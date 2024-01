Jätehuoltoyhtiöt ovat ongelmissa kovilla pakkasilla – jokainen voi helpottaa niiden työtä parin niksin avulla

Roska-astiat ovat menneet pahimmassa tapauksessa rikki, kun roskia on tultu hakemaan.

Jätehuoltoyhtiöt ovat olleet ongelmissa kovilla pakkasilla.

Liukkaan kelin ja sähkölaitteiden vikojen vuoksi ajot ovat olleet myöhässä.

Tämän lisäksi ongelmia aiheuttavat jäätyneet roskat, jotka saattavat rikkoa jäteasioita.

Jäiset roskat

Etelä-Karjalan jätehuollon asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen kertoo, että pahin vastus työntekijöille ovat jäätyneet biojäteastiat.

– Muoviset jäteastiat ovat olleet koetuksella. Eniten painavat biojäteastiat ovat menneet rikki.

Jos astia rikkoontuu, on uuden hankinta asiakkaan vastuulla.

– Biojäte on jäätynyt kiinni astioihin jämäkästi kovilla pakkasilla. Niiden saaminen ulos on työntekijöille vaikeaa. Vaikeimmin jäte kovettuu, jos se on laitettu kosteana jäteastiaan, Ilvonen kertoo.

Biojätteissä on yleisesti eniten kosteaa roskaa, minkä vuoksi ongelma kohdistuu juuri niihin.

Avaa kuvien katselu Etelä-Karjalan jätehuollon asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen kertoo että roskien hakuaikataulut on saatu kiinni ongelmista huolimatta. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Biojätteen jäätymisen esto

Biojätteen jäätymisen estämisessä avainasemassa on huolellinen pakkaaminen. Kun biojätteet pakkaa käärittynä esimerkiksi sanomalehtiin, estää se biojätteen jäätymisen.

Toinen keino on, että roskien viejä vie ensin roskat jäätymään ulos, ja vasta sen jälkeen laittaa ne biojäteastiaan. Ulkona oleva biojäteastia kannattaa vuorata sanomalehdillä. Tällöin jäte ei tartu astian reunoihin kiinni.

Asukkaan tulee myös huolehtia, ettei laita kosteaa jätettä biojäteasiaan. Muuten se jäätyy.

Jäteastioiden rikkoutumiseen voi johtaa myös se, etteivät jäteastiat ole laadultaan kestäviä.

Lähiekopisteet ongelmissa

Pakkanen on aiheuttanut alueellisia viivästyksiä myös Rinki-ekopisteiden tyhjennyksiin. Kylmä sää vaurioittaa erityisesti keräilyssä käytettävien kuorma-autojen nostolaitteita sekä kartonki- ja muovijätteen puristimia.

Ringin pakkauskeräyksestä vastaava operatiivinen johtaja Pertti Tammivuori pyytää, että pakkausjätteitä ei jätettäisi keräysastioiden viereen lojumaan, jos säilöt ovat täynnä.

Avaa kuvien katselu Lähiekopisteille ei kannata tuoda pakkausjätettä, jos säiliöt ovat jo täynnä. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Lämpenee

Sääennusteiden mukaan ilma on lauhtumassa, mutta sekin tuo omat ongelmansa.

– Nopea lämpötilan lämpeneminen aiheuttaa liukkaita kelejä. Tämä haastaa kuljettajia, sillä jäteauto on hyvin painava, Etelä-Karjalan jätehuollon asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen kertoo.