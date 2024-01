Varusmiesten somekuvat johtivat vakavaan epäilyyn maanpetosrikoksesta – poliisi tutkii kahta turvallisuussalaisuuden paljastamista

Lounais-Suomen poliisilla on käynnissä kaksi erillistä esitutkintaa, joista voi nykyisillä rikosnimikkeillä seurata vankeusrangaistus.

Poliisilla on käynnissä kaksi poikkeuksellista esitutkintaa, joissa molemmissa varusmiestä epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Rikoslaissa rikos lukeutuu maanpetosrikoksiin.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poliisin tietoon on tullut vain kymmenisen epäiltyä turvallisuussalaisuuden paljastamista. Tiettävästi koskaan aiemmin varusmiestä ei ole epäilty kyseisestä rikoksesta.

Rikoslaissa teosta määritelty vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta ja enimmäisrangaistus neljä vuotta vankeutta. Teossa on kyse siitä, että esimerkiksi julkistaa oikeudettomasti tiedon seikasta, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi.

Niinisalossa palveleva varusmies jakoi kuvia

Molemmat esitutkinnat ovat käynnissä Lounais-Suomen poliisissa.

Toisessa tapauksessa poliisi epäilee, että varusmies kuvasi viime syksynä Niinisalon varuskunnassa puolustusvoimien ohjeistusten ja määräysten vastaisesti materiaalia ja jakoi sitä viestiryhmään, jossa oli muutamia osallistujia.

Poliisi ei epäile, että varusmies olisi tehnyt teon hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

– Taitaa olla enemmän kyse ajattelemattomuudesta, sanoo rikosylikonstaapeli Tuomas Montonen.

Esitutkinta vie arviolta vielä joitakin viikkoja. Sen jälkeen syyttäjän tehtävä on arvioida, ylittyykö syytekynnys turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Ylen tietojen mukaan toisessa epäilyssä on kyse samankaltaisesta tapauksesta.

Siinä varusmiehen epäillään jossain Lounais-Suomen alueella niin ikään kuvanneen ohjeistusten ja määräysten vastaisesti materiaalia ja jakaneen sitä sosiaalisessa mediassa.

Yle ei ole tavoittanut kyseisen jutun tutkinnanjohtajaa.

Somekuria valvotaan entistä tarkemmin

Ylen tiedossa ei ole, mitä ohjetta tai määräystä varusmiesten epäillään rikkoneen tai mitä he ovat kuvanneet.

Palveluksen alussa alokkaille kerrotaan, millaista tietoa ja kuvia palveluksesta saa julkaista. Puolustusvoimien ohje varusmiehille ja reserviläisille sosiaalisessa mediassa toimimisesta kertoo, että varuskunnassa kuvaaminen on pääsääntöisesti kielletty.

Puolustusvoimat kertoi Ylelle helmikuussa 2023, että sosiaalisen median ohjeistus ei ole muuttunut esimerkiksi Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, mutta Puolustusvoimat seuraa entistä tarkemmin ohjeiden noudattamista.