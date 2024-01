”Venäjällä ei ole mikään muuttunut” – Orpo ennakoi jatkotoimia itärajalle Ylen haastattelussa

Hallituksen on tehtävä uusi itärajapäätös lähipäivinä, koska nykyinen täyssulku päättyy sunnuntaina. Pääministeri Petteri Orpo ennakoi jatkotoimia.

Orpon mukaan rajaturvallisuus on Suomelle niin kriittinen kysymys, että se painaa vaakakupissa eniten päätöksiä tehdessä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi, että itärajalle tarvitaan jatkotoimia. Hallituksen on tehtävä uusi itärajapäätös lähipäivinä, koska nykyinen täyssulku päättyy sunnuntaina.

– Sen tiedon perusteella mikä minulla on nyt, Venäjällä ei ole mikään muuttunut. Pidän uhka-arviota samankaltaisena. Se viittaa siihen, että jatkotoimia tarvitaan, Orpo sanoo Ylen haastattelussa.

Orpon mukaan Suomi ei avaa rajaa, jos on selkeät merkit tai uhka siitä, että Venäjä jatkaa operaatiotaan välittömästi.

Pääministerin mukaan päätöstä varten tehdään huolellinen viranomaisarviointi. Tällä hetkellä päivitetään turvallisuusarviota, joka vaikuttaa olennaisesti päätökseen.

Orpon mukaan tärkeintä on, että raja pidetään rauhallisena. Hallitsematonta tilannetta ei saa syntyä.

– Totta kai haemme myös kestävää ratkaisua.

Avaa kuvien katselu Orpon mukaan hallituksen tekemien esitysten pitää läpäistä oikeusvalvojan kontrolli. Kuva: Silja Viitala / Yle

Orpon mukaan päätöstä tehtäessä toisessa vaakakupissa painaa rajaturvallisuus sekä kansallinen turvallisuus ja toisessa esimerkiksi Suomessa elävien venäläisten tilanne.

– Hallitus on päätynyt ratkaisuissaan siihen, että rajaturvallisuus on meille niin kriittinen kysymys, että se on mennyt ja menee edelle, kunnes löydämme pysyvän ratkaisun.

Se ei kuitenkaan Orpon mukaan tarkoita sitä, etteikö oikeudellisia näkökulmia otettaisi huomioon.

– Hallituksen tekemien esitysten pitää läpäistä oikeusvalvojan kontrolli.

* Uutinen päivittyy.