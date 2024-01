Vuoden uimarin valinta kuumentaa tunteita – Veera Kivirinta pohtii, pitääkö hänen alkaa tehdä ”viraaleita videoita”

Veera Kivirinta on pettynyt, kun häntä ei valittu vuoden uimariksi.

Urheilutoimittajain liitto julkaisi maanantaina listansa vuoden 2023 lajien parhaista urheilijoista. Liiton Vuoden urheilija -valiokunta nimeää lajien parhaat urheilijat menneen vuoden saavutusten ja kilpailumenestyksen pohjalta.

Uimareista parhaaksi arvostettiin Ida Hulkko, jonka viimevuotiset saavutukset jäivät monen mielestä Veera Kivirinnan ja Matti Mattssonin varjoon.

Hulkko ei osallistunut lyhyen radan EM-kisoihin ja pitkän radan MM-kisoissa hän oli 50 metrin rintauinnissa 21:s ja 100 metrin rintauinnissa 24:s. Syksyllä Hulkko ylsi maailmancupissa finaalipaikkoihin, esimerkiksi Budapestissa, jossa hän oli kuudes.

Kivirinta ui lyhyen radan EM-kisoissa 50 metrin rintauinnissa viidenneksi ja oli pitkän radan MM-kisoissa samalla matkalla 13:s. Mattsson oli MM-kisojen 200 metrin rintauinnissa kymmenes.

Hulkko otti maanantaina kantaa Kivirinnan puolesta.

– Kiitos paljon valinnasta vuoden uimariksi. Haluaisin kuitenkin nostaa esille vuoden 2023 todellisen uimarin Veera Kivirinnan. Viime vuonna tämä titteli ei kuulunut minulle, se kuului Veeralle, Hulkko kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Näkemyksensä esitti myös uintilegenda Jani Sievinen.

– Miten voin luottaa muiden lajien vuoden urheilija -valintoihin? Olisiko kannattanut kysyä vaikka lajiliitosta? Sievinen kirjoitti Threads-palvelussa.

Avaa kuvien katselu Kivirinta ylsi vuoden 2023 EM-kisoissa viidenneksi. Kuva: EPA-EFE / AOP

”Pitää alkaa tehdä viraaleita videoita”

Yle Urheilun tiistaina tavoittama Veera Kivirinta oli pettynyt vuoden uimarin valintaan.

– Ihmettelen suuresti, millä perusteilla valinta on tehty. Kun miettii viime vuottamme, pärjäsin kyllä todella hyvin. MM-kisoissa oli jatkopaikka ja ennätys, EM-finaalista viides sija. Mitään Idalta pois ottamatta, mutta hänellä ei ollut hyvä vuosi. Hän ei saanut MM-kisoissa jatkopaikkaa eikä ollut edes EM-kisoissa paikalla, Kivirinta sanoi.

Kivirinnasta oli hienoa, että Hulkko otti asian puheeksi sosiaalisessa mediassa.

– Olemme Idan kanssa puhuneet tästä eilen ja ihmetelleet isosti. Ajattelin, että valinta olisi ollut minun ja Matti Mattssonin välillä, mutta meistä kumpikaan ole siellä.

Hulkko tunnetaan aktiivisena somepersoonana. Kivirinta miettii, liittyykö Hulkon ykköstila näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa.

– Jos vuoden uimariksi pääsee sillä, että ei edes tarvitse pärjätä kunnolla, jos se on tästä somettamisesta kiinni, pitää vissiin itsekin alkaa tehdä jotain viraaleita videoita ja muutenkin kohauttaa. Se ei kyllä ole oma käsitykseni urheilusta ja tuloksen ulosmittaamisesta, Kivirinta puhisi.

– Hyvin erikoista ja kertoo mielestäni toimittajien ammattitaidostakin, jos tällainen valinta on tehty.

Avaa kuvien katselu Ida Hulkko ja Veera Kivirinta lyhyen radan MM-kisojen 50 metrin rintauinnin finaalissa 2021. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Näin valinta tehtiin

Tänä vuonna vuoden paras nimitettiin 82 urheilulajissa. Listan voi lukea tästä jutusta.

Urheilutoimittajain liiton Vuoden urheilija -valiokunnan puheenjohtaja Matti Hannula kertoo, että valiokunnassa kullakin toimittajalla on suunnilleen kymmenen vastuulajia, joiden parhaat kyseinen henkilö selvittää ja valitsee.

– Sitten kokoamme ja katsomme ne yhdessä läpi, jos jollain on johonkin muuhun kuin omaan lajiinsa huomautettavaa. Tässä tapauksessa kellään ei ollut mitään sanomista uinnin vastuuhenkilön ehdotukseen.

Hulkon nostettua valinnan esille somessa Hannula kysyi asiasta uintivalinnasta vastanneelta. Kivirinta oli ollut mukana toimittajan papereissa.

– Mutta hänen mielestään Kivirinta ei ollut edes toiseksi paras Hulkon jälkeen. Ei siinä oikein sitten ole mitään sanomista. Emme rupea näitä uudestaan käsittelemään yhden urheilijan viestin perusteella., Hannula sanoo.

– Ymmärrän tietysti, että Hulkolla on asiasta vankka mielipide. Ilmeisesti siinä on ollut tämä perinteinen lyhyen radan ja pitkän radan painotusero mukana myös tällä lajivastaavalla. Hän on sitten päätynyt Hulkkoon.

Urheilutoimittajain liiton äänestyksellä valittava Vuoden urheilija julkistetaan torstaina Ylen televisoimassa Urheilugaalassa. Lähetys TV2:ssa alkaa kello 20.