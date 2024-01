Mira tienaa hyvin mutta joutuu syynäämään tarjouksia ja tinkimään avokadoista – ”Älytöntä, että elän yli äyräiden ostamalla ruokaa”

Olo 2.0 – tästä tulee tapa Tammikuussa etsimme parempaa oloa yhdessä. Liity porukkaan

Rasvatonta maitoa, munia, juustoa, jogurttia. Gluteenitonta jauhoa. Pinaattilettuja ja eineslihapullia lapsille. Espoolainen Mira Kalscheuer on latonut koriin perusostoksensa. Kasvisosastolta hän nappaa mukaansa kurkkua, paprikaa ja jäävuorisalaattia. Punnittuaan salaatin hän hätkähtää. Yli kaksi euroa salaatista!

Mira, 35, on elänyt aina hyvän ja terveellisen ruoan ympäröimänä, ja hänen perheessään on panostettu ruoanlaittoon. Mira on hintatietoinen mutta on voinut käydä kaupassa juurikaan miettimättä, mitä yksittäiset elintarvikkeet maksavat.

Vuonna 2021 Mira muutti perheineen Saksasta Suomeen. He ostivat talon, kun korot olivat lähes nollissa. Perhe tuli mukavasti toimeen. Iloa kesti puolisen vuotta. Sitten korot alkoivat nousta.

Ruokavalio vaikeuttaa säästämistä

Taloudellisesti Miran nelihenkinen perhe on edelleen etuoikeutettu. Heillä on varaa maksaa laskut, asuminen ja ostaa ruokaa.

Yhä useammin Mira kuitenkin havahtuu siihen, ettei kauppareissuun varattu viisikymppinen riitä ostoksiin, ei lähimainkaan. Yli kahden euron jäävuorisalaatin punnitseminen saa ymmärtämään, ettei kauppaan ole enää varaa lähteä vailla huolta huomisesta.

Avaa kuvien katselu Kasvisten kallistuminen on harmittanut Miraa erityisesti. Kuva: Erik Vierkens / Yle

Säästämistä hankaloittaa Miran keliakia. Leivontaan on käytettävä gluteenittomia jauhoja ja psylliumia, mutta ne ovat nyt hurjan kalliita. Myös pyrkimys vegaaniseen ruokavalioon aiheuttaa päänvaivaa, sillä tuttujen kasvimaitojen hinta tuntuu pompanneen pilviin.

Edullisemmat tuotteet, kuten pakasteranskalaiset, alkavat houkuttaa, nehän säilyvätkin pitkään. Ruislastujen sijaan ostoskoriin sujahtaa yhä useammin tavallisia perunalastuja.

Kuluista nipistäminen vaatii viitseliäisyyttä

Korkojen nousu ja hintojen jatkuva ylämäki ovat hiljalleen taittumassa, mutta inflaatio tuntuu kuluttajan kukkarossa edelleen.

Halvallakin on kuitenkin mahdollista syödä terveellistä ja maistuvaa ruokaa, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ravitsemuksen ja terveyspolitiikan johtava asiantuntija Heli Kuusipalo.

Edullisten mutta terveellisten valintojen eteen joutuu näkemään vaivaa.

– Lähes kaikista tuoteryhmistä löytyy jokaiselle sopiva vaihtoehto. Niiden löytäminen kuitenkin vaatii hieman perehtymistä, Kuusipalo toteaa.

Myös Marttojen ruoka-asioiden kehittämispäällikkö Taru Karonen tietää, ettei hinnoista nipistäminen aina onnistu tuosta vain.

– Yleensä arjessa on tiettyjä ruokasuosikkeja, jotka pyörivät päässä kaupassa käydessä.

Karonen vinkkaa, että helppo tapa muuttaa tottumuksiaan edullisempaan suuntaan onkin aloittaa jostakin suosikkiruoasta.

– Uuden suosikin tai ainakin kivaa vaihtelua voi löytää vaikka niin, että kokeilee laittaa tacoihin kanan sijaan papuja.

Huolettomasta kuluttajasta tarjoushaukaksi

Hintojen noustua Mira Kalscheuer ei jää toimettomaksi vaan alkaa syynätä tarjouksia. Kauppareissuillaan hän poikkeaa yhden sijaan useammassa kaupassa. Ensimmäisestä maitoa, toisesta kuivatuotteita, kolmannesta hedelmiä.

Avaa kuvien katselu Salaatin Mira korvaa usein edullisemmalla kaalilla. Kuva: Erik Vierkens / Yle

Eniten harmittaa kasvisten kallistuminen. Perheen suosikkeihin kuuluvat avokadot jäävät ostamatta. Mira lohduttaa itseään sillä, että toisaalta niiden ostamatta jättäminen on myös ilmastoteko.

Mietin hetken, voisinko kasvattaa avokadoja ikkunalaudalla, kunnes ymmärsin, että Suomen oloissa se on mahdottomuus. Mira Kalscheuer

Kurkkua, tomaattia ja paprikaa hän ostaa silti vaikka hammasta purren, sillä niitä Miran nelivuotiaat kaksosetkin rakastavat. Jotta kukkaron pohja ei pilkottaisi, on silti tingittävä lisää.

Mira on lähes vegaani ja syö lihaa ani harvoin, joten lihasta luopuminen käy helposti. Sen tilalle Mira ostaa papuja, monta pakettia yhden hinnalla.

Asiantuntijoiden kuusi vinkkiä edulliseen ja terveelliseen syömiseen 1. Suosi sesongin kasviksia Sesongin kasvikset ja hedelmät ovat paitsi edullisempia, usein myös paremman makuisia. – Talvellakin sesongissa on hyvään hintaan juureksia, kurpitsoja, kaaleja ja sitruksia, Marttojen Karonen mainitsee. – Juuresten käytössä peräänkuuluttaisin luovuutta. Monia niistä voi syödä raakana mutta lisätä myös perunasoseen joukkoon tai paahtaa uunissa. 2. Suosi säilykkeitä ja palkokasveja Pavut, linssit ja erilaiset säilykkeet ovat halpoja ja terveellisiä. Lisäksi ne ovat hyvää ja säilyvää kotivaraa. – Pavuista ja linsseistä saa herkullisen pataruoan esimerkiksi säilötyn tomaatin ja mausteiden kanssa, THL:n Kuusipalo vinkkaa. 3. Valitse täysjyväviljaa Aamupuuron lisäksi edullista täysjyväviljaa kannattaa valita myös muiden aterioiden kylkeen. Keitä vaikka jyväpastaa tai ohrasuurimoita riisin kaltaiseksi lisäkkeeksi. 4. Kurkista pakastealtaaseen Tuoreet kasvikset tuntuvat monesti houkuttelevammilta, mutta jos haluaa päästä halvalla, kannattaa katsastaa myös pakastetarjonta. Vitamiinit säilyvät etenkin teollisesti pakastetuissa kasviksissa ja marjoissa lähes tuoreen veroisina. – Esimerkiksi pussin kotimaisia pakasteherneitä saa alle eurolla, ja siitä tekee tukevan keiton peruna-sipulipakasteen kanssa neljälle, Kuusipalo vinkkaa. 5. Vähennä lihaa ja suosi edullisia kaloja Lihan vähentämisestä kiittävät sekä terveys että kukkaro. Asiantuntijat kannustavat korvaamaan lihan ainakin osin esimerkiksi soijarouheella tai palkokasveilla. Leivän päälle voi kasata leikkeleen sijaan itsevalmistettuja tahnoja ja runsaasti kasviksia. Kalan suhteen tilanne on kinkkisempi. – Kala on melko hintavaa, mutta sitä kannattaa syödä. Kannustan ostamaan esimerkiksi silakkaa tai muikkua. Ne ovat edullisempia kuin lohi, johon suomalaiset usein tarttuvat, Karonen toteaa. – Myös pakkasesta ja säilykehyllystä löytyvät kalat ovat varsin käyttökelpoisia, Kuusipalo täydentää. 6. Kokkaa yhdessä Yhdessä syöminen edistää terveyttä ja on kaiken lisäksi hauskaa. Kerää oma porukkasi, ja kokatkaa yhdessä vaikka arkipäivien ateriat. Voit kokeilla myös Marttojen tai työväenopistojen ruokakursseja. – Marttojen nettisivuilta löytyy myös erilaisia viikkoruokalistoja. Niitä voi hyödyntää sellaisenaan tai käyttää inspiraation lähteenä, Karonen vinkkaa.

Suunnitelmallisuus palkitsee

Tällä hetkellä Mira arvelee nelihenkisen perheensä käyttävän ruokaan 800–900 euroa kuussa. Se on hänen mielestään edelleen liikaa.

Konsultin työnsä vuoksi Mira matkustaa säännöllisesti ulkomaille. Joitakin tuotteita Mira on alkanut tuoda Suomeen työmatkoiltaan.

– Lontoosta ostan gluteenitonta leipää, Saksasta mausteita ja psylliumia, joka on siellä yli puolet halvempaa kuin Suomessa.

Avaa kuvien katselu Mira vertailee hintojen lisäksi mielellään myös elintarvikkeiden tuoteselosteita. Kuva: Erik Vierkens / Yle

Jatkuva hintojen kyttääminen tuntuu silti välillä raskaalta. Joulukuussa Mira päätti kokeilla, mitä tapahtuisi, jos ei koko ajan juoksisikaan tarjousten perässä.

– Ostin jonkin aikaa mitä huvittaa, esimerkiksi hienoa sveitsiläistä gruyère-juustoa. Kuun lopussa huomasin, että tilillä on monta sataa euroa vähemmän kuin ennen.

– Tuntuu älyttömältä, että elän yli äyräiden sillä, että ostan ruokaa, Mira puuskahtaa.

Marttojen Taru Karonen ymmärtää hyvin Miran harmituksen. Hän vannoo ennakkosuunnittelun nimeen.

– Hintoja kannattaa tutkia etukäteen ja pohtia valmiiksi, miten jonkin kalliin raaka-aineen voisi korvata. Kaupassa etenkin pienten lasten kanssa tulee helposti tuskastuminen ja haluaa vain äkkiä pois. Silloin päätösten tekeminen on vaikeaa, Karonen toteaa.

Paras ruoka on ruoka, joka tulee syötyä.

– Kun suunnittelee vaikka viikon ruoat etukäteen, kaupassa ei tule ostettua harkitsemattomasti. Hävikin vähentäminen auttaa myös säästämisessä.

Ruoanlaitosta tuli intohimo

Miran nelivuotiaat kaksoset ovat tiiviisti mukana menossa, kun keittiössä tapahtuu. Etenkin pannukakkujen valmistus on lasten suosikkipuuhaa. He muussaavat banaania ja sekoittavat taikinaa. Mukaan kipataan usein myös aamiaiselta jääneet puurontähteet.

Avaa kuvien katselu Vegaaninen pesto on yksi Miran ruokasuosikeista. Usein hän tarttuu purkkiversioon, mutta hemmottelee välillä perhettään tekemällä peston itse. Kuva: Erik Vierkens / Yle

Miralle ruoanlaitossa tärkeää on hinnan lisäksi terveellisyys ja monipuolisuus.

– Syön lähes vegaanisesti, lapset taas syövät kotona sekaruokaa ja päiväkodissa myös lihaa. Vaikka usein lapset eivät kylläkään syö nirsoilultaan mitään, Mira naurahtaa.

Ruoanlaitosta on tullut Miralle intohimo. Hän nauttii saadessaan laittaa maistuvaa vegaanista ja gluteenitonta ruokaa.

– Tulevaisuudessa olisi ihana saada seurata tätä unelmaa ja jakaa oppimiani asioita myös muille.

Kolme vinkkiä – tee ainakin nämä Vaihda ainakin osa lihasta soijarouheeseen tai palkokasveihin Hyödynnä säilykkeet, pakasteet ja sesongin kasvikset Suunnittele mahdollisuuksien mukaan ruokalista etukäteen