Elämäni biisi esitteli miljoonayleisölle 22-vuotiaan kapellimestarin – tällainen nuori lupaus on Kristian Sallinen

Elämäni biisi porskuttaa myös klassisella musiikilla.

Katja Ståhlin juontaman suosikkiohjelman lauantaina nähty klassisen musiikin erikoisjakso on jo kerännyt melkein miljoonayleisön. Televisioiden ääressä sitä seurasi 840 000 katsojaa, Areenassakin jakso on käynnistetty lähes 100 000 kertaa.

Kaiken muun kiinnostavan lomassa moni kiinnitti jaksossa huomiota Radion sinfoniaorkesteria johtaneeseen nuoreen kapellimestariin. Kristian Sallinen teki musiikkia luontevasti ja varmoin ottein.

Ja klassinen musiikki rakastaa sankaritarinoita.

Ei siis ihme, että moni nuori kapellimestari kiitää huipulle ”ohituskaistaa” pitkin. Sellainen avautuu, kun lahjakas mutta kokematon kapellimestari saa sattumalta näytönpaikan ja onnistuu loistavasti.

Ilmiö ruokkii itseään, sillä siihen myös halutaan uskoa. Ala elää tähtikultista hyvässä ja pahassa.

Suomalaisittain tunnetaan muun muassa Esa-Pekka Salosen kansainvälinen läpimurto, jonka hän teki sijaistamalla sairastunutta kapellimestaria Lontoon Philharmonia-orkesterin edessä 1980-luvulla. Santtu-Matias Rouvalille avautui vastaava tilaisuus Radion sinfoniaorkesterin edessä vuonna 2009 – ja loppu on historiaa.

Olisi herkullinen ajatus rinnastaa 22-vuotiaan ja suurelle yleisölle vielä tuntemattoman Kristian Sallisen esiintyminen Elämäni biisissä vastaavaksi ponnahduslaudaksi tähtiin. Sallinen ei tosin paikannut ketään jakson kuvauksissa viime kesänä, vaan häntä kysyttiin johtamaan RSO:ta normaalien käytäntöjen mukaisesti.

Avaa kuvien katselu Sallinen aloitti muusikonuransa viulistina mutta vaihtoi alttoviuluun 11-vuotiaana. Samoihin aikoihin häntä alkoi kiinnostaa musiikin johtaminen. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Puhelimitse maanantaina tavoitettu kapellimestari kuitenkin osoittaa kättelyssä, että ajatuksella leikittelyn voi jättää sikseen.

– Totta kai tämä oli upea näytönpaikka. Joillekin sopii oikein hyvin, että yhdestä tilaisuudesta syntyy miljoona mahdollisuutta. Mutta minä haluan edetä urallani askel kerrallaan, hän sanoo.

”Haluan käydä kouluni loppuun”

Sallisella on takana hurja vuosi.

Hän johti opiskeluiden ohella orkestereita Suomessa ja teki ensimmäiset keikkansa myös ulkomailla.

Tähänastisen uran kohokohtia on debyytti BBC:n sinfoniaorkesterin edessä Isossa-Britanniassa. Keikka oli onnistunut, sillä hän palaa saman orkesterin eteen tänä vuonna. Uusintakutsu on kapellimestareille paras todiste siitä, että keikka on mennyt hyvin.

Sallinen kertoo, että Lontoossa ensimmäisissä harjoituksissa häntä jännitti vimmatusti, mutta työn touhussa tunne laantui nopeasti.

– Astuin saliin ja näin sen valtavan orkesterin. Olin hetken, että apua, on epätodellista olla täällä.

Sallinen sai viime vuonna paikan myös maineikkaasta Harrison & Parrott -agentuurista. Brittitallissa on suurin osa suomalaisista kansainvälisistä huippukapellimestareista.

– Tuntuu, että siellä on tosi hyvissä käsissä, Sallinen toteaa.

Avaa kuvien katselu Sallinen aloitti kapellimestarin opintonsa monien suomalaiskollegojensa tapaan Jorma Panulan johdolla. Kuva on vuodelta 2015. Kuva: Janne Koskinen / YLE

Matka klassisen musiikin huipulle on siis jo alkanut, mutta juuri nyt tärkein työ tehdään Sibelius-Akatemian kapellimestariluokalla huippukapellimestarin ja professorin Sakari Oramon johdolla.

– Vaikka minulla on jo töitä, agentti ja kaikennäköistä, haluan käydä kouluni loppuun, Sallinen sanoo päättäväisesti.

Perustelutkin pitävät.

– Haluan, että minulla on aikaa tehdä virheitä nuorena. Siinä on mielestäni jotain palkitsevaa, että uraa rakentaa pala kerrallaan.

Opinnot ja kapellimestarin työt kulkevatkin Sallisen kokemuksen mukaan mainiosti käsi kädessä. Työelämän maistiaisia voi purkaa opetusympäristössä.

– On aina päässyt takaisin turvaverkkoon käsittelemään kokemuksia ja tarvittaessa saanut apua, kun lähtee keikalle.

Yksi Sallisen elämän biiseistä kuultiin lauantaina

Elämäni biisin erikoisjaksossa kuultiin sykähdyttäviä kappaleita ja niihin kytkeytyviä tarinoita. Säveltäjä Leri Leskinen muun muassa kertasi alaikäisenä tehtyä ulkomaanmatkaa, jonka aikana hän tilasi ravintolassa oluen. Ensimmäistä siemausta säesti Mozartin klarinettikonsertto.

– Ajattelin, että olen taivaassa, Leskinen maalaili ohjelmassa.

Mutta mikä on Kristian Sallisen elämän biisi? Kapellimestari pohtii vastausta pitkään ja mainitsee muun muassa Sibeliuksen viulukonserton ja Louis Armstrongin kappaleen What a Wonderful World.

Mutta voisi se olla myös yksi lauantain jaksossa kuulluista teoksista. Urheiluvaikuttaja Sami Itani oli valinnut elämänsä biisiksi Tšaikovskin Joutsenlammen finaalin.

– Joutsenlampi on yksi omankin elämäni tosi tärkeistä teoksista, ensimmäinen, jonka partituurin opettelin ulkoa. Sain sen joululahjaksi kymmenenvuotiaana, kun olin toivonut sitä. Ja kun kävin katsomassa baletin, olin ihan pähkinöinä. Se on hyvin koskettava ja tunteita herättävä teos, kuten Tšaikovskin musiikki aina on.

Avaa kuvien katselu Perhe tukee Sallista muusikonuralla. Hänen äitinsä on Sibelius-Akatemiasta oopperalaulajaksi valmistunut näyttelijä–ohjaaja Anu Hälvä ja isänsä niin ikään näyttelijänä tunnetuksi tullut Petteri Sallinen. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Osa kiinnostui Elämäni biisin myötä klassisesta musiikista

Sallinen katsoi Elämäni biisin erikoisjakson itsekin mielenkiinnolla, sillä kaikki konsertissa tapahtuneet asiat eivät keskittymisen vuoksi jää mieleen. Hän on näkemäänsä tyytyväinen, ja niin tuntuu olevan myös yleisö sosiaaliseen mediaan jaettujen kommenttien perusteella.

– Se on selvästi ollut vaikuttava kokemus. Muutamat ovat sanoneet, että kiinnostuivat klassisen musiikin konserteista. Se on alalle aivan loistava uutinen.

Voit katsoa Elämäni biisin klassisen musiikin erikoisjakson tästä: