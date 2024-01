HUS: Pula syöpälääkkeestä on aiheuttanut muutoksia potilaiden hoitoon – poikkeustilanteen arvioidaan jatkuvan viikkoja

Useiden syöpien hoidossa käytettävän solunsalpaaja karboplatiinin saatavuudessa on ongelmia. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä asiaan havahduttiin viime viikolla, kun ilmeni ettei karboplatiinia ole lääketukkuliikkeistä saatavilla.

Ensihätään HUS onnistui saamaan pienen erän lääkettä ulkomailta ja Suomen muista sairaanhoitopiireistä.

Saatu lääkemäärä ei kuitenkaan riittänyt kaikkien niiden potilaiden hoitoon, joiden hoitosuunnitelmaan karboplatiini kuuluu. Meneillään olevia syöpähoitoja oli tällöin suunniteltava uudestaan, kertoo HUS:in Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson.

– Yksittäisten potilaiden kohdalla hoidosta vastuussa olevat lääkärit ovat arvioineet, voidaanko hoitoa siirtää muutamalla päivällä tai toteuttaa yhdistelmähoito sillä hoitokerralla ilman karboplatiinia.

Lääkehoidon avulla osa syövistä pyritään parantamaan kokonaan. Pidemmälle edenneissä tautitapauksissa tarkoituksena on taudin etenemisen hidastaminen.

Kun karboplatiinia on ollut saatavilla vähemmän kuin sille olisi ollut tarvetta, on HUS priorisoinut parantumiseen tähtääviä hoitoja.

– Myös edenneiden tautien hoitoja on pystytty jatkamaan, mutta karboplatiini on saatettu jättää yhdistelmähoidoista pois, jos sen rooli on yksittäisen potilaan hoidossa ollut pienempi, Mattson kertoo.

Saatavuushäiriö jatkuu ainakin viikkoja

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myönsi viime viikolla erityisluvan kahdelle korvaavalle karboplatiinivalmisteelle.

– Niiden avulla pystytään varmaan joitakin lääkehoitoja jatkamaan ja saatavuushäiriöiden vaikutusta vähentämään, arvioi viime viikolla yksikön päällikkö Timo Mauriala Fimeasta.

Korvaavia valmisteita on käytetty myös HUSissa. Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson pitää tämän hetken tilannetta melko rauhallisena, mutta kertoo HUSin seuraavan asiaa tiiviisti.

– Tämän hetken arvio on, että tämä voi jatkua useamman viikon. Tarvittaessa suunnittelemme yksittäisten potilaiden kohdalla hoitoja uudestaan.

Fimean ylläpitämän saatavuushäiriösivuston mukaan karboplatiinin saatavuusongelmien arvioidaan päättyvän helmi-huhtikuussa, tuotteen pakkauskoosta riippuen.

Karboplatiinia käytetään muun muassa rinta- ja munasarjasyövän, keuhkosyövän sekä pään ja kaulan alueiden syöpien hoitamiseen. Kaikki kyseisiä syöpiä sairastavat eivät kuitenkaan tarvitse juuri karboplatiinia. Lääkeaineen valinta riippuu myös taudin vaiheesta ja osittain myös taudin alatyypistä.