserttisaleja

Belgialainen akustikko Eckhard Kahle kertoi, että hän nautti korona-aikana runsaasti musiikkia kotistereoista. Sittemmin hän havahtui kaipaamaan konserttisaleja.

– Tuli todella voimakas tarve kuulla liveäänet ja tuntea jännitys salissa.

Kahle vieraili kolme vuotta sitten Jyväskylässä perehtymässä teatterin ja Paviljongin saleihin. Paviljongissa tila oli tuolloin kongressisali. Kahle on tyytyväinen, sillä sen rakenteita tarvitsi muuttaa vähemmän kuin aluksi suunniteltiin.

– Isot kaiutinkaapit eli ”Mikki Hiiren korvat” ovat edelleen paikoillaan, samoin salin sivuseinät ja akustiikkalevyt.

Kahle kehuu, että salin tunnelman muuttamiseen arkkitehtuurisesti riitti esiintymislavan leventäminen ja puupanelointi.

– Se ei enää näytä kongressipaikalta vaan konserttisalilta. Kun avaa korvat, se kuulostaa samalta kuin näyttääkin.

Avaa kuvien katselu Akustikko Eckhard Kahle suunnittelee akustiikan myös Turun uuteen konserttitaloon. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Sähköisen akustiikan miehenkorkuiset ohjauskaapit on kätketty tarkkaamoon. Salin katossa roikkuu 76 mikrofonia ja seinä- ja kattorakenteisiin on upotettu 210 kaiutinta.

Akustiikan professori Tapio Lokki Aalto-yliopistosta tunnustaa yllättyneensä salin luonnollisesta soinnista ja kehuu järjestelmän kätevyyttä.

– Normaalisti akustiikan säätö vaatii seinien siirtelyä ja seinämateriaalien vaihtoa. Nyt tilan kokoa ja ääntä voidaan virittää läppärillä.

Akustikko Kahle kiteyttää, että Constellation käyttää ​​ympäristön tunnistavia mikrofoneja, digitaalista signaalinkäsittelyä ja huippukaiuttimia.

– Järjestelmä muokkaa salin kaikuominaisuuksia ja jakaa äänen uudelleen paristasadasta kaiuttimesta mahdollisimman luonnollisesti jokaiselle istuimelle.

Sali soveltuu edelleen puhetilaisuuksiin

Paviljongin salissa on yli 20 vuotta järjestetty runsaasti kevyen ja raskaan musiikin konsertteja, stand up -iltoja ja puhetilaisuuksia. Encore-sali soveltuu niihin jatkossakin, mutta sähköakustiikka suljettuna. Jos yleisön reaktioita halutaan rock-konserteissa esille, järjestelmää voidaan käyttää apuna miedosti.

– Tietysti hyvin vähän, koska liikakäyttö puurouttaa äänen, muistuttaa professori Lokki.

Avaa kuvien katselu Akustiikan professori Tapio Lokki on saanut työstään palkinnon Suomen Akatemialta. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Constallation -järjestelmä on käytössä Suomessa myös Turun Logomossa. Maailmalla on useita vastaavia järjestelmiä, mutta Meyerin versio on yksi käytetyimmistä.

– Jyväskylässä arvostettiin sen säätömahdollisuuksia ja suomalaista tukea eli jos jotain hajoaa, niin se saadaan nopeasti korjattua, Lokki kertoo.

Kapellimestari Matvejeff nostaa positiivisimmaksi yllätykseksi sen, että sähkön mukanaoloa ei soinnissa huomaa.

– Saliin on onnistuttu luomaan luonnollinen tuntuma ja nyt voi soittaa niin hiljaa, että hädin tuskin jousi liikkuu, mutta silti se kuuluu.

Uudistettu sali lisää Matvejeffin mukaan automaattisesti orkesterin kunnianhimoa. Työ jää Matvejeffin seuraajan kapellimestari Lorenzo Pazzerinin vastuulle.

Jyväskylässä on yritetty saada konserttitaloa kohta 50 vuotta. Matvejeff ei halua uskoa, että uusi sali hautaa ikuisuushaaveen. Hän toivoo, että muutaman vuoden päästä tilaa kaivataan lisää ja akustisen salin rakentaminen on mahdollista.