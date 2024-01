Espoolaisisä tuomittiin lapsiinsa kohdistamasta kuritusväkivallasta vankeuteen

Lasten ruumiillinen kurittaminen on ollut 40 vuotta laissa kiellettyä. Espoon oikeustalo kuvattiin tammikuussa 2023.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tuomion tapauksessa, jossa isä oli useasti kurittanut ruumiillisesti kolmea 2–6-vuotiaista lastaan.

Aluesyyttäjä Jenni Herrdalin mukaan isä oli noin kahden ja puolen vuoden aikana tehnyt useita kertoja lapsilleen väkivaltaa lyömällä heitä kädellä sekä ottamalla käsin kiinni poskesta ja niskavilloista aiheuttaen lapsilleen kipua.

Lasten ruumiillinen kurittaminen on ollut Suomen laissa kiellettyä jo vuodesta 1984, suurin osa suomalaisista ei hyväksy lapsen ruumiillista kurittamista edes poikkeustapauksissa. Isä kiisti syytteet.

Vyyhti alkoi purkautua, kun yksi lapsista oli päiväkodissa kertonut työntekijälle isän satuttavan häntä ja ”kaikkia” kotona, mistä syystä hän olisi halunnut olla kodin sijasta päiväkodissa. Asiassa tehtiin päiväkodin toimesta rikos- ja lastensuojeluilmoitus.

Suojatin pahoinpitelystä seuraa ankarampi rangaistus

Isä käytti väkivaltaa erityisesti kahta vilkkainta lastaan kohtaan.

Sosiaalityöntekijän kertomuksen mukaan, lasten äiti oli kertonut hänelle, että isä oli kieltänyt lapsia puhumasta kotiasioista. Hän oli pelotellut heitä, että jos lapset kertovat kotioloista heidät haetaan pois kotoa. Lisäksi äidin ja sosiaalityöntekijän lastensuojelutapaamisessa, oli käynyt ilmi, että vastaaja oli kieltänyt äitiä lohduttamasta lapsia kurituksen jälkeen, koska lasten ”tuli pelätä vanhempiaan”.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomion mukaan asianomistajat olisivat tarvinneet erityistä suojelua, eivätkä he ole olleet tasavertaisessa asemassa suhteessa vastaajaan, eli isään. Lisäksi väkivalta on tapahtunut asianomistajien turvalliseksi tarkoitetussa ympäristössä, eli heidän omassa kodissaan. Tästä syystä oikeus katsoi, että isälle on tuomittava tavanomaista pahoinpitelyrikoksista seuraavaa rangaistusta ankarampi seuraamus: neljä kuukautta ehdollista vankeutta.

Isä määrättiin maksamaan lapsille yhteensä 1 250 euroa korjauksia särystä ja kivusta, sekä asianajajapalkkiot 6 060 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Mitä on kuritusväkivalta? Kuritusväkivalta on fyysistä tai henkistä väkivaltaa, jossa vanhempi, muu aikuinen tai esimerkiksi isompi sisarus pyrkii aiheuttamaan lapselle fyysistä tai henkistä kipua rangaistakseen tai säädelläkseen tämän käyttäytymistä. Kuritusväkivalta on esimerkiksi lapsen tukistamista, läimäyttämistä, pilkkaamista tai tahallista huomiotta jättämistä.