Kahdelle syytteet terrorismirikoksista Kankaanpään äärioikeistojutussa

Yhteensä juttukokonaisuudessa on syytettynä kuusi henkilöä. Heistä kaksi on syytteessä terrorismirikoksista, neljä muista asiakokonaisuuteen liittyvistä rikoksista.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteet useita henkilöitä vastaan Kankaanpään pitkään tutkinnassa olleessa terrorismirikosjutussa.

Yhtä henkilöä syytetään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä räjähderikoksesta ja kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten. Toista henkilöä syytetään kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemiseen.

Lisäksi on nostettu syytteitä neljää muuta henkilöä vastaan. Muut syytteet koskevat pahoinpitelyä ja törkeää pahoinpitelyä, törkeää kiristystä, räjähde- ja ampuma-aserikoksia sekä omaisuuden anastamiseen liittyviä rikoksia. Syytekohtia on yhteensä 27.

Rikoksia viiden vuoden aikana

Epäillyt rikokset ovat syytteen mukaan tapahtuneet vuosina 2018–2023 Kankaanpäässä Satakunnassa. Useat niistä liittyvät apulaisvaltakunnansyytäjä Jukka Rappen mukaan äärioikeistolaiseen, rasistiseen ja uusnatsistiseen ideologiaan, jonka syytettyjen ryhmän ydinhenkilöt ovat omaksuneet.

Epäillyt ovat esitutkinnassa pääosin kiistäneet rikokset. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on tehnyt juttukokonaisuudessa useita syyttämättäjättämispäätöksiä näytön puuttumisen takia.

Asiakokonaisuus käsitellään Satakunnan käräjäoikeudessa sen määräämänä ajankohtana. Haastehakemuksen sisältö tulee julkiseksi oikeudenkäynnin alussa.

Epäily terroriteon valmistelusta

Juttukokonaisuus tuli julkisuuteen vuonna 2021. Poliisi kertoi tuolloin, että epäillyt olivat hankkineet tai anastaneet ampuma-aseita, dynamiittia sekä ammoniumnitraattia sisältävää lannoitetta terroristisessa tarkoituksessa.

Miehet opettelivat poliisin mukaan aseiden käyttöä ja räjähdysaineen valmistamista lannoitteista. Räjähteiden käyttöä myös kokeiltiin, poliisi jatkaa.

Viime kesänä poliisi kertoi, että yksi epäiltyjen suunnitelma oli suorittaa pommi-isku Niinisalon vastaanottokeskukseen.

Epäillyt vapaalla jalalla

Tammikuussa 2022 Satakunnan käräjäoikeus vapautti neljä vangittuna ollutta epäiltyä. Käräjäoikeuden mukaan poliisi ei ollut esittänyt sellaisia uusia seikkoja, joiden perusteella epäiltyjen vangitsemista olisi voitu jatkaa.

Aiemmin poliisi oli jo vapauttanut viidennen miehen.

Ylen selvityksen perusteella osalla epäillyistä on rikostaustaa.

Tapauksen käsittely julkisuudessa on herättänyt Kankaanpään seudulla ristiriitaisia tunteita, ja koko seudun on pelätty leimaantuvan muutamien yksilöiden epäillyistä teoista. Myös poliisitutkinnan pitkittymistä on ihmetelty.