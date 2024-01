Suomella on salainen ase kokkiolympialaisissa – Toni Kuusisto paljastaa kikkansa poron valmistukseen

Suomen kokkimaajoukkue hioo taitojaan kokkiolympialaisia varten. Joukkueen jäsenet ovat eri puolilta maata, yksi heistä on Rovaniemellä ja Muoniossa yrityksiään pyörittävä keittiömestari Toni Kuusisto. Hänellä on joukkueessa merkittävä rooli poikkeuksellisen raaka-aineen, poronlihan valmistamisessa.

Palataan poronlihan valmistamiseen jutussa tuonnempana.

IKA Culinary Olympics Joka neljäs vuosi järjestettävillä kokkiolympialaisilla on pitkät perinteet, Se on maailman suurin ruoka-alan kilpailu, jota on järjestetty vuodesta 1 900 alkaen. Kilpailussa on mukana noin 1 200 osallistujaa, jotka kilpailevat eri sarjoissa. Maajoukkueita kisassa on mukana 24 aikuisten puolella ja 19 junioreiden kisassa. Huipputason keittiöitä areenalla on 17.

IKA Culinary Olympics on vanhin ja suurin kokkikilpailu, joka tästä huolimatta on Suomessa varsin tuntematon tapahtuma.

– Eihän näistä kilpailuista Suomessa valitettavasti kauheasti tiedetä. En minäkään tajunnut aluksi, kuinka suuresta asiasta tässä on kyse. Esimerkiksi Ruotsissa kokkimaajoukkueen jäsenet ovat melkein rokkistaroja, sanoo keittiömestari Toni Kuusisto.

Seitsemän ruokalajin ateria

Kokkiolympialaiset ovat muualla Euroopassa arvostetussa asemassa fanikuntineen ja oheismyynteineen.

Itse kilpailun aikana kokit valmistavat ruokia hurmoksessa kannustavan yleisön edessä ja tiukasti valvovien tuomarien silmien alla. Haastattelut ja suorat verkkostriimit kuuluvat myös asiaan.

Kokkiolympialaisten joukkueet tekevät kaksi mittavaa kisasuoritusta. Ensimmäinen niistä on Chef´s Table -suoritus, jossa valmistetaan seitsemän ruokalajin ateria kahdelletoista henkilölle. Välipäivän jälkeen joukkue tekee kolmen ruokalajin aterian 110:lle henkilölle Hot Kitchen -osuudessa.

Chef´s Tablen pääruuan raaka-aine on tuomariston määräämänä vasikka. Hot Kitchenin pääraaka-aineeksi Suomen joukkue on valinnut poron, jonka valmistaminen on Toni Kuusiston vastuulla. Hän on porosta innoissaan.

– Poro on minulle rakkain raaka-aine. Kun joukkueen johtaja Katja Tuomainen kysyi minulta, osaanko tehdä ruokaa porosta, vastasin että jes, kyllä!

Toni Kuusisto uskoo, että kokkiolympialaisiin osallistumisesta tulee yksi uran muistettavimmista kokemuksista. Video: Juuso Stoor / Yle

Salaisuus on poron rasvassa

Kuusisto ja Suomen joukkue vievät Stuttgartiin mukanaan poronlihan, jonka toimittaa rovaniemeläinen Pokka Reindeer. Kuusiston mukaan poro on ihanteellinen raaka-aine, koska se on mureaa ja puhdasta lihaa, joka taittuu melkein mihin vaan. Poron valmistuksessa hänellä on käytössään salainen kikka, jonka hän aikoo viedä mukanaan kilpailuun.

– Sen verran voin kertoa, että en käytä paistamiseen voita. Paistan poron sen omassa rasvassa. Se kaikki poron maku on siinä rasvassa.

Kuusisto on Suomen joukkueen kokeneimmasta päästä. Joukkueeseen pääsy on ollut hänelle kuin paluu koulun penkille, positiivisessa mielessä. Se on tarkoittanut paluuta perusasioiden äärelle ja niiden toteuttamiseen korkeimmalla mahdollisella tasolla. Tämä on haaste, josta Kuusisto nauttii.

– Erothan syntyvät siitä kun jostain mausta viilataan vielä tiettyä nyanssia esille. Kun tuomari ottaa ruuan suuhunsa, niiden makujen täytyy räjähtää sinne. Kaikki viedään äärimmilleen. Puhutaan jopa kisasuolasta.

Raaka-aineiden kanssa kisoihin

Kilpailussa tärkeitä elementtejä maun ja visuaalisuuden lisäksi ovat muun muassa lähiruoka, vastuullisuus ja kotimaisuus. Joukkue vie käytännössä melkein kaikki raaka-aineet mukanaan Saksaan. Joitakin sesonkituotteita saatetaan hankkia paikallisilta tuottajilta.

Kuusisto uskoo Suomen menestykseen olympialaisissa. Resepti siihen on yksinkertainen.

– Me ollaan treenattu hyvin joukkueena. Täydellistä suoritusta ei ole vielä tullut, mutta jätetään se sitten sinne kilpailuun. Kyllä se sellainen yhteen hiileen puhaltaminen ja se tiimi on se, millä se voitto tulee.

Kohti täydellisyyttä

Kilpailun taso on todella kova. Tuomaristo ei anna pisteitä, vaan vähentää niitä jokaisesta virheestä. Joukkueiden on tehtävä kaikkensa, jotta sadasta lähtöpisteestä kasassa säilyisi mahdollisimman monta. Suomen joukkueen harjoittelu onkin Kuusiston mukaan erittäin kurinalaista.

– Sääntöjä on 18 sivua. Siellä kaiken täytyy olla täydellistä, jotta pärjää. Harjoittelu on äärimmäistä hienosäätöä. Asioita katsotaan millintarkasti leikkuulaudan ja puukon asennosta lähtien.

Suomen maajoukkue on harjoitellut jo pitkään kokkiolympialaisiin. Kuva harjoituksista viime heinäkuulta. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Uran huippukohta tulossa

Keittiömestari ja yrittäjä Toni Kuusistolla on pitänyt kiirettä viime aikoina. Omien Roka-ravintoloiden, sekä majoituspalveluita tarjoavan Visanto Lodgen pyörittämisen lisäksi hän matkustaa säännöllisesti kokkimaajoukkueen harjoituksiin Helsinkiin. Helmikuun kokkiolympialaisista tulee yksi Kuusiston uran huippuhetkistä, kävi siellä tuloksellisesti miten tahansa.

– Mennään niin isoihin karkeloihin, että on oman uran huippukohta tulossa.

Kokkimaajoukkueeseen Kuusisto päätyi sattumalta. Hän huomasi, että verkossa haettiin yhtä jäsentä joukkueeseen ja päätti hakea paikkaa.

– Tuli sellainen fiilis, että tuo on se minun juttu. Mie tykkään haastaa itseäni ja kehittyä koko ajan uralla. Lähetin hakemuksen ja sieltä haastatteluiden kautta pääsin tiimiin.

Haasteita Kuusiston uralta ei ole puuttunut. Omien ravintoloiden johtaminen ja Arktiset Vedet -ohjelman teko ovat pitäneet hänet kiireisenä. Kaikesta huolimatta Kuusisto ei viihdy paikoillaan ja kokkiolympialaisten vaativuus ovat pistäneetkin miehen liikkeelle:

– Kyllä tässä on joutunut alkaa lenkkeilemään ja miettimään syökö karkkia vai ei.