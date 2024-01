Ranskan pääministeri Borne erosi – presidentti Macron pistää hallituksen uuteen uskoon suosion perässä

Kuva: Eric TSCHAEN-POOL/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Ranskan pääministeri Elisabeth Borne on eronnut, kertoo presidentti Emmanuel Macronin kanslia. Kanslian mukaan Borne on jättänyt eronpyyntönsä, jonka presidentti on hyväksynyt.

Borne jatkaa tehtävässään uuden hallituksen nimittämiseen saakka. Presidentinkanslia ei antanut lisätietoa siitä, kuka jatkaa maan pääministerinä Bornen jälkeen.

Bornen eroamisen takana on todennäköisesti presidentti Macronin ajama hallituksen uudelleenjärjestely sen suosion nostamiseksi.

Ranskassa presidentin valtaoikeudet niin ulko- kuin sisäpolitiikassa ovat laajemmat kuin esimerkiksi monissa Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa.

Presidentillä on muun muassa valta valita pääministeri. Tätä voi käyttää sisäpoliittisen nosteen hakemiseksi.

Sekä presidentti Macronin että hallituspuolueiden suosio on ollut laskusuunnassa. Vuonna 2022 Macronin Ensemble! -koalitio menetti enemmistöasemansa parlamentin alahuoneessa.

Vuosi 2023 tarjoili Macronille ja hallituspuolueille vastoinkäymistä vastoinkäymisen perään.

Eläkeuudistus aiheutti maassa massiiviset mielenosoitukset ja poliisiväkivalta aiheutti päiviä kestäneet mellakat. Tiukan oikeistolaisena pidetty maahanmuuttolain uudistus sai Macronin omat rivit repeilemään, kun terveysministeri erosi vastalauseena lakiuudistukselle.

Samalla kun Macronin ja hallituksen suosio on laskenut, laitaoikeistolainen National Rally ja sen puoluejohtaja Jordan Bardella ja parlamenttiryhmän johtaja Marine Le Pen ovat nousseet suosimittausten kärkeen.

Vuosi 2024 on Macronille näytön paikka. Edessä on toukokuun europarlamenttivaalit sekä kesäolympialaiset Pariisissa.

Macron pistääkin nyt hallitustaan uusiksi jotta toinen presidenttikausi saisi uutta nostetta.

Bornen seuraajaki on uumoiltu opetusministeri Gabriel Attaliaa.

34-vuotias Attalia olisi Ranskan kaikkien aikojen nuorin pääministeri ja ensimmäinen avoimesti homoseksuaali pääministeri, Politico uutisoi.

62-vuotias Borne valittiin Ranskan pääministeriksi vuoden 2022 toukokuussa toisena naispääministerinä maan historiassa. Borne kuuluu Macronin Renaissance -puolueeseen. Hän on toiminut myös työministerinä, liikenneministerinä ja ekologisen siirtymän ministerinä.

Macron kiitti viestipalvelu X:ssä Bornea ”työstä kansakuntamme palveluksessa, joka on ollut esimerkillistä joka päivä”.

Lähde: Reuters, AFP, Politico