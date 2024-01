Asiantuntija: Alma Pöystin näkyvyys Golden Globeissa on ”aivan fantastista”

Seuraavaksi jännitetään, saako Kuolleet lehdet Oscar-ehdokkuuden. Suomen elokuvasäätiön Jaana Puskala on hyvin pettynyt, jos ehdokkuutta ei tule.

Kuolleet lehdet jäi ilman palkintoja viime yönä Suomen aikaa pidetyssä Golden Globe -gaalassa. Aki Kaurismäen tragikomedia oli ehdolla parhaan ei-englanninkielisen elokuvan kategoriassa, minkä lisäksi näyttelijä Alma Pöysti oli ehdolla parhaan naispuolisen musikaali- tai komediaelokuvan näyttelijän kategoriassa.

Vaikka pystejä ei tullut, on esille pääseminen itsessään komea saavutus. Näyttelijä ei ole aiemmin ollut Golden Globeissa ehdolla suomenkielisestä elokuvasta, ja Pöysti on saanut näkyvyyttä muun muassa Vanity Fairin sivuilla.

Mitä Golden Globe -hullunmyllystä jäi käteen? Yle soitti Suomen elokuvasäätiön kansainvälisen osaston päällikölle Jaana Puskalalle.

Pöystin kannalta fantastista

Alma Pöysti kertoi Vanity Fairin haastattelussa, että Globe-ehdokkuus on avannut hänelle jo uusia osia. Pöystin agentti Laura Munsterhjelm vahvisti Ylelle, että kutsuja koekuvauksiin tulee.

Jaana Puskala sanoo, että Pöystin uran kannalta Golden Globe -näkyvyys on ”aivan fantastista”.

– Tekijät, erityisesti nyt näyttelijät, jäävät todella mieleen ja muistiin. Kyllä tämä takuulla edistää heidän juttujaan tulevaisuudessakin, Puskala arvioi.

– Ihmettelisin, jos Almaa ei joihinkin muihin kuvioihin houkuteltaisi.

Puskala on varma, että Kuolleiden lehtien menestys sataa myös laajemmin suomalaisen elokuvan laariin, vaikka mitään kovin konkreettista on vaikea sanoa.

– Katse kohdistuu Suomeen laajemmin. Ollaan uteliaita, että mitähän muuta täällä on.

Avaa kuvien katselu Alma Pöysti ja Jussi Vatanen näyttelevät Kuolleet lehdet -elokuvan pääroolit. Kuva: Malla Hukkanen

”Vaatii jumalatonta omistautumista”

Puskala on seurannut kotimaisen elokuvan kansainvälistymistä läheltä yli 30 vuotta. Elokuvien viennissä ja markkinoinnissa ollaan siinä ajassa otettu hänen mielestään huimia loikkia.

Kuolleiden lehtien kohdalla iso etu on ollut se, että elokuvan näyttelijät ovat olleet valmiita matkustamaan ympäri maailmaa. Aki Kaurismäki ei elokuviaan nykyään käytännössä markkinoi, joten vastuu on ollut pääroolien Alma Pöystillä ja Jussi Vatasella.

– Ei ole ihan yksinkertaista saada Alman ja Jussin kaltaisia ihmisiä reissaamaan. He ovat kuitenkin ihmisiä, joilla on muitakin töitä. Heidän matkasuunnitelmiensa eteen on tehty valtavasti työtä. Se vaatii jumalatonta asialle omistautumista ja järjestelyä.

– Kun Aki ei itse halua tällaista tehdä, niin miten fantastista onkaan, että hän on löytänyt tällaiset lähettiläät, jotka ovat siihen valmiita, Puskala hehkuttaa.

Alma Pöysti käveli Golden Globe -gaalan punaisella matolla maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Suomen elokuvasäätiö on tukenut Kuolleiden lehtien palkintokampanjoita kymmenillä tuhansilla euroilla. Puskala sanoo, että säätiössä on aina tuettu varteenotettavia kampanjoita.

– Aika kaukaa haetulta tuntuisi, että jonain vuonna säätiöstä ei rahaa annettaisi. Kuolleilla lehdillä oli taustalla hyvä myyntiagentti ja jenkkilevittäjä, ja työryhmällä oli halukkuutta reissata ja tehdä töitä.

Lyhyt kesto on valttikortti

Tärkein Kuolleiden lehtien menestyksen syy on tietenkin se, että kyseessä on kriitikoiden ja katsojien mielestä erittäin hyvä elokuva.

Puskala uskoo, että yleisöt haluavat nähdä muutakin kuin saksankielisen holokaustielokuvan The Zone of Interestin tai ranskalaisen oikeustrillerin Putoamisen anatomian kaltaisia rankkoja elokuvia.

Ensimmäinen oli ehdolla kolmen Globen saajaksi. Jälkimmäisellä oli neljä ehdokkuutta, joista se voitti käsikirjoituksen sekä parhaan ei-englanninkielisen elokuvan Globet.

– Akin elokuva puhuttelee ihmisiä sen takia, että se on valtavan suloinen perusrakkaustarina, jossa hyvä voittaa pahan. Siinä puolustetaan vanhoja arvoja, jopa moraalia, Puskala sanoo.

Myös elokuvan 81 minuutin kesto on valttikortti.

– Katsojaa ei istuteta taide-elämyksen vuoksi kolmea tuntia leffateatterissa.

Avaa kuvien katselu Aki Kaurismäen elokuvilla on uskollinen kansainvälinen yleisö. Ohjaaja itse ei elokuviensa markkinointiin juuri osallistu. Kuva: Katriina Laine / Yle

”Saa olla pettynyt”

Puskalan mielestä on vaikeaa arvioida, mihin Golden Globe -gaala asettuu tärkeysjärjestyksessä verrattuna muihin elokuva-alan merkkitapahtumiin.

Syynä on se, että gaala on ollut viime vuosina kohujen keskellä, minkä vuoksi sen uskottavuutta on kyseenalaistettu.

Näkyvyyden kannalta Globet ovat kuitenkin yhä elokuva-alan toiseksi suurin palkintotapahtuma. Ne käynnistävät Yhdysvalloissa gaalakauden, joka huipentuu maaliskuisiin Oscareihin.

– Kyllähän sen ehdokkuuksista on yleensä voinut vetää suoria yhtäläisyyksiä Oscareihin.

23. tammikuuta selviää, tuleeko Kuolleista lehdistä toinen Oscar-ehdokkuuden saanut suomalainen pitkä elokuva. Ensimmäinen oli Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä (2002).

Saako siis olla pettynyt, jos ehdokkuutta ei tule, Jaana Puskala?

– Ainakin minä olen hyvin pettynyt, jos niin käy. Ja kyllä varmaan aika moni muukin. En muista, että tällaista nostetta olisi ollut Mies vailla menneisyyttä -elokuvan kohdalla.