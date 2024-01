Politiikan tutkija Jenni Karimäki yllättyi siitä, ettei Haavisto ottanut kantaa ihmisoikeuskysymyksiin itärajan tilanteessa

Eilen maanantaina Ylen presidenttitentissä oli vuorossa vihreiden tukema valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto.

Ylen aamussa tenttiä arvioineet politiikan tutkija Jenni Karimäki ja viestinnän kouluttaja Katleena Kortesuo näkivät Haaviston esiintymisessä kokemuksen tuomaa varmuutta mutta myös riskien välttämistä.

Kortesuo toi esiin, että Haavisto on taitava vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin, mutta hän kiinnitti kuitenkin huomion hetkeen, jossa varmuutta koeteltiin ja Haavisto lähti kaartelemaan vastauksissaan.

– Siinä oli tämä al-Hol kysymys, jossa pohdittiin sitä onko tilanteessa ollut asiallista johtamista, niin Haavisto yritti koko ajan kääntää huomion lapsiin ja se oli tällainen retorinen keino, Kortesuo analysoi.

Haaviston toiminta vuonna 2019 suomalaislasten kotouttamisessa al-Holin pakolaisleiriltä ja siihen liittyvä kiista on ollut kupru entisen ulkoministerin maineessa.

Tuolloin tilanteen aiheuttamien erimielisyyksien vuoksi Haavisto pyrki siirtämään silloisen konsulipäällikön muihin tehtäviin ja sai tästä perustuslakivaliokunnalta moitteet.

Tentissä Haavisto pyrki keskittämään vastauksissaan huomion siihen, että lapset saatiin leiriltä turvaan. Karimäki huomautti, että Haavisto onnistui taitavasti siirtämään keskustelun saamistaan moitteista lasten pelastamiseen.

– Tässä nähtiin kokeneen poliitikon vastaus ehkä vähän kiperässä tilanteessa, Karimäki analysoi.

Pekka Haavisto perusteli toimiaan al-Holiin liittyen Ylen tentissä.

Tiukka linja itärajan suhteen

Haavisto on listannut arvoikseen rauhan, ympäristön tilan hoitamisen ja ihmisoikeudet. Kortesuon mukaan nämä arvot tulivat lähtökohtaisesti tentissä hyvin esiin, mutta poikkeus Haaviston linjaan tuli käsiteltäessä itärajan tilannetta.

– Itärajasta puhuessaan hän oli hyvinkin tiukka, että tämä on hybridivaikuttamista. Hän ei mitenkään ottanut sellaista takaporttia, että pitää muistaa oikeus turvapaikan hakemiseen, hän ei sanonut tätä ollenkaan, Kortesuo huomautti.

– Siinä joku voisi sanoa, että entäs ihmisoikeudet? Toimitko arvojesi mukaisesti, Kortesuo jatkoi.

Myös Karimäki yllättyi siitä, että kansainväliset sopimukset jäivät itärajan kohdalla mainitsematta.

– Ihmisoikeusnäkökulma turvapaikanhakuun liittyen on ollut sekä vihreille että Pekka Haavistolle sellainen asia mitä on on keskusteluissa korostettu. Siinä mielessä olen yllättynyt siitä että hän ei tätä näkökulmaa nostanut tässä puheenvuorossaan ollenkaan esille, Karimäki pohti.

Karimäki ei osannut arvioida miksi Haavisto oli tehnyt valinnan jättää ottamatta kantaa ihmisoikeuskysymyksiin, mutta totesi että muuten Haavisto piti jo aiemmin valitsemansa tiukan linjan itärajaan liittyen.

Yllättäviä avauksia ja kolmas kerta ehdokkaana

Vaikka tässä vaiheessa presidenttikisaa ei otetakaan enää suuria riskejä, Karimäki yllättyi kuitenkin Haaviston tekemistä uusista avauksista, jotka olivat Ruotsin malliin viittaava kutsuntaikäisten väestönsuojelukurssi ja valtiojohtajien ilmastoryhmä.

– Nämä olivat ehkä sellaiset puheenparret ja ehdotukset joita en itse aiemmin ole näissä presidentinvaalitenteissä häneltä kuullut, Karimäki sanoi.

Ilmastoteemat olivat kuitenkin asia, joita Karimäki odotti Haavistolta kuulevansakin ja joita muut tähän mennessä tentatut ehdokkaat eivät ole tuoneet esiin.

Isossa kuvassa Karimäki näki että tentissä Haavistosta välittyi rauhanvälittäjän ja ulkoministerin perintö, joka Karimäen näkemyksen mukaan oli myös viesti, mitä Haavisto halusi tuoda esiin.

Haavistolla on ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokemuksen lisäksi kokemusta presidenttiehdokkuudesta. Haavisto on presidenttikisassa mukana nyt kolmatta kertaa. Kysymys, jota tässä yhteydessä esitetty, on että onko tämä kokemus Haavistolle etu vai haitta?

Kortesuo totesi, että se voi olla haitta. Hän toi esiin, että Haaviston tilanne oli erilainen kuin viimeksi kun hän oli ehdokkaana.

– Otollinen hetki oli vuonna 2012, kansanliike ja hurmos. En tiedä toteutuuko sama enää, Kortesuo pohti.