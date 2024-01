Ministeri Kaisa Juuso: Valtio saattaa ohjata sairaaloiden työnjakoa

”Koko ajan pelkona on ollut, että Lapin keskussairaala vie kaikki palvelut Kemistä. Tässä on ollut jonkinlainen kaksintaistelu, mikä on mielestäni hyvin valitettavaa”, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.).

Lapissa on koitettu sopia kahden sairaalan työnjaosta jo vuosikymmenien ajan siinä onnistumatta.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) mukaan on mahdollista, että valtio ohjaisi sairaaloiden työnjakoa, jos hyvinvointialue ei saa itse sovittua asiaa.

– On mahdollista, että valtio joutuu joitain asioita vauhdittamaan. Tekeekö valtio näin, on täysin auki. Viittaan sairaalaverkkoselvitykseen, joka on virkamiestyönä juuri valmistunut.

Selvityksen mukaan päivystyspalvelut voivat supistua joissakin sairaaloissa.

Juuso korostaa, että nyt on tehty vasta virkamiestyötä, vaikutusarviot ja poliittiset päätökset sairaalaverkosta tehdään myöhemmin.

– Tässä nyt katsotaan sairaalaverkkotyöryhmän selvitys ja poliittinen käsittely loppuun, ennen kuin voidaan ottaa kantaa siihen, onko valtion ohjaus tarpeellinen vai päästäänkö hyvinvointialueilla sopimukseen.

Juuson mukaan sairaalaverkosta tehtävät poliittiset päätökset ratkaisevat osaltaan sen, minkä tasoista ympärivuorokautista päivystystä sairaaloissa voidaan tarjota.

Hyvinvointialueilla on kuitenkin paljon valtaa, koska niillä on itsehallinto ja yleiskatteellinen rahoitus. Mitä keinoja valtiolla voisi olla alueiden ohjaukseen sairaaloiden työnjaossa?

– Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, millä tavalla valtio voisi näitä vauhdittaa. Hyvinvointialueita ohjataan jatkuvasti valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeillä, Juuso toteaa.

Meri-Lapissa erikoissairaanhoidon palvelut on pyritty turvaamaan isolla soteulkoistuksella. Juuson mielestä se on myös parantanut palvelun laatua. Video: Risto Koskinen / Yle

Lapissa työnjakoa on koitettu ratkaista jo vuosikymmenien ajan

Lapissa Kemissä ja Rovaniemellä sijaitsevien sairaaloiden työnjaon kanssa on painittu jo vuosikymmenien ajan. Merkittäviä tuloksia ei ole saavutettu.

– Koko ajan pelkona on ollut, että Lapin keskussairaala vie kaikki palvelut Kemistä. Tässä on ollut jonkinlainen kaksintaistelu, mikä on mielestäni hyvin valitettavaa, Juuso sanoo.

Kasvatustieteen tohtori Maija Raskin ja kaupunkineuvos Hannes Mannisen vuonna 2018 julkaistun raportin mukaan viime vuosikymmenien aikana muun Lapin toimesta on esitetty useita kertoja sairaanhoitopiirien yhdistämistä ja ellei se onnistu, niin selkeää työnjakoa.

– Yhdistymistä ei ole vakavasti edes harkittu Länsi-Pohjan alueella eikä työnjaossakaan ole saatu merkittäviä tuloksia aikaan. Länsi-Pohjan palveluvalikoima on toimiva kokonaisuus, josta yhden osan poistaminen aiheuttaa dominoefektin, raportissa kirjoitetaan.

Sairaanhoitopiirit lakkautettiin sote-uudistuksen yhteydessä.

Merilappilaiset eivät mahdu Rovaniemelle tai Ouluun

Juuson mielestä Länsi-Pohjan keskussairaala Kemissä on välttämätön, jotta alueen asukkaat voivat saada erikoissairaanhoitoa.

– Oulussa ja Rovaniemellä erikoissairaanhoidon jonot ylittävät lakisääteisen kuusi kuukautta. En näe mahdollisena, että sinne voisi merilappilaisia lähettää jonon jatkoksi, hän sanoo.

Lapissa on myös muita tekijöitä, jotka tekevät kahden sairaalan toiminnan tarpeelliseksi.

– Lapissa kuten muuallakin Suomessa palveluntarve kasvaa väestön ikääntyessä. Vaikka Lapin väestön määrä vähenee, niin toisaalta turismin määrä on kasvussa.

Meri-Lapissa on työntekijöitä

Juuson pitää henkilöstöpulan ratkaisemista isoimpana ja oleellisimpana osana sote-uudistuksen onnistumisessa.

Mehiläinen Länsi-Pohja on onnistunut hyvin rekrytoimaan hoitohenkilöstöä Länsi-Pohjan keskussairaalaan Kemiin. Juuson mukaan tämä puoltaa joidenkin toimintojen keskittämistä Lapin sisällä Kemiin.

– Ilman muuta palvelu keskittyy sinne, missä meillä on saatavissa henkilökuntaa.

Toisaalta Lapin hyvinvointialue voisi päättää, että palveluita keskitettäisiinkin Rovaniemelle, mikä lisäisi henkilöstön tarvetta Rovaniemellä ja vaikuttaisi toisin päin Kemissä.

Hoitajat eivät tosin välttämättä haluaisi muuttaa Rovaniemelle.

– Jos työpaikka menee kovinkin kauas, niin riskinä on, että hoitoalalta siirrytään muualle töihin. Se pahentaa tilannetta entisestään, Juuso sanoo.

Pitkällä tähtäimellä sote-keskuksia suljetaan

Kaisa Juuson mukaan Lapin pitkät etäisyydet ovat iso haaste palveluverkolle.

– Toivoisin, että Lapissakin pystyttäisiin hakemaan säästöjä ensisijaisesta muualta kuin palveluverkosta. Mutta pitkällä tähtäimellä jossain vaiheessa esimerkiksi kiinteän palvelukeskuksen ylläpito ei enää ole järkevää.

Juuso sanoo, että on hyvä miettiä vaihtoehtoisia tapoja tarjota palveluja. Hänen mukaansa muutoksia on tulossa myös Lapissa.

– Etäpalvelut ovat yleistyneet koko Suomessa ja ne mahdollistavat todella paljon Lapissa. Myös liikkuvat ja kotiin tuotavat palvelut ovat vahvasti tulossa. Lisäksi selvitetään esimerkiksi omalääkärimallia, Juuso listaa.

Juuso arvelee, että menossa olevalla hallituskaudella tarvittavissa uudistuksissa päästään puoliväliin.

– Toiveena on, että seuraava hallitus jatkaa näitä toimenpiteitä. On kuitenkin yhteinen tavoite, että suomalaisille turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisesti koko maassa kohtuullisen ajan sisällä, Juuso sanoo.