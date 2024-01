Asiantuntijoiden mukaan Mika Aaltolan omat arvot ja ideologia jäivät epäselviksi Ylen tentissä

Valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen ja emeritus politiikan toimittaja Unto Hämäläinen pohtivat Ylen aamussa, että Mika Aaltolan sanoma ja ideologia presidenttiehdokkaana kaipaisi vielä selkeyttämistä.

Perjantaina Ylen yksittäisten presidenttiehdokkaiden tentissä oli vuorossa valitsijayhdistyksen ehdokas Mika Aaltola. Kutakin vaalitenttiä puidaan aina seuraavassa Ylen aamun lähetyksessä. Aaltolan perjantaista tenttiä käsiteltiin tänään maanantaina, koska välissä oli viikonloppu.

Ylen aamussa vierailleet valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen ja emeritus politiikan toimittaja Unto Hämäläinen näkivät, että Aaltola onnistui tuomaan näkemyksiään aiempaa paremmin esille, mutta käsitys arvoista ja selkeä sanoma jäivät uupumaan.

– Nyt ehkä kuultiin enemmän siitä, mitä pohjolan linnoittaminen ja hänen muut turvallisuuspoliittiset näkemyksensä tarkoittavat. Ehkä mikä jäi puuttumaan niin vieläkään meillä ei ole oikein käsitystä hänen omasta ideologiastaan ja arvoista, Kestilä-Kekkonen analysoi.

Unto Hämäläinen arvioi, että yksilötentti oli Mika Aaltolalle parempi paikka tuoda näkemyksiään esiin kuin kaikkien ehdokkaiden yhteinen paneelikeskustelu. Tässä suhteessa Hämäläinen näki, että Aaltola selvisi tentistä hyvin päästessään selittämään ja perustelemaan omia näkemyksiään kaikessa rauhassa.

Poliittinen kokemattomuus näkyi

Kokemattomuus politiikassa tuli kuitenkin Hämäläisen mielestä esiin tentissä Aaltolan puheen kohdalla.

Hämäläinen totesi, että Aaltola aloittelee uraa poliitikkona korkeimmalta mahdolliselta tasolta pyrkimällä sellaiseen virkaan, johon poliitikko yleensä pyrkii viimeisenä. Hämäläisen mukaan Aaltolan kohdalla näkyi, että se on vaikeaa. Hämäläinen arvioi, että Aaltolalla kyllä on ehdokkaana selkeä sanoma, mutta hän ei vain saa sitä suustaan ulos.

Kestilä-Kekkonen jäi kaipaamaan Aaltolalta näkemysten esiintuomisessa tutkijan ja poliitikon roolin selkeämpää erottamista.

– Tutkijahan pyrkii aina, ainakin yleensä, häivyttämään mahdollisimman pitkälle omat arvonsa ja sitten toisaalta poliitikon tulisi niitä esiintuoda sen takia että hänhän on niiden arvojen vuoksi politiikkaan mukaan lähtenyt, Kestilä-Kekkonen sanoi.

Hämäläinen pohti, että Aaltolan vaikeuksissa näkyy myös sen suosiollisen aseman sulaminen, jota vielä alkuvaiheessa oli. Kun kaikki yhdeksän ehdokasta on mukana, Aaltolan vauhti on alkanut hiipua, Hämäläinen arvioi.

Kestilä-Kekkonen näki myös Aaltolan aseman olevan haastava politiikan konkareita sisältävän ehdokkaiden rivistössä.

– Meillä on hirveän kokenut ehdokaskaarti eli siellä on ministereitä ja entinen pääministeri, että tässä joukossa se kokemattomuus vain korostuu.

Vanhan vallan haastaminen ristiriitaista

Mika Aaltola on korostanut kampanjassaan, että hän tulee haastajana ja vaihtoehtona politiikan ulkopuolelta.

Tentissä pitämässään puheessa Aaltola kritisoi aiempien eurooppalaisten päättäjien toimia suhteessa Venäjään, kuinka nämä ovat epäonnistuneet Venäjän vihamielisyyden patoamisessa. Hän kuvasi aikaamme vakavaksi ja että se kaipaa vastuunkantajia ”perinteisten piirien” ulkopuolelta.

Kestilä-Kekkosen mukaan Aaltolan puheesta kuului hänen edustamansa kansainvälisen politiikan realistinen koulukunta, jossa voimaan vastataan vastavoimalla ja kansallinen intressi on äärimmäisen tärkeä ja jossa liittoutumisen ajatuksena on se, että muodostetaan voimatasapaino jolla ehkäistään sodat.

Kestilä-Kekkonen tulkitsi Aaltolan haastavan puheessaan vanhan vallan liberaalimpaa, taloudellisiin riippuvuuksiin pohjautuvaa ajatusta ja pyrkimystä siitä etteivät sodat olisi mahdollisia. Hän kuitenkin näki Aaltolan haastamisessa sen ongelman, ettei Aaltola ole ollut tekemässä näitä päätöksiä eikä hänellä ole kokemusta hallitustyöskentelystä.

Taktiikka vanhan vallan haastamisesta ei ollut Hämäläisen mielestä kovin onnistunut.

– Jos haastetaan vanhaa valtaa niin ei pidä lopuksi sanoa että kuka tahansa valitaan niin tässä käy hyvin. Häneltä tuli tässä suusta, ei nyt sammakko, mutta tällainen sympaattinen lause näitä muita ehdokkaita kohtaan, joita hän on kuitenkin haastamassa tavallaan ryppäänä, Hämäläinen huomautti.

Kestilä-Kekkonen näki ristiriitaisuutta myös Aaltolan suhteessa nykyiseen presidenttiin Sauli Niinistöön.

– Hän on kehunut paljon Niinistön ulkopolitiikkaa ja toisaalta Niinistö on ollut vallassa nyt 12 vuotta, elikkä jos Aaltola kritisoi nyt sitä meidän Venäjä-strategiaa ja ulkopoliittista strategiaa niin siinä mielessä se on vähän ristiriitaista.

Ulkopoliittinen linja selkeä

Aaltolan puheessaan esiintuomia painopisteitä olivat puolustuskyvyn terävöittäminen, pohjolan linnoittaminen ja Suomen aseman vahvistaminen Natossa.

Kestilä-Kekkosen mukaan Aaltola pääsi konkretisoimaan näitä painopisteitä ja puolustuksen vahvistamista tuomalla esiin ajatuksiaan ja käytännön ehdotuksia esimerkiksi meridrooneista ja jäämeren radasta.

Hämäläisen mielestä painopisteet antoivat selkeän kuvan Aaltolan tulevaisuudennäkymistä.

– Hänen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linjansa tuli noissa kolmessa pointissa hyvin selvästi esille, eli hänellä on hyvin pessimistinen näkemys siitä mitä seuraavan kuusivuotiskauden aikana on tapahtumassa.

Haasteeksi näiden painopisteiden toteuttamisessa sekä Hämäläinen että Kestilä-Kekkonen nostivat rahan. Aaltola on pyrkinyt erottautumaan muista ehdokkaista muun muassa vaatimalla puolustusmenojen kasvattamista kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Hämäläinen ja Kestilä-Kekkonen huomauttivat, ettei Aaltola antanut perusteluja sille, mistä olisi valmis luopumaan, jos haluaisi kasvattaa Suomen puolustusmenoja ehdottamaansa kolmeen prosenttiin.

Mika Aaltola perusteli puolustusmenojen kasvattamista Ylen tentissä.

Aaltolalta puuttuu poliittinen koti

Mika Aaltola on valitsijayhdistyksen ehdokas eikä ole lähtenyt sijoittamaan itseään mihinkään kohtaan poliittisten aatteiden akselia. Aaltola perusteli tentissä tätä valintaa sillä, ettei ole minkään puolueen ehdokas ja vei perusteluitaan Ranskan vallankumouksen perintöön saakka.

Kestilä-Kekkosen korvaan perustelut kuulostivat vanhakantaisilta ja vierailta. Hän pohti, että Aaltolan puheissa kuultava ajatus siitä, että ideologia olisi jotenkin pahasta, särähtää korvaan.

Hänen mielestään sekä Aaltolalle itselleen että äänestäjille olisi tärkeää pystyä sijoittamaan ehdokas johonkin kohtaan oikeiston ja vasemmiston välistä akselia.

Hämäläisen mukaan puoluetaustan ja sen tuoman tuen puuttuminen on vaikuttanut myös Aaltolan kannatuksen romahtamiseen.