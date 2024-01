Selvitys: Lääkkeet Ruotsissa reilusti halvempia kuin Suomessa – suosittu särkylääke jopa yli puolet halvempi

Lääkkeiden hintakilpailu on Suomessa liian vähäistä, arvioi Kaupan liitto.

Lääkkeet ovat Ruotsissa huomattavasti halvempia kuin Suomessa, ilmenee Kaupan liiton tilaamasta selvityksestä.

Esimerkiksi ibuprofeenia sisältävän särkylääkkeen hinta on Ruotsissa apteekin verkkokaupassa jopa 57 prosenttia edullisempi kuin Suomessa.

Kivijalka-apteekissa hintaero on 36 prosenttia ja ruokakaupassa 46 prosenttia, selvityksessä kerrotaan.

Keskimäärin ilman reseptiä myytävät itsehoitolääkkeet ovat Ruotsissa keskimäärin 37 prosenttia ja reseptilääkkeet 11 prosenttia edullisempia, arvioi selvityksen tehnyt konsulttiyhtiö Copenhagen Economics.

Yhtiö vertaili lääkkeiden hintoja tuoteryhmittäin lokakuussa 2023. Vertailussa on huomioitu Suomen ja Ruotsin erilaiset arvonlisäverot.

Suurimmillaan itsehoitolääkkeiden hintaerot olivat apteekin verkkokaupassa, joissa ne olivat keskimäärin jopa 48 prosenttia halvempia kuin Suomessa.

Ruokakaupoissa myytävät itsehoitolääkkeet olivat 34 prosenttia ja apteekeissa myytävät 33 prosenttia halvempia kuin Suomessa.

Reseptilääkkeissä hintaero oli selvityksen mukaan pienempi, keskimäärin 11 prosenttia. Niiden myynti tuo sekä Suomessa että Ruotsissa suurimman osan apteekkien myynnistä.

”Ruotsissa kilpaillaan enemmän hinnalla”

Hintaeroa selittää se, että Ruotsissa on enemmän hintakilpailua, arvioi Kaupan liitto.

Apteekkien katteet ovat liiton mukaan huomattavasti matalammat kuin Suomessa.

Lisäksi lääkkeiden hinnat ovat vähemmän säädeltyjä kuin Suomessa. Apteekin verkkokaupassa lääkkeellä voi olla eri hinta kuin kivijalkakaupassa, toisin kuin täällä.

Kaupan liiton mukaan joidenkin itsehoitolääkkeiden myynti myös ruokakaupoissa ja kioskeissa tuo lisää hintakilpailua. Liitto on jo pitkään toivonut Suomeen samaa mallia.

Hinnat tarkasti säänneltyjä

Lääkekauppa on tarkasti säädeltyä, niin lääkkeiden sisäänostohinnat kuin ulosmyyntihinnat määrittää Suomessa viranomainen.

Lääkevalmistajien tukkuhinnat ovat kaikille samat, kun taas Ruotsissa apteekki voi neuvotella itselleen ostoalennuksia, sanoo Suomen suurimman apteekkiketjun toimitusjohtaja Kimmo Virtanen.

Jos tämä sallittaisiin Suomessa, lääkkeiden kuluttajahinnat laskisivat, hän sanoo.

Eroja on myös verotuksessa. Suomessa kaikkien lääkkeiden arvonlisävero on 10 prosenttia, kun taas Ruotsissa reseptilääkkeistä sitä ei makseta lainkaan. Itsehoitolääkkeissä vero on Ruotsissa kuitenkin 25 prosenttia.

Suomessa apteekit maksavat myyntiin sidottua apteekkiveroa, joka on keskimäärin seitsemän prosenttia. Sen muuttaminen tasaveroksi tai poistaminen laskisi hintoja, Virtanen sanoo.

Hinnalla saa kilpailla, mutta ei markkinoida

Suomessa apteekkien sääntelyä höllennettiin hieman keväällä 2022, kun ilman reseptiä ostettavien itsehoitolääkkeiden hintakilpailu sallittiin.

Lääkkeitä ei kuitenkaan edelleenkään saa markkinoida hinta edellä, ja Kaupan liiton selvityksen mukaan valtaosa itsehoitolääkkeistä myydäänkin viranomaisen määräämään enimmäishintaan.

– Selvityksen tulokset osoittavat, että hintakilpailu on Suomessa hyvin vähäistä, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi tiedotteessa.

Hallitus selvittää parhaillaan joidenkin itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista myös Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä selvittää, mitkä itsehoitolääkkeistä voisivat sopia myyntiin muualle kuin apteekkeihin.

Osaan itsehoitolääkkeistä sisältyy riskejä, sanoo Yliopiston apteekin Kimmo Virtanen.

– Esimerkiksi särkylääkkeet ovat voimakkaita lääkkeitä, jotka erottaa reseptilääkkeistä vain annoskoko ja käytön pitkäaikaisuus. Ne on tarkoitettu sairauden hoitoon ja tilanteisiin, jolloin tarve on akuutti, niitä ei ole tarkoitettu myyntiin ilman neuvontaa ja kontrollia.