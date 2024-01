Jättirintoihin pukeutuva Marko Vainio ihmettelee, miksi ihmiset nauravat – katsoja saattaa pähkäillä, mihin ”se” on piilotettu

Kun mies esittää naista, yleisöllä on hauskaa. Tämä on mysteeri, jota jo 20 vuotta drag-taiteilijana työskennellyt turkulainen Marko Vainio ei vieläkään osaa selittää.

Drag-taiteen kohtaamat ennakkoluulot ovat vuosien saatossa vähentyneet. Näin uskoo 20 vuotta drag-artistina esiintynyt turkulainen Marko Vainio.

Ruotsinlaivoilla drag-uransa aloittaneen Vainion mukaan suurin osa yleisöstä ymmärtää nykyään, että taiteenlajissa on kyse viihteestä. Silti hän saa edelleen ajoittain vastailla uteluihin siitä, miksi hän haluaa pukeutua naiseksi.

– En välttämättä halua pukeutua naiseksi, mutta se on tämä show. En halua olla nainen. Inhoan sukkahousuja ja meikkaamista. Varpaani ja polveni inhoavat korkokenkiä. Mutta siinä on edelleen jokin taika, kun mies esittää naista. Kontrasti on niin suuri.

Drag-taiteilija on itsekin usein pohtinut, miksi juuri se, kun mies esittää naista, on yleisön mielestä niin hauskaa. Toisinpäin naurut ovat laimeammat.

– Tämä on käsittämätön yhtälö. On olemassa drag kingejä, eli naisia, jotka esittävät miestä. Se ei ole kuitenkaan yhtä suosittua. Onkohan naisille miehiä normaalimpaa olla ilmeikäs ja elää vapaammin. Miehen kuva on niin juro ja eleetön. Tämä on mysteeri minulle edelleen.

Syytöksiä naisvihasta

Marko Vainion drag-show perustuu siihen, että taiteilija esittää humoristisen kärjistettyjä versioita niin kotimaisista julkimoista kuin kansainvälisistä supertähdistäkin. Hän kutsuu tyyliään ”vanhan ajan impersonointi-dragiksi”, jossa esitetään yleisölle tuttuja hahmoja ja korostetaan näiden erityispiirteitä esimerkiksi vaatetuksen, eleiden ja musiikin avulla.

Varsinkin Paula Koivuniemen ja Erika Vikmanin kaltaiset naishahmot ovat yleisön suosikkeja.

Drag-taiteen esittäminen on Marko Vainiolle työ 20 vuotta drag-artistina työskennellyt Marko Vainio puhuu muun muassa häntä ja drag-taidetta vastaan esitetystä kritiikistä.

Pelkkää ihailua Vainion värikäs esiintyminen ei ole kerännyt. Jotkut ovat esittäneet taiteilijaa kohtaan jopa syytöksiä naisvihasta. Marko Vainion mielestä on hyvä, että asioista keskustellaan.

– Naisvihasta on syytetty, kun mies tekee näin pilkkaa naisista. Mutta minä esitän myös mieshahmoja. Olen viihdetaiteilija, en katso sukupuolia. Ennemmin kunnioitan tribuutin kautta näitä taiteilijoita, että hei muistatteko, kun meillä oli Whitney Houstonin tyylinen supertähti.

Vainion lähtökohtana on, että hän voi esittää hahmon, vaikka ihminen itse istuisi katsomossa.

– Sen verran itseironiaa pitää olla jokaisella, mutta tarkoitukseni ei ole mollata ketään, Vainio selvittää.

Avaa kuvien katselu Marko Vainion mukaan teatteri- ja laivakeikoilla yleisö on parhaiten mukana drag-shown hurmoksessa. Kuva: Johanna Manu / Yle

Marko Vainion mukaan parikymppisiltä ei juuri tule negatiivisia kommentteja hänen esiintymisestään.

Keski-ikäiset tai sitä vanhemmat miehet saattavat suhtautua drag-taiteeseen vähintäänkin varauksella. Jotkut alkavat mielenosoituksellisesti tuijottaa puhelimiaan kesken esityksen tai kääntyvät kokonaan selin kohti lavaa.

Joskus kohtaamiset yleisön kanssa pääsevät yllättämään kokeneen taiteilijan.

– Kerran noin 70-vuotias pariskunta seurasi koko shown eturivissä. Esityksen jälkeen rouva kehui Lea Laven -hahmoani. Mies puolestaan kertoi miettineensä koko ajan, mihin olin onnistunut piilottamaan ”sen”. Tämä kertoo siitä, että miesten on joskus vaikeaa suhtautua drag-taiteeseen, Vainio naurahtaa.

Valikoimassa noin 300 hahmoa

Marko Vainio myöntää joskus harmistuvansa siitä, että drag-viihdettä tarkastellaan usein niin kapeasta näkökulmasta.

Vainion mukaan yhdelle drag voi olla keino löytää oma identiteettinsä taiteen kautta: olla oma itsensä piilossa rooliasun sisällä. Toiselle drag voi olla voimaantumisen väline.

Turkulaiselle drag on puhdasta viihdettä. Vainion 20-vuotista drag-uraa juhlistavan shown luominen on ollut myös kovaa työtä.

– Esityksessä on 78 hahmoa. Juhlavuoden kunniaksi piti tehdä uusia hahmoja. Mukana on myös klassikkohahmoja ja ehkä joskus hyllyllekin päätyneitä hahmoja.

Onneksi miehellä on mistä ammentaa, sillä Vainio on uransa aikana luonut noin 300 drag-hahmoa. Juhla-shown aikana lavalla nähdään drag-artistin versiot muun muassa Paula Koivuniemestä, Vesalasta ja Ellinoorasta. Justin Bieber, Freddie Mercury, Beyoncé ja Madonna ovat osa kansainvälisten tähtien kattausta.

– Matti ja Teppo nähdään kesäteatterin tyylisessä osuudessa. On siellä poliitikkojakin, kuten Päivi Räsänen, Krista Kiuru ja Sanna Marin. Ehkä tämä lähti vähän lapasesta jossain kohtaa, Marko Vainio ynnää.