Putket pamahtelevat nyt rikki – nopeasti lauhtuva sää tekee tuhoja eri puolilla maata

Väistynyt hirmupakkanen on työllistänyt pelastuslaitoksia. Sään lauhtuminen on aiheuttanut useissa kohteissa putkien rikkoutumisia ja vesivahinkoja.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää lauhtuu edelleen ja huomenna monin paikoin suuressa osassa maata on plusasteita.

Pelastuslaitoksilla on varauduttu myös tulevien päivien todennäköisiin putkirikkoihin.

– Pakkasista johtuen on ollut enemmän putkien rikkoutumisia. Odotettavissa on, että kun mennään selkeästi plussan puolelle ja putket kunnolla sulavat, niin lähipäivinä on odotettavissa enemmän putkirikkoja, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Clas Tallberg.

Viime yönä Vantaan Myyrmäen päiväkoti Simpukassa tapahtui putkirikosta johtuva vesivahinko.

– Vedet olivat tulleet välikatosta sisään rakennukseen. Päiväkoti suljettiin, kertoo päivystävä palomestari Tomi Airaksinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Helsingin pelastuslaitos on muun muassa ollut kuivaamassa Hietaniemessä sijaitsevan Taivallahden koulun väistötiloja. Lisäksi pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoo Katajanokan Marina Congress Centerissä tapahtuneesta vesivahingosta, jossa konferenssikeskuksen sprinklerijärjestelmistä tuli vettä sisätiloihin.

Sunnuntai-iltana Vantaan Variston Orsipolulla rikkoutunut runkovesiputki valutti vettä Luhtitielle. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen mukaan putkirikko saadaan korjattua maanantaina puoleen päivään mennessä.

Mittava putkirikko Tampereen ydinkeskustassa

Avaa kuvien katselu Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari luonnehtii Hämeenkadulla sattunutta vesivahinkoa mittavaksi. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tampereen ydinkeskustassa Hämeenkadulla sattui aamuvarhain mittava vesivahinko, kun sammutusvesijärjestelmän paksu putki murtui liitoksestaan.

Hämeenkatu 6:ssa sijaitsevaan kerrostaloon ehti valua vettä useita tuhansia litroja, ennen kuin vedentulo saatiin katkaistua.

Vesi pääsi myös kellarikerroksessa sijaitsevan K‑Supermarket Hämeenkadun tiloihin. Lattiat on saatu kuivattua ja kauppa on auki normaalisti.

Sunnuntaina putkirikot työllistivät Tampereen keskustassa Puutarhakadulla ja Hervannassa Kanjoninkadulla. Puutarhakadulla korjaustöiden arvioidaan jatkuvan maanantai-iltaan saakka. Vedenjakelussa voi olla häiriöitä.

S-Marketin kuivatavarat kastuivat Jyväskylässä

Jyväskylässä Kuokkalan S-marketissa vettä valui maanantaiaamuna putkirikon vuoksi katon kautta yhteensä noin 200 neliön alueelle myymälään.

Aamupäivällä yhdentoista jälkeen kaupan tilojen kuivattelu oli yhä käynnissä ja myymälä asiakkailta suljettuna.

– Avaaminen menee todennäköisesti tiistaihin, tätä päivää en tässä vaiheessa enää uskalla luvata, marketpäällikkö Jukka Rasi sanoo.

Avaa kuvien katselu Myymälän kiinniolosta kertova kyltti marketin sisäänkäynnin edessä. Kuva: Simo Pitkänen

Rasin mukaan osa myymälän tuotteista menee kastumisen vuoksi hävikkiin. Vuoto sattui myymälän kuivatavarapuolelle ja käyttökelvottomaksi pilaantui esimerkiksi puurohiutaleita.

Päivittyvä uutinen.