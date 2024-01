Varusmies kuvasi ”kriittistä kohdetta” Snapchatiin ja joutui epäillyksi maanpetosrikoksesta – tapaus on jo kolmas viime vuonna paljastunut

Poliisi epäilee Kainuun prikaatin varusmiestä Puolustusvoimien ”kriittisen kohteen” kuvaamisesta vastoin nimenomaista kuvauskieltoa. Rikosnimikkeenä tutkinnassa on turvallisuussalaisuuden rikkominen.

Yle kertoi maanantaina kahdesta samankaltaisesta rikosepäilystä, jotka sijoittuvat Lounais-Suomeen.

Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on vakava rikos, joka lukeutuu rikoslaissa maanpetosrikoksiin. Vähimmäisrangaistus teosta on rikoslaissa neljä kuukautta vankeutta ja enimmäisrangaistus neljä vuotta.

Oulun poliisin tutkimassa jutussa Kainuun prikaatissa palvellutta varusmiestä epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisen lisäksi palvelusrikoksesta.

Rikoskomisario Nina Similä kertoo, että varusmies oli kuvannut ilman lupaa alueella, jolla ei saa kuvata ja joka luokitellaan kriittiseksi kohteeksi. Similä ei kerro tarkemmin, mikä kohde on kyseessä.

Syksyllä 2023 otetussa kuvassa tai kuvissa näkyi henkilöitä, varusteita ja välineistöä. Varusmies jakoi kuvan viestipalvelu Snapchatissa. Kuvauspaikka oli sellainen, johon varusmiehellä ei vapaa-ajalla ole pääsyä ja jossa kuvaaminen on erityisesti kielletty.

Poliisi on kuullut epäiltyä kahdesti, ja tämä on kertonut oman versionsa tapahtuneesta. Varusmies on kertonut kuvanneensa ajattelemattomuuttaan.

– Tekoa ei epäillä tehdyn haittaamis- tai hyödyntämistarkoituksessa, Similä sanoo.

Esitutkinta on vielä kesken. Similän mukaan poliisin on vielä ainakin tehtävä laite-etsintöjä ja kuultava todistajia.

Puolustusvoimien linja vaikuttaa tiukentuneen

Epäilyt turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ovat hyvin harvinaisia. Ylen julkisista lähteistä hankkimien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että ennen vuotta 2023 varusmiestä ei ole epäilty kyseisestä rikoksesta. Vuoden 2023 aikana on aloitettu ainakin kolme esitutkintaa kyseisestä rikoksesta.

Yle pyysi tiistaina Puolustusvoimilta kommenttia siihen, onko varusmiesten kuvaamiseen otettu tietoisesti tiukempi linja. Puolustusvoimilta ei ole toistaiseksi saatu vastausta.

Puolustusvoimilta kerrottiin Ylelle helmikuussa 2023, että sosiaalisen median ohjeistuksia ei ole muutettu sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022. Tuolloin Puolustusvoimista kommentoitiin, että ohjeiden noudattamista seurataan kuitenkin entistä tarkemmin.