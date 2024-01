Analyysi: Pitäisikö Tiktok kieltää?

Tiktok pitää kieltää EU:ssa, koska se on turvallisuusuhka. Näin julisti sunnuntain Helsingin Sanomissa kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla.

Salla totesi, että Kiina kerää dataa Tiktokin kautta. Hän ihmettelee, että jopa presidentinvaalin ehdokkaat Suomessa käyttävät kiinalaista sosiaalisen median palvelua avoimesti.

Kansanedustaja Sallan voisi ajatella olevan hieman jäävi lausunnossaan.

Ennen valintaa kansanedustajaksi Salla työskenteli teknologiayhtiö Metan (ent. Facebook) EU-asioista vastaavana yhteiskuntasuhdejohtajana Brysselissä. Metan omistama Instagram on Tiktokin suora kilpailija, kuten myös Facebook.

Salla ei kuitenkaan ole ainoa ääni varoittamassa kiinalaisesta somepalvelusta.

Keskustelu Tiktokin vaaroista käy kuumana. Kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.) ilmoitti lauantaina lopettavansa Tiktokin käytön turvallisuussyistä.

Viestintäyrittäjä Katleena Kortesuo kirjoitti vastikään blogissaan, kuinka harva ymmärtää, että Tiktok on osa Kiinan kyber- ja informaatiosotaa länttä vastaan. Teksti levisi laajalle.

Tiktokin käyttö on suorastaan räjähtänyt. Tiktokin levittivät maailmalle lapset ja nuoret, mutta aikuiset ja buumeritkin ovat alkaneet sitä käyttää. Suomessa on pari miljoonaa Tiktokin käyttäjää.

Tiktokista on tullut kuumin sosiaalinen media, joka on muuttanut myös muuta sosiaalista mediaa. Facebook, Youtube ja Instagramkin ovat seuranneet sen toimintamallia. Kaikki ovat alkaneet tarjota lyhyitä, toinen toistaan seuraavia algoritmin aiemmin katsellun perusteella valitsemia videoita.

Joitain vuosia sitten puhuttiin vielä Tiktok-tansseista, mutta nyt sovelluksessa on kaikkea politiikasta pornoon. Viime kevään eduskuntavaalien-yhteydessä puhuttiin jopa Tiktok-vaaleista. Kyselytutkimuksen mukaan kevään vaaleissa Tiktok vaikutti Suomen vaalitulokseen.

Avaa kuvien katselu Tiktokissa on sisältöä esimerkiksi Gazasta. Kuva: Lauri Karo / Yle

Ylenkin jutussa on kerrottu, että Tiktok on ollut pitkään villi länsi, jossa ei ole ollut minkäänlaista kontrollia. Negatiivisen julkisuuden ja tiukentuneiden EU-säädösten vuoksi yhtiö on kuitenkin taipunut tänä vuonna lisäämään rajoitustyökaluja vanhemmille myös Tiktokiin. Silti nuoretkin altistuvat kaikenlaisella sisällölle raa'asta väkivallasta, syömishäiriöitä tukevaan käyttäytymiseen, pornoon ja propagandaan.

Nurinkurista on, että Kiinassa Tiktokin haitta lapsille ja nuorille tiedetään. Palvelu on maassa estetty. Kiinassa on käytössä saman yrityksen rinnakkaissovellus Douyun, josta on kirjoitettu, että se ei ole koukuttava tai sisällöltään haitallinen kuin Tiktok.

Yhdysvalloissa Tiktokia on yritetty kieltää ja rajoittaa, kuten monen maan ja EU:n hallinnossa. Intiassa se on kielletty kokonaan.

Tietokirjailija, digitaalisen maailman asiantuntija Petteri Järvinen suhtautuu varovaisen myönteisesti Aura Sallan esittämään Tiktokin kieltämiseen.

– EU on ollut hirveän huolissaan perusoikeuksien toteutumisesta USA-palveluiden suhteen ja mennyt välillä hyvinkin pitkälle. Ja sitten toisaalta tähän Kiinan vastaavaan toimintaan ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Se on minua itseäkin ihmetyttänyt, Järvinen sanoo.

Siitä, vakoileeko Kiinan valtio Tiktokin kautta, ei ole varmuutta. Sen sijaan Edward Snowdenin tapaus paljasti, että Yhdysvallat käyttää esimerkiksi Facebookia varmuudella ihmisten seuraamiseen, Järvinen sanoo. Vakoiluakin isompana asiana Järvinen pitää sitä, että kiinalaiset voivat ohjailla algoritmia, joka vaikuttaa länsimaisten ihmisten, varsinkin nuorten maailmankuvan rakentumiseen.

– Ja voi miettiä, että entä jos TikTok olisi venäläinen, minkälaisia videoita algoritmi syöttäisi esimerkiksi suomalaisille Ukrainaan sotaan liittyen, Järvinen pohtii.

Joka hallitsee tällaista algoritmia, pystyy epäsuorasti vaikuttamaan ihmisten ajatuksiin. Algoritmit ovat nykyajan vallankäytön väline.

Avaa kuvien katselu Petteri Järvinen kysyy, miten Tiktokiin suhtauduttaisiin, jos se olisi venäläinen palvelu. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Järvinen vertaa sosiaalisen median säätelyä autojen tulemiseen ja autoihin liittyvään lainsäädäntöön. Kun autot keksittiin, meni kymmeniä vuosia, ennen kuin niitä alettiin säädellä. Ei ollut liikennevaloja, ei nopeusrajoituksia, ei turvavyötä. Mutta näille huomattiin vähitellen tarve – jotta ihmishenkiä voitiin säästää. Somessa on sama tilanne.

Sosiaalisen median tutkija, Someturvan toimitusjohtaja Suvi Uski pitää myös kieltoajatusta hyvänä. Jos somealusta tai muu alusta ei toimi eettisesti ja turvallisesti, se pitää voida kieltää.

Uski pitää tietoturvaongelmia uhkina, joista on totuttu käymään keskustelua. Sen sijaan psykologiset uhat tulisi myös huomioida vakavasti. Hän sanoo, että Tiktok on psykologinen ase, jota voidaan käyttää halutessa länttä vastaan.

– Kun menemme kohti seuraavaa vuosikymmentä, meidän on välttämätön säädellä eri alustoja, koska niillä on huonoja vaikutuksia ihmiskunnalle, Uski sanoo.

Uskin mukaan Tiktok on onnistunut hakkeroimaan ihmisen psykologian. Ja se herättää huolta. Tiktok on luonut tilanteen, jossa ihminen ei pysty lopettamaan Tiktokin käyttöä, vaikka haluaisi.

– Tiktok vaikuttaa länsimäisten ihmisten arvoihin, ajatteluun ja käyttäytymiseen ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Toki tämä on mahdollisia Metan alustoillakin.

– Nämä ovat isoja kysymyksiä EU:lle. Ja meillä pohjolassa on poikkeuksellisen nuoret käyttäjät, myös paikallinen sääntely on mahdollista.

Helmikuussa tuleva EU:n digipalvelusäädös tulee mahdollisesti rajoittamaan Tiktokia, mutta sen vaikutusta on Uskin mukaan vielä vaikea arvioida.