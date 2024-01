Spaissarit pääsi postimerkkiin – ikonisen yhtyeen perustamisesta jo 30 vuotta

Britannian postilaitos on julkaissut juhlapostimerkkisarjan 90-luvun ikonisesta popyhtyeestä Spice Girlsistä.

Postimerkkisarja on Britannian ensimmäinen, jonka aiheena on naispuolinen popyhtye. Bändeistä omat merkit ovat Britanniassa saaneet tätä ennen The Beatles, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones ja Iron Maiden.

Sarjassa on 15 merkkiä, jotka esittävät Spice Girlsin jäseniä erikseen ja keikoilla eri puolilla maailmaa. Yhtyeen muodostivat Melanie Brown, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Emma Bunton ja Victoria Beckham.

– Kun perustimme yhtyeen, emme voineet uneksiakaan, että 30 vuotta myöhemmin olisimme ensimmäinen naisyhtye, jolle omistetaan postimerkkisarja. Se on tyttövoimaa! yhtyeen lausunnossa sanotaan.

Avaa kuvien katselu Kuva: Royal Mail

Yhtye on myynyt yli sata miljoonaa levyä. Spice Girls on maailman eniten myynyt naisbändi, lähes rinta rinnan amerikkalaisen The Supremes -yhtyeen kanssa.

Kokoonpano alkoi osoittaa rakoilemisen merkkejä vuonna 1998, kun siitä erosi ensimmäisenä Geri Halliwell. Lopullisesti yhtye hajosi vuonna 2000.

Koko Spice Girls palasi yhteen hetkeksi vuonna 2012 Lontoon olympialaisten päätösseremoniaan. Yhtye teki kiertueen nelijäsenisenä vuonna 2019, ilman muotisuunnittelijana toiminutta Victoria Beckhamia.

Lähde: Reuters