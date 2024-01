Rautalammin historiallisessa puukirkossa sattui vesivahinko, kun pakkanen poksautti vesijohdon rikki

Pohjois-Savossa sijaitsevassa Rautalammin puukirkossa tapahtui sunnuntaina vesivahinko. Pelastuslaitoksen mukaan sään lauhduttua pakkasen rikkomaan sprinklerijärjestelmän vesijohtoon tuli vuoto.

Päivystävän palomestari Petteri Lintusen mukaan vettä vuoti kirkossa noin 20 neliömetrin alueelle. Pelastuslaitos kävi tukkimassa vuodon ja poisti vedet.

– Kiinteistön haltija jatkaa vahingon laajuuden selvittelyä, Lintunen kertoo.

Rautalammin puukirkko on yksi Suomen suurimmista puukirkoista. Se on valmistunut vuonna 1844, ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Alexander Engel, arkkitehti Carl Ludvig Engelin poika. Rautalammin kunnan verkkosivujen mukaan kirkko on arkkitehtonisesti ainutlaatuinen.

Lintusen kertoo, että vesivahinkoja on tapahtunut Kuopion seudulla myös asuinrakennuksissa. Hänen mukaansa jäätyneitä vesiputkia ei kannata jättää ilman valvontaa.

– Jos veden tulo on lakannut pakkasessa, sulavaa vesijohtoa kannattaa aktiivisesti valvoa. Se on todennäköisesti vaurioitunut ja mitä nopeammin vuodon saa korjattua, sitä vähemmän tulee vahinkoja.