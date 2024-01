Tällä terästehtaalla useampi kuin yksi loukkasi itsensä ennen päivittäin – nyt se on tehnyt hämmästyttävän parannusliikkeen

SSAB:n Raahen tehtaalla ei ole yli kolmeentoista kuukauteen tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Tapaturmilta ovat välttyneet niin yhtiön oma 2500-päinen henkilöstö kuin tehdasalueella toimivien urakoitsijoiden noin 500 työntekijää.

Tehtaan oma henkilöstö on työskennellyt nyt jo puolitoista vuotta ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Viimeisin poissaoloon johtanut tapaturma tehtaalla sattui urakoitsijalle marraskuussa 2022.

Tapaturmien määrä ylipäätään on vähentynyt selvästi. Terästehdas onkin jo selvästi turvallisempi työpaikka kuin suomalaiset työpaikat keskimäärin.

Saavutusta voi pitää merkittävänä, kun muistaa, että tehtaalla työskennellään jatkuvasti suurten laitteiden ja koneiden, lämpötilojen ja massojen kanssa olosuhteissa, joissa tilaisuuksia vakavaan loukkaantumiseen on kaikkialla.

Tehtaan johtajan Jarkko Matkalan mukaan hyvä turvallisuuskehitys on edellyttänyt pitkäjänteistä ja päivittäistä turvallisuustyötä. Kehitys terästehtaan – entisen Rautaruukin – alkuvuosilta 1970-luvulta on ollut valtaisaa.

– Siihen aikaan poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui käytännössä lähes kaksi kappaletta joka päivä.

Avaa kuvien katselu Poissaoloon johtaneita tapaturmia on tehtaalla tilastoitu vuodesta 1973 lähtien. Hoitoa vaatineita tapaturmia on tilastoitu vuodesta 2017 lähtien. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Lähes parikymmentä kuolemaan johtanutta turmaa

Viime vuosina tehtaalla sattuneet tapaturmat ovat tyypillisimmin olleet erilaisia haavoja, ruhjeita tai muita pinnallisia vammoja, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä tai palovammoja. Eniten tapaturmia kohdistuu sormiin sekä jalkoihin ja käsiin.

Aiemmilta vuosikymmeniltä ole tilastointia tapaturmien luonteesta, mutta esimerkiksi kuolemaan johtaneita tapaturmia oli olennaisesti enemmän kuin nyt.

Ennen vuotta 2017 hoitoa vaatineet tapaturmat laskettiin niin sanottuihin ”nollatapaturmiin”, jolla nimellä kutsuttiin sellaisia tapaturmia, joista ei seurannut poissaoloa. Niitä ei edes tilastoitu.

Sekä hoitoa vaatineiden että poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä on laskenut Raahen tehtaalla viime vuosina merkittävästi. Puhumattakaan vakavammista tapaturmista.

Vuonna 2022 SSAB:n Raahen tehtaalla oli 46 hoitoa vaatinutta tapaturmaa ja vuonna 2023 niitä oli 24. Niistä 17 sattui SSAB:n omalle henkilöstölle ja 7 urakoitsijoiden henkilöstölle.

– Olemme hyvässä vauhdissa siinäkin, sanoo Matkala.

Näin työtapaturmia tilastoidaan Työtapaturmataajuuden mittarina käytetään niin sanottua TRIF-lukua (total recordable injury frequency), joka tarkoittaa työtapaturmien määrää miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.

LTIF (lost time injury frequency) tarkoittaa poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuutta miljoonaa työtuntia kohden. Lukuun lasketaan vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat.

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien seurannassa käytettävä LTIF-luku oli Raahen tehtaalla vuonna 2022 0,25, kun se vielä vuonna 2012 oli yli 12.

Jos tapaturmassa loukkaantunut voi työterveysläääkärin arvion mukaan tehdä jotakin korvaavaa vaihtoehtoista työtä, tapaturma tilastoidaan Raahen tehtaalla hoitoa vaatineena tapaturmana, joka ei ole johtanut poissaoloon.

Tällaiset tapaturmat sisällytetään TRI-taajuuden seurantaan (total recordable injury). TRI-taajuuden trendi on Raahen tehtaalla ollut laskeva jo useiden vuosien ajan. Avaa

Koko laitoksen historian aikana tehtaalla on kuollut 19 ihmistä. Heistä neljä 1960-luvulla, kahdeksan 1970-luvulla, kaksi 1980-luvulla, kaksi 1990-luvulla ja kolme 2000-luvulla.

– Viimeisin kuolemaan johtanut tapaturma Raahen terästehtaalla tapahtui vuonna 2006, sanoo Matkala.

Avaa kuvien katselu Ennen vuotta 2017 hoitoa vaatineita tapaturmia kutsuttiin ”nollatapaturmiksi” – jos ne eivät vaatineet poissaoloa työstä, niitä ei edes tilastoitu. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Tapaturmataajuus selvästi alle työpaikkojen keskiarvon

Työpaikkatapaturmien taajuusvertailussa SSAB pärjääkin hyvin: kaikkien toimialojen työpaikkatapaturmien taajuus vuonna 2022 oli 26,3 – SSAB:n Raahen tehtaalla luku oli viime vuonna 4,33. Luku tarkoittaa työpaikkatapahturmia miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.

– Meillä ei ole mitään hävettävää, sanoo Matkala.

Kokoluokaltaan Raahen tehdasta selvästi pienemmän SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan noin 700-päinen henkilöstö on työskennellyt ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia jo kolme vuotta ja lähes neljä kuukautta.

Outokummun Tornion terästuotannossa poissaoloon johtanut työtapaturma sattui viimeksi viime marraskuussa. Kaikkiaan viime vuonna terästuotannossa sattui poissaoloa vaatineita tapaturmia (LTI) seitsemäntoista kappaletta.

Koko konsernin tasolla Outokummun turvallisuustilanne on parantunut viimeisten kahdeksan vuoden aikana selvästi. Turvallisuusjohtaja Thorsten Piniekin mukaan työtapaturmien taajuus miljoonaa tehtyä työtuntia kohti laski 8,7:sta 1,6:een viime vuoden kolmannella neljänneksellä.

Yhtiö raportoi sekä oman henkilökunnan ja urakoitsijoiden turvallisuutta.

Tavoitteena olla maailman turvallisin

SSAB haluaa pyrkiä maailman turvallisimmaksi teräsyhtiöksi. Ihan siellä ei Matkalan mukaan vielä olla, mutta suunta on selkeä.

Hyvä työturvallisuuskulttuuri on nykyään yritykselle myös imagokysymys. Raahen tehtaan ruotsalaisella omistuspohjalla on merkitystä turvallisuuden korostumisessa, mutta muutos on ollut käynnissä jo paljon aiemminkin.

Matkalan mukaan muutos kohti turvallisempaa tekemistä on tapahtunut vuosikymmenten aikana ihmisten tavassa ajatella.

– Ennen täällä arvostettiin sitä, että tartuttiin toimeen ja tehtiin töitä lekan ja kangen kanssa. Nyt mietitään paljon enemmän etukäteen mitä riskejä johonkin toimenpiteeseen voi liittyä, Matkala kuvaa.

Hän kiittää muutoksesta henkilöstöä, joka on tehnyt aktiivista ennakoivaa työtä ja puuttunut turvallisuuspoikkeamiin, joita on yhdessä tutkittu. Henkilöstö on hänen mukaansa kiinnostunut tekemään turvallisuustyötä etukäteen, eikä vasta sitten kun vahinko on jo sattunut.

– Tämäkään ei tietysti ole lopputulos, vaan työ jatkuu ja joka ikinen päivä pitää turvallisuus ansaita uudelleen, sanoo Matkala.