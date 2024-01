Mitä sinä haluaisit kysyä tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä? Täältä voit lähettää kysymyksesi kyselytuntia varten

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Sauli Niinistön 12 vuoden työ presidenttinä on päättymässä kiristyneessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Venäjän hyökkäyssota jatkuu Ukrainassa ja Suomen itäraja on suljettuna Venäjän hybridihyökkäyksen takia. Suomi on nyt Naton jäsen ja puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa on allekirjoitettu.

Minkälaisen perinnön Niinistö on jättämässä seuraajalleen? Miten turvassa Suomi tällä hetkellä on? Mitkä hetket presidenttinä ovat jääneet erityisesti Niinistön mieleen?

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tasavallan presidentti Sauli Niinistön vieraana Presidentinlinnassa Helsingissä heinäkuussa 2023. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Avaa kuvien katselu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili Helsingissä 3. toukokuuta 2023. Zelenskyi tapasi tasavallan presidentti Sauli Niinistön Presidentinlinnassa. Zelenskyi otettiin vastaan Presidentinlinnan pihalla. Vierailu aiheutti mittavat turvatoimet. Kuva: Silja Viitala / Yle

Avaa kuvien katselu Sunnuntaina 15. toukokuuta 2022 tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoivat Suomen aikovan hakea Naton jäsenyyttä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Avaa kuvien katselu Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi valtiopäivät eduskunnassa 2. helmikuuta 2022. Koronaviruspandemian vuoksi asetettuja rajoituksia oltiin yhteiskunnassa purkamassa, mutta täysistuntosalissa istuttiin yhä kasvomaskien kanssa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Avaa kuvien katselu Sauli Niinistö ja Jenni Haukio Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman ja hänen puolisonsa Michelle Obaman vieraina Valkoisessa talossa 2016. Kuva: EPA/ JIM LO SCALZO

Avaa kuvien katselu Presidentti Vladimir Putin ja presidentti Sauli Niinistö pelaavat jääkiekkoa 22. kesäkuuta 2012. Kuva: Alexei Nikolsky/Ria Novosti/EPA

Avaa kuvien katselu Sauli Niinistön virkaanastujaiset 1.3.2012. Kuva: Yle

Vaalien jälkeen Niinistö palaa siviilielämään. Edessä on muutto pois presidentin virka-asunnosta Mäntyniemestä ja kesäasunnosta Kultarannasta. Jääkö hän kaipaamaan jotain Mäntyniemestä? Minkälaista elämää hän odottaa presidenttikautensa jälkeen?

Avaa kuvien katselu Sauli Niinistö ja Jenni Haukio itsenäisyyspäivän juhlissa Presidentinlinnassa 2019. Kuva: Jarno Kuusinen / Compicd/All Over Press

Avaa kuvien katselu Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottavat vastaan joulutervehdyksiä Mäntyniemessä jouluna 2016. Lahjoista innostui myös parin silloinen koira, bostoninterrieri Lennu. Kuva: Timo Korhonen / All Over Press

Avaa kuvien katselu Sauli Niinistön ja Jenni Haukion Aaro-poika syntyi helmikuussa 2018. Niinistö poistumassa Helsingin Naistenklinikalta. Kuva: All Over Press

Avaa kuvien katselu Sauli Niinistö on osallistunut säännöllisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan varoja kerääviin Save Pond Hockey -pipolätkätapahtumiin. Taustalla entinen NHL-pelaaja Teppo Numminen. Kuva: Pekka Sipola / AOP

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaa yleisön kysymyksiin viimeistä kertaa Radio Suomen presidentin kyselytunnilla sunnuntaina 21.1. Voit jättää kysymyksesi alta löytyvällä lomakkeella. Lähetä kysymyksesi lauantaihin 20.1. mennessä. Osa pääsee esittämään kysymyksensä presidentille osana suoraa lähetystä.

Voit kuunnella kyselytuntia suorana sunnuntaina 21. tammikuuta klo 13:02 alkaen Radio Suomessa, Yle Areenassa sekä verkkosivuillamme osoitteessa yle.fi.