Pallaksella muistettiin lumivyöryturman uhreja luonnon keskellä – ”Se oli ihmeellisen tuuleton hetki”

Pallaksen muistohartauteen osallistui sunnuntaina parisataa ihmistä. Vs. kirkkoherra Juhani Holman mukaan ihmisillä oli selvästikin tarve hiljentyä yhdessä.

Suruhartaus Pallaksen lumivyöryturmassa menehtyneiden äidin ja pojan muistolle järjestettiin ulkona Pallastunturin entisen luontokeskuksen paikalla sunnuntaina.

Muonion seurakunnan ja kunnan järjestämään tilaisuuteen saapui noin kaksisataa ihmistä Muoniosta ja myös naapurikunnista. Mukana oli myös pelastustöihin ja etsintöihin osallistuneita.

– Kyllä sen ilmapiirin aisti ihan selvästi hartauden aikana. Vallitsi syvä hiljaisuus, ja ihmisillä oli selvästikin tarve olla yhdessä ja hiljentyä kylki kyljessä tämän tragedian keskellä, kuvailee vs. kirkkoherra Juhani Holma.

Muistotilaisuuden aikaan Pallaksella oli pakkasta noin kymmenen astetta.

– Lippu oli puolitangossa eikä liehunut yhtään. Se oli ihmeellisen tuuleton hetki, Holma sanoo.

Juhani Holma korosti hartaustilaisuuden johdannossaan erityisesti ihmisten yhdessäolon merkitystä.

– Tämä surullinen tapahtuma on koskettanut ja järkyttänyt ihmisiä syvästi. Yhteisöllisyys on nyt tärkeää, jotta jaksamme jatkaa eteenpäin. Toki ihmisillä on myös tarve puhua.

Yksi tilaisuuden virsistä oli Tuntureiden virsi, joka Holman mielestä on kuin tapahtuneen lohdutukseksi tehty.

”Maasta tuntureiden kiitän, pohjoisesta kansasta. Kiitoksiini rakkaat liitän, heidät annoit lahjana. Päivä paistaa, hanki hohtaa, yöhön yöttömään jo johtaa. Kiitoksiini muistot jäivät, herkät hetket eilisen, tuntemukset menneen päivän, hauraat haaveet huomisen. Niiden kautta lohdutusta vuotaa, uutta viisautta.

Rakkaat, menneet ennen meitä kiedon ketjuun kiitosten. Kasvaa muistellessa heitä eilisestä huominen. Aika jatkaa juoksuansa, auttaa Luoja luotujansa.”

Myös menehtyneiden kotipaikkakunnalla Korsnäsissa Pohjanmaalla hiljennyttiin sunnuntaina muistamaan ja suremaan uhreja.