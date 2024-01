Nyt on syytä tarkkailla autonrenkaita – huolimattomuus voi johtaa jopa renkaan räjähdykseen

Lämpötilan laskiessa autonrenkaiden ilmanpaineet voivat laskevat vaarallisen alhaisiksi. Tyhjentymään päässyt rengas voi jopa räjähtää tien päällä tai irrota vanteiltaan. Pakkasen kiristyminen kasvattaa riskiä.

– Etenkin renkaiden ja vanteiden ollessa vähän vanhempia ja hapettuneita voi syntyä vuotoa, sanoo kuopiolaisen Rengasparin yrittäjä Mikael Nylund.

Viime viikon paukkupakkasten seurauksena rengasliikkeissä on ollut kiireistä ja paikattavaa on riittänyt. Yleensä rengasrikon syy on ruosteinen ja vanha vanne, joka hapristaa myös kumia. Korjaus vie yleensä puolisen tuntia.

Viikoittainen tarkastus talvella

Moni kiinnittää renkaisiin liian vähän huomiota, ja etenkin pakkasella ilmanpaineet olisi hyvä tarkistaa viikoittain. Ohjearvot eivät sovellu Suomen talviolosuhteisiin. Nyrkkisääntönä on yksinkertainen: talvella renkaisiin pitäisi laittaa 0,2–0,3 baaria ohjearvoa enemmän ilmanpainetta.

Avaa kuvien katselu Rengasliikkeissä keskitytään pakkaskeleillä renkaiden korjaamiseen. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Yleensä auton renkaan tyhjentymisen huomaa. Rengas tyhjentyy harvemmin kertaheitolla, mutta sekin on mahdollista.

– Viimeistään lämpötilojen vaihdellessa olisi hyvä ottaa itseään niskasta kiinni ja tarkastaa rengaspaineet, sanoo Nylund.

Viime viikon pakkasilla ja vähälumisilla teillä on voinut pärjätä huonoillakin renkailla, mutta vaihtelevat kelit ja liukkaus vaativat renkailta enemmän.

Kuorman kasvaessa lisää painetta

Ilmanpaineisiin kannattaa kiinnittää huomiota etenkin pidemmälle reissulle lähdettäessä. Jos matkatavaraa ja kyytiläisiä on normaalia enemmän, myös rengaspaineiden pitäisi olla korkeammat.

Avaa kuvien katselu Pauli Ålander haki uudet renkaat tyttärensä autoon. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Rengasliikkeessä asioiva Pauli Ålander huolehtii perheenjäsentensäkin autoista, mutta hän ei tarkista rengaspaineita säännöllisesti talvisaikaan.

– Valitettavan harvakseltaan tulee tarkistettua, lähinnä keväällä ja syksyllä ja ehkä renkaita vaihdettaessa.