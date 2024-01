Mies murhasi avioeroa hakeneen puolisonsa, epäilee poliisi – lapset odottivat äitiä turhaan kotiin kauppareissulta

43-vuotiaan miehen epäillään murhanneen 34-vuotiaan naisen Vantaalla 29. joulukuuta ja 30. joulukuuta välisenä aikana.

Poliisi vahvistaa Ylelle, että epäilty on uhrin aviomies. He asuivat erillään ja eroprosessi on ollut vireillä yli vuoden. Pariskunnalla on kolme yhteistä lasta.

Omaiset ilmoittivat poliisille, kun kauppaan lähtenyt perheenäiti ei palannut kotiinsa seuraavaan päivään mennessä. Poliisin mukaan lasten isän alettiin epäillä liittyvän tilanteeseen jo tutkinnan alkuvaiheessa.

Poliisi otti miehen kiinni ennen uhrin ruumiin löytymistä. Nainen löydettiin kuolleena 1. tammikuuta Vantaalta. Ruumis löytyi ulkoa julkiselta paikalta.

Pääsyynä teon tutkimiseen epäiltynä murhana on poliisin mukaan teon raakuus ja julmuus. Mahdollinen suunnitelmallisuus on yhä selvittelyssä.

– En voi kertoa teon yksityiskohtia tai tekotapaa todennäköisesti esitutkinnan aikana uhrin lasten suojelemisen vuoksi. Tämä on aika raaka juttu. Osa uhrin lapsista osaa jo lukea lehtiä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Rauno Jämsä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta toteaa.

Vuonna 1980 syntynyt mies vangittiin 3. tammikuuta todennäköisin syin murhasta epäiltynä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hän on poliisin tutkinnan mukaan viimeinen henkilö, joka on ollut uhrin kanssa tekemisissä.

Nainen halusi avioeron nopeasti

Ylen tietojen mukaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on vireillä pariskunnan avioerohakemus.

Vuonna 1989 syntynyt nainen haki eroa miehestään ensimmäisen kerran marraskuussa 2022. Eron harkinta-aika alkoi reilu vuosi sitten 22. joulukuuta 2022.

Nainen vaati tuolloin saada pariskunnan lasten yksinhuoltajuuden. Hän täydensi hakemustaan joulukuussa 2023. Nainen pyysi nopeasti avioeroa sillä perusteella, että he olivat asuneet puolison kanssa eri osoitteissa yli kaksi vuotta.

Hakemus on annettu tiedoksi puolisolle, mutta hän ei ole toimittanut oikeuteen vastaustaan. Hakemuksen mukaan pariskunta on sopinut lasten huoltajuudesta tuomioistuimen ulkopuolella.

Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi epäiltyä motiivia. Epäilty on kiistänyt teon poliisin kuulusteluissa ja vangitsemisoikeudenkäynnissä.

Helsingissä asuvalla epäillyllä ei ole aiempaa rikostaustaa. Talousvaikeuksia miehellä on ollut, koska häneltä on peritty huoneenvuokraa oikeusteitse.

Autokorjaamoa pyörittävä epäilty on Suomen kansalainen. Hän on syntynyt ulkomailla.