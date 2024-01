Intissä pitää olla nyt entistä varovaisempi – tarkista ainakin nämä asiat, jotta sinua ei voida syyttää maanpetoksesta

Varusmiehet voivat jakaa sosiaalisessa mediassa kokemuksiaan armeijasta, mutta yksityiskohtia ei tule kertoa edes vahingossa. Sosiaalisissa medioissa jaetut kuvat voivat sisältää arkaluontoista tietoa, vaikka ne tuntuisivat arkipäiväisiltä.

Yle uutisoi aiemmin, että kahta varusmiestä epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Tiistaina selvisi myös kolmas samanlainen epäilys viime vuodelta. Mitä varusmiehet sitten saavat jakaa sosiaalisessa mediassa?

Lähtökohtaisesti varusmiesten sosiaalisen median käyttö kuuluu vapaa-ajalle, sanoo Puolustusvoimien pääesikunnan verkkoviestintäpäällikkö Tuomas Pulsa. Kuvaamisen sallittavuus riippuu Pulsan mukaan siitä, missä ollaan.

– Sotilasalueella ylipäätään kuvaaminen on luvanvaraista. On alueita ja tiloja, joissa kuvaaminen on kokonaan kielletty, eikä niihin ole mitään poikkeuksia.

Pulsan mukaan kuvaaminen ei ole missään tapauksessa sallittua esimerkiksi sellaisissa tiloissa, joissa käsitellään arkaluontoista materiaalia.

Sotilaskodissa tai omissa tuvissa kuvauslupa voidaan antaa, mutta niissäkin kannustetaan ottamaan muiden yksityisyys huomioon. Ohjeistus kerrotaan varusmiehille osana koulutusta.

Mitä kuvia armeijasta saa jakaa someen? Tuomas Pulsa Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Arkaluontoista tietoa voi näkyä kuvien taustalla

Omien kokemuksien jakaminen esimerkiksi harjoituksesta on kuitenkin sallittua, kunhan ei jaa yksityiskohtaisia tietoja vaikkapa tehtävistä.

Inttijuttujen jakaminen on ollut jo pidempään tietynlaista kansanperinnettä, ja Pulsan mukaan somen lisäksi samat ohjeet pätevät muuhun tietojen julkiseen jakamiseen. Sosiaalinen media ei siis ole erityisesti muuttanut toimintatapoja.

Pulsa kuitenkin mainitsee sosiaaliseen mediaan liittyvän peruuttamattomuuden. Usein arkaluonteisia tietoja, kuten asiakirjoja tai laitteistoa, voidaan jakaa täysin vahingossa vaikkapa kuvan taustalla.

– Ymmärrän, että on houkuttelevaa ajatella, että ”tämähän on vain mun some ja vain minä, mitä vaarallista tässä muka on?” Usein kyse on kuitenkin siitä, että yhdistellään tietoja eri lähteistä, Pulsa sanoo.

Tiedot voivat kiinnostaa esimerkiksi rikollisia tai tiedustelupalveluita. Konkreettisia riskejä Pulsa ei lähde nimeämään, mutta korostaa Puolustusvoimien kouluttavan ihmisiä kriisiolosuhteisiin.

– Vaikka jokin asia ei tällä hetkellä muodosta vakavaa uhkaa, sama asia saattaa poikkeusoloissa olla paljon vakavampi uhka.

Puolustusvoimat ei pysty hallitsemaan, mitä yksittäiset varusmiehet jakavat palveluksestaan sosiaalisessa mediassa.

Viestien välityksellä jaettu materiaali myös riski

Whatsappin kaltaisten pikaviestimien avulla jaettuun materiaaliin liittyy samoja riskejä kuin sosiaalisessa mediassa jaettuihin kuviin. Näiden riskien tunnistamisen Pulsa näkee kansalaistaitona.

– Kun laitat pikaviestimiin materiaalia, hallintasi niistä katoaa heti, kun lähetät ne, vaikka viesti itsessään olisi salattu. Se, mihin tieto leviää, ei ole sinun käsissäsi.

Pulsan mukaan varusmiehet kuitenkin noudattavat pääsääntöisesti ohjeita ja sääntörikkomukset ovat yksittäistapauksia.

Pulsa huomauttaa, ettei Puolustusvoimat halua estää suomalaisia yhdistävien armeijakokemusten jakamista.

– Minun mielestäni ne ovat mahtavia tarinoita ja niiden jakaminen on pääsääntöisesti hyvä asia. Kunhan riskit tunnistetaan ja osataan toimia vastuullisesti, siinä ei ole mitään pahaa.