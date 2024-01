Mitä tapahtuu kun lemmikit saa tuoda töihin? ”Koiria käy joka päivä, mutta yhtään marsua ei ole vielä näkynyt”

Lemmikkien tuominen työpaikoille on usein kielletty. Syynä tähän ovat muun muassa allergiat sekä siisteys. Fiskarsin pääkonttorilla Espoossa on kuitenkin päätetty toimia toisin.

Kuten monessa toimistossa korona-ajan jälkeen, on myös yhdeksänkerroksisessa Fiskarsin pääkonttorissa etätyömahdollisuuden vuoksi tavallisena tiistaipäivänä melko hiljaista. Poikkeuksen tekee seitsemännen kerroksen ”pet corneriksi” kutsuttu osio, minne olisi usein tulijoita enemmän mitä alueelle mahtuu.

Ideasta toteutukseen

Lemmikkialueen suosio ei tullut yllätyksenä. Kun konsernin sisällä alettiin suunnitella vuonna 2019 uusia toimitiloja, nousi työntekijöiden toiveissa esiin mahdollisuus ottaa lemmikki mukaan töihin. Fiskarsilla konserniviestinnässä työskentelevä Sanna Hellstedt hankki vuosi sitten kääpiövillakoira Toven.

– Se että tiesin mahdollisuudesta ottaa hänet mukaan toimistolle, oli ratkaisevassa asemassa Toven hankinnassa, Hellstedt kertoo.

Aivan yksinkertaista ei asian mahdollistaminen kuitenkaan ole ollut. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että eläimille allergiset tai muuten syystä tai toisesta karvaisten ystävien seuraa karttavat voivat tehdä työnsä rauhassa.

Pet corner on myös erotettu normaalista avokonttorista lasiseinällä, joten eläinpöly ei pääse leijailemaan toimistossa ympäriinsä.

– Sen lisäksi, että lemmikeille on varattu rakennuksesta oma alue, on niitä myös kuljetettava ala-aulasta yläkertaan erikseen merkityllä hissillä, selventää Fiskars-konsernin vastuullisuuspäällikkö Juulia Rantala, itsekin koiran omistaja ja tyytyväinen lemmikkialueen käyttäjä.

Avaa kuvien katselu Lemmikkitilassa säilyy työrauha vaikka tunnelma onkin rento. Kuvassa Leena Venho sekä Salsa-koira. Kuva: Bouari Mohamed Sharif El / Yle

Iloisten kohtaamisten tila

Suuressa konsernissa on mahdotonta tuntea kaikkia kollegoita. Koiriensa kanssa konttorilla käyvät työntekijät ovat kuitenkin havainneet, että lemmikin läsnäolo toimii mainiona jään rikkojana ja keskustelunaloittajana.

– On hauska huomata, miten täällä pet cornerissa ovi käy tiuhaan. Moni pistäytyy vain nopeasti rapsuttamassa koiria vaikka kokousputken keskellä. Samalla tulee juteltua myös sellaisten ihmisten kanssa, kenen kanssa ei olisi työn puolesta muuten yhteisiä asioita, kertoo Erkki-koiran emäntä Reetta Thurman.

Thurmanin mukaan lemmikkialueella ei myöskään ole oikeastaan minkäänlaista asemaan liittyvää hierarkiaa.

– Kaikista kuoriutuu täällä jotenkin sellainen leppoisampi puoli esiin, hän jatkaa.

Jotta lemmikkitilassa säilyisi työrauha, on alueelle tuotavien eläinten määrä rajoitettu. Varaukset tehdään samaan malliin kuin muihinkin toimiston tiloihin ja kysyntää riittää.

– Kyllä koiria käy melkein joka päivä ja usein tulijoita olisi enemmän mitä voidaan ottaa. Kaikki eläimet ovat tervetulleita, mutta ei täällä kyllä vielä ole ainuttakaan marsua näkynyt, summaa Juulia Rantala.

Mikäli lemmikin omistajan pitää itse lähteä kesken päivän vaikkapa palaveriin eläinalueen ulkopuolelle, löytyy omalle lemmikille aina niin neli- kuin kaksijalkaistakin seuraa.

– Sovimme keskenämme tänne usein koiratreffejä. On kiva tehdä itse töitä kun tietää, että lemmikilläkin on koko päivän seuraa, toteaa Reetta Thurman.

Vaikka eläimille tarkoitetulla alueella tehdään töitä keskittyneesti siinä missä toimiston muissakin osissa, korostavat kaikki lemmikkitilassa vallitsevaa erityisen hyvää yhteishenkeä ja siellä syntyviä sosiaalisia kohtaamisia.

– Jotenkin täällä on kyllä ihan erityinen tunnelma. Tavallisessa avokonttorissa juttelee harvemmin kenellekään jos ei ole työhön liittyvää asiaa, mutta täällä keskustelun aloittaminen aiheesta kuin aiheesta on aina luontevaa, jatkaa Sanna Hellstedt.

Miltä näyttävät koirat konttorilla? Puoli seitsemän vieraili Fiskarsin toimiston lemmikkinurkkauksessa.

Arjen pelastus

Jokainen koiran omistaja tietää miltä tuntuu organisoida palapeliä, jossa mietitään kuka ulkoiluttaa lemmikin missäkin kohti päivää. Erityinen haaste asia on silloin kun koiran omistaja asuu yksin ja päivä kodin ulkopuolella venyy syystä tai toisesta normaalia pidemmäksi.

– Mahdollisuus ottaa koira mukaan työpaikalle on aivan fantastinen. Asun yksin ja jos en voisi ottaa Salsaa mukaan konttorille, olisi aika vaikea mennä illalla jonnekin. Nyt Salsan ei pidä olla ikinä liian pitkään yksin, sillä voimme olla yhdessä tarvittaessa myös päivisin, hehkuttaa Leena Venho.

Venho mainitsee koiran tuomisessa työpaikalle monia muitakin positiivisia puolia. Yksi niistä on virkistävä happihyppely kesken päivän.

– Kun Salsa on mukanani töissä, tapaan käydä lounasaikaan hänen ja muiden koiraihmisten kanssa pienellä kävelylenkillä. Ulkoilma piristää aina ja sen jälkeen on taas uutta virtaa jatkaa puurtamista töiden parissa.

Moni varsinkin nuoremman koiran omistaja kertoo myös kuinka pystyy keskittymään työntekoon paremmin kun tietää, ettei oma lemmikki ole yksin kotona.

– Silloin kun Erkki on kanssani konttorilla, on huoleton olo ja helppo keskittyä töihin. Jos hän on yksin kotona pitkän päivän, tulee monesti mietittyä mitenköhän hänellä menee, Reetta Thurman jatkaa.

Avaa kuvien katselu Eero Takala nauttii työskentelystä eläintilassa vaikka hänellä ei ole omaa lemmikkiä. Kuva: Bouari Mohamed Sharif El / Yle

Kaikkien suosikki

Lemmikkien läsnäolo on saanut yrityksen työntekijöiltä ainoastaan positiivista palautetta. Asiasta riemuitsevat myös monet sellaiset, joiden kotoa ei koiraa löydy.

– Pet cornerista löytyy ehdottomasti meidän toimiston parhaat työpisteet, menen melkein aina sinne vaikkei minulla omaa lemmikkiä olekaan. Siellä on loistava fiilis mikä tarttuu ja säilyy ainakin itsellä iltaan asti, hehkuttaa koiria rakastava Eero Takala.

Takala kertoo, että vaikka etätöiden teko on mahdollista, houkuttelevat nimenomaan koirat hänet usein lähitöihin toimistolle.

– Eläimet tuovat uskomattoman paljon iloa ja energiaa arkeen. Vaikkei minulla ole omaa lemmikkiä, en voisi enää oikein kuvitella työskenteleväni yrityksessä missä ei olisi tällaista mahdollisuutta, hän kiteyttää.