Putket jäätyivät, auto ei lähde käyntiin tai kotona on vesivahinko – korvaako vakuutus?

Vakuutus ei välttämättä korvaa jäätymisestä johtuvia vahinkoja. Oma vakuutus kannattaa lukea tarkkaan, sillä niihin voi liittyä ehtoja ja rajoituksia.

Vakuutusyhtiö Ifin korvausjohtaja Tiia Heino sanoo, että keskimääräinen jäätymisvahingoista maksettu korvaus on noin 8 000 euroa.

– Osalle asiakkaista tulee yllätyksenä, että esimerkiksi jäätymisen vuoksi rikkoutunutta putkea ei kuitenkaan vakuutuksesta korvata.

Tämä johtuu siitä, että vahingon tulee olla äkillinen tai ennalta arvaamaton.

– Suomen olosuhteissa pakkanen on talvella kuitenkin tavallinen sääilmiö, johon voi varautua, eli se ei täytä äkillisen vahingon määritelmää, Heino perustelee.

Kysyimme kolmelta isolta vakuutusyhtiöltä jäätymisvahinkojen korvaamisesta.

Tapaus 1. Auton akku simahtaa pakkasella

Pääperiaate: akkua tai korjausta ei korvata, mutta osa vakuutuksista korvaa hinauksen ja muita kuluja.

Lähi-Tapiolan autopalveluvakuutus ei korvaa hinausta tai matkan jatkamisen kuluja, jos autoa ei saada pakkasen vuoksi käynnistymään. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tilanteet, joissa ajoneuvo hyytyy kesken matkan. Uutta akkua ei korvata. Jos sähköauton akku loppuu, korvataan hinaus lähimmälle latausasemalle.

Pohjola Vakuutuksen autopalveluvakuutus korvaa hinauksen vahinkopaikasta lähimpään korjaamoon tai avunannon paikalla. Matkan jatkumisesta vahinkopaikalta kotiin esimerkiksi taksilla korvataan yleensä noin 200–500 euroa. Uutta akkua ei korvata.

Ifin kaskovakuutus sisältää hinaus- ja tiepalvelun, joka korvaa pakkasessa hyytyneen auton käynnistyksen tai hinauksen lähimmälle korjaamolle. Täyssähköautojen kohdalla vakuutus korvaa hinauksen lähimmälle latauspisteelle. Jos matkanteko keskeytyy, kuluja korvataan 500 euroon asti ilman omavastuuta.

Hinausautoilla on riittänyt töitä, kun pakkaset paukkuvat. Harkka-Yhtiöiden kuljettajalla on autoilijoille selvä toive: älkää viekö avaimia kymmenien kilometrien päähän.

Tapaus 2. Ilmalämpöpumppu jäätyy

Pääperiaate: yleensä ei korvata tai ainakin pitää olla erillinen vakuutus, jossa voi olla ikävähennys laitteelle.

Lähi-Tapiola: Jäätymisen tai pakkasen aiheuttamia vahinkoja ei lähtökohtaisesti korvata, on kyse sitten ilmalämpöpumpun tai putkien jäätymisestä.

Pohjola Vakuutus: Laitteen rikkoutuminen kovalla pakkasella on korvattava vahinko, jos kotivakuutus sisältää laiterikkoturvan. Korvaukseen tehdään kymmenen prosentin vuotuinen ikävähennys.

If: Jos ilmalämpöpumppu vaurioituu puhtaasti jäätymisen seurauksena, sitä ei lähtökohtaisesti korvata vakuutuksesta. Jäätymisestä aiheutuneita seurannaisvahinkoja rakennukselle tai irtaimistolle korvataan.

MV-Jäähdytyksen lämpöpumppuhuollon työnjohtaja Aarne Koivu kertoo, miten jäätynyttä pumppua voi huoltaa. Video: toimittaja Valtteri Kujansuu / Yle, editointi Jani Aarnio ja Sanni Isomäki / Yle.

Tapaus 3. Putket jäätyvät tai rikkoutuvat kotona

Pääperiaate: Vakuutukset määrittelevät esimerkiksi, missä asteessa asunto on pidettävä, etteivät putket jäädy. Vakuutusyhtiö voi vedota ohjeiden lisäksi myös rakennusvirheeseen, eristeiden vähyyteen tai jättää korvaamatta putkien iän takia.

Lähi-Tapiola: Putkien jäätymisestä aiheutuneita vahinkoja ei yleensä korvata, ellei kyseessä ole kiinteistön lämmityslaitteiston äkillisestä rikosta aiheutunut vahinko. Jos ehdot täyttyvät, vakuutuksesta voidaan korvata sekä vuotovahingon kuivaus- ja korjauskulut että putken korjauskulut.

Pohjola Vakuutus: Sekä putken rikkoutuminen että siitä seurannut vuotovahinko korvataan yleensä, jos vakuutus sisältää laiterikko- ja putkistovuototurvat. Putken korjauskustannuksiin tulee ikävähennys, joten vanhoja putkia ei välttämättä korvata. Myös vesivahinko korvataan putkien iän mukaan. Jos rakennusta ei ole lämmitetty lainkaan tai jäätynyt putki sijaitsee kylmässä tilassa, vahinkoa ei korvata. Sama koskee tilanteita, joissa jäätymisen syynä on jokin rakennus- tai asennusvirhe, tyypillisimmin puutteellinen eristäminen.

If: Kotivakuutuksesta korvataan putkien tai LVI-laitteiden jäätymisestä aiheutuneita seurannaisvahinkoja. Itse rikkoutunutta putkea, LVI-laitetta tai putkien sulatuskustannuksia ei korvata vakuutuksesta, ellei kyseessä ole esimerkiksi lämmityslaitteiston äkillinen rikkoutuminen. Jos vakuutukseen liittyviä suojeluohjeita ei ole noudatettu, on korvausta mahdollista alentaa. Esimerkiksi jos rakennus on asumattomana yli viikon, on pääsulkuventtiili suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä.