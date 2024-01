Esimerkki näyttää, miten kasiluokkalaisten koulutehtäviä on pitänyt helpottaa

Äidinkielenopettaja Jaakko Sarmola havainnollistaa työssään käyttämillään tehtävillä, millainen muutos oppilaissa on 15 vuodessa tapahtunut.

Koulut alkoivat tällä viikolla joulutauon jälkeen. Syksyn kuuma peruna koulutuskeskustelussa oli suomalaisoppilaiden menestys tai pikemminkin sen puute Pisa-testeissä. Tuoreimmassa vertailussa pudotus oli suurinta lukemisen osa-alueella, jossa suomalaisnuorten pisteet tippuivat 520:stä 490:een.

Äidinkielen opettaja, Rovaniemen Napapiirin peruskoulun vs. rehtori Jaakko Sarmola havainnollisti Ylen pyynnöstä, miten lukutaidon heikkeneminen näkyy hänen arjessaan. Sarmolan mukaan oppilaille ei voi antaa enää samanlaisia tehtäviä kuin 2000-luvun alkupuolella.

Nykyään oppilaat eivät hallitse omia oppimistaitojaan, Jaakko Sarmola sanoo videolla:

Aluksi on syytä vilkaista, mistä tähän on tultu. Sarmola käyttää esimerkkeinä mielipidekirjoituksen tehtävänantoja 8. luokkalaisille vuosilta 2007 ja 2021.

Yleisönosastokirjoituksen ohjeet kasiluokkalaisille vuodelta 2007 Ennen kuin alat kirjoittaa, tulee sinun lukea edelliseen tekstiin tehdyt korjaukset. Jos siellä on toistuvia virheitä, mieti miten voisit välttää niiden tekemisen tällä kerralla. Kirjoittamista ei voi aloittaa ennen kuin selkeä suunnitelma on valmis. Arvostelussa otetaan huomioon tekstin johdonmukainen ja ymmärrettävä eteneminen ja kielen virheettömyys. Erityisesti arvioidaan sitä, kuinka hyvin teksti toimii yleisönosastokirjoituksena. Muista siis nämä kirjoituksessa mukana olevat asiat: • kiinnostava otsikko • selkeä mielipide • toimivat perustelut • vastakkaisen mielipiteen ennakointi ja kunnioittaminen • lopeta havainnollisesti ja tee esimerkiksi toimenpide-ehdotus Teksti ei saa olla liian pitkä! Liian lyhyt mielipideteksti voi sekin jäädä tehottomaksi. AIHE-EHDOTUKSIA: • Koulussa ei pidä antaa jälki-istuntoja • Oppilaiden käytösnumerot pitää poistaa todistuksista • Rovaniemellä ei ole tarpeeksi hyviä harrastusmahdollisuuksia • Nuoria rovaniemeläisiä ei kuunnella tarpeeksi heitä koskevissa asioissa • Nuorilla pitäisi olla oikeus äänestää eduskuntavaaleissa • Nuorten tupakointikieltoa pitäisi valvoa enemmän • Liian monet kiellot ja rajoitukset haittaavat nuorten elämää Avaa

Yleisönosastokirjoituksen ohjeet kasiluokkalaisille vuodelta 2021 Kirjoittamista ei kannata aloittaa ennen kuin selkeä suunnitelma on valmis. Arvioinnissa otetaan huomioon tekstin johdonmukainen ja ymmärrettävä eteneminen ja kielen virheettömyys. Erityisesti arvioidaan sitä, kuinka hyvin teksti toimii yleisönosastokirjoituksena. Muista siis ainakin nämä kirjoituksessa mukana olevat asiat: • kiinnostava otsikko • selkeä mielipide • monipuoliset ja tilanteeseen sopivat perustelut o muista huomioida tekstisi oletettu kohderyhmä • retoristen keinojen monipuolinen käyttö o myös vastakkaisen mielipiteen ennakointi ja kunnioittaminen • lopeta havainnollisesti o tee esimerkiksi ratkaisuehdotus tai kertaa mielipiteesi tärkein asia Teksti ei saa olla liian pitkä! Liian lyhyt mielipideteksti voi sekin jäädä tehottomaksi. Käytä harkintasi mukaan apunasi tunneilla jaettuja mallitekstejä ja muita yleisönosastokirjoituksia. Classroomissa on valikoima opettajan valitsemia oikeita kirjoituksia. Aihe-ehdotuksia Näitä saa muuttaa. Muistakin aiheista saa kirjoittaa. • Koulussa ei pidä antaa jälki-istuntoja • Oppilaiden käytösnumerot pitää poistaa todistuksista • Isompi koulu on parempi • Ilmastonmuutokseen pitäisi reagoida tehokkaammin • Kirjoittamistehtävät koulussa ovat tarpeettomia • Rovaniemellä ei ole tarpeeksi hyviä harrastusmahdollisuuksia • Nuoria rovaniemeläisiä ei kuunnella tarpeeksi heitä koskevissa asioissa • Nuorilla pitäisi olla oikeus äänestää vaaleissa • Nuorten tupakointikieltoa pitäisi valvoa enemmän • Liian monet kiellot ja rajoitukset haittaavat nuorten elämää • Aikuiset eivät ymmärrä nuoria riittävän hyvin • Turvapaikanhakijoita pitäisi kohdella paremmin • Suomen ei pidä sulkea rajojaan pakolaisilta • Uskonnon opetusta pitäisi muuttaa • Koulun käyminen on enimmäkseen turhaa - kyllä elämä opettaa • Mopokortin ikäraja on liian korkea Kun perustelet omat mielipiteesi, muista ainakin nämä • uskottavuus • monipuolisuus • tilanteeseen sopiminen • järkiperusteet • tunneperusteet Muita vinkkejä 1. Otsikoi tehokkaasti. Hyvä otsikko houkuttelee lukemaan ja sisältää mielipiteen. 2. Aloita johdannolla: esittele asiasi ja kerro mielipiteesi. Voit kertoa taustoja tai esimerkkejä. 3. Jatka kertomalla mielipiteesi mahdollisimman selkeästi ja lukijoihisi vetoavasti. Suhtaudu tekstiisi vakavasti - se voitaisiin vaikka julkaista Lapin Kansassa. 4. Esittele mielipiteesi perustelut. Muista käyttää monipuolisia ja uskottavia perusteita! Käytä retorisia keinoja, joiden joukossa esimerkiksi vastakkaisen mielipiteen huomioiminen ja torjuminen. 5. Lopeta kertaamalla oma mielipide (paitsi jos tekstisi on kovin lyhyt) ja tee ratkaisuehdotus. 6. Loppuun tulee oma nimesi (ja selventävä teksti, kuten Matti Toropainen, 8.-luokkalainen tai Matti Toropainen, rovaniemeläinen hiihdon harrastaja) 7. Huomioi arviointiperusteet kirjoittaessasi. Teknisiä asioita Toivomuspituus: noin 300 sanaa Riviväli: 1,5 Fontti: Arial 12 (otsikossa isompi) Avaa

Tehtävänanto oli aiemmin lyhyempi kuin nykyään, Jaakko Sarmola kertoo videolla:

Kasiluokkalaisten äidinkielen tehtävä vuodelta 2007: yleisönosastokirjoitus

Esimerkkejä ja muita apukeinoja oli 15 vuotta sitten vähemmän kuin nykyään, Jaakko Sarmola sanoo videolla:

Myös oppimateriaaleissa on reilussa 15 vuodessa tapahtunut muutos. Kun mielipidekirjoitusta tekstityyppinä käsiteltiin vuonna 2007 oppikirjassa kolmen sivun verran, vuonna 2021 asialle on varattu peräti 25 sivua.

Sarmolan mukaan oppilaiden luottamus omiin kykyihinsä tehtävien suorittamisessa ja ymmärtämisessä on laskenut. Siksi he tarvitsevat yksityiskohtaisempia ohjeita.

Kasiluokkalaisten äidinkielen tehtävä vuodelta 2021: yleisönosastokirjoitus

Tehtävänannossa kerrotaan hyvin yksiselitteisesti ja yksityiskohtaisesti mitä pitäisi tehdä, Jaakko Sarmola kertoo videolla:

Sarmola on myös lisännyt otsikkovaihtoehtoja tehtävään, jotta nuorten olisi helpompi päästä kirjoittamisen kanssa vauhtiin. Aiemmin niitä oli tarjolla seitsemän, nyt kuusitoista. Oppilaat saavat edelleen kirjoittaa myös itse keksimästään aiheesta.

Lisäksi oppilailla on nykyään käytössään tehtävien arvosteluperusteet ja mallitekstejä, joista on avattu olennaiset asiat. Niiden avulla olisi periaatteessa mahdollista suoriutua täydellisesti tehtävästä. Silti ohjeita pitää Sarmolan mukaan kerrata tehtävänannossakin useampaan kertaan ja aiempaa huomattavasti yksityiskohtaisemmin.

Sarmola näkee, että tilanteen muuttaminen paremmaksi edellyttää ponnisteluja muiltakin kuin opettajilta. Hän viittaa ympäröivän yhteiskunnan rooliin.

Kasiluokkalaisten äidinkielen tehtävä vuodelta 2021: yleisönosastokirjoitus

Meidän täytyy itse kyetä rauhoittumaan, ponnistelemaan, sietämään tylsyyttä ja näkemään vaivaa, Jaakko Sarmola kertoo videolla:

Samansuuntaisia ajatuksia löytyy myös Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta Karvista.

– Sinnikkyys ja ponnistelu on yhteydessä hyviin tuloksiin. Pitkäjänteisyys on yhteiskunnassa vähentynyt. Halutaan asioita nopeasti ja helposti, ja tuloksia pitäisi saada heti, mutta pitkän tekstin lukeminen vaatii ponnisteluja, arviointiasiantuntija Annette Ukkola sanoo.

Ukkolan mukaan lukutaidon rapautuminen voi olla yhteydessä koulutien alkutaipaleella tapahtuneisiin muutoksiin. Aiemmin jo toisen luokan oppilaille oli hyvän osaamisen kriteerit. Toisen luokan kertaaminen on lähes puolittunut 20 vuodessa, ja sieltä siirtyy eteenpäin oppilaita, joiden lukutaidossa on puutteita.

– Jos ei kolmannen luokan alussa pysty lukemaan, on vaikea omaksua mitään uutta. Meidän näkökulmastamme olisi tärkeää keskittyä alkuvaiheeseen. Jos 9. luokan keväällä todetaan, että on ongelmia lukemisen kanssa, niin se on jo tosi myöhäistä, Ukkola sanoo.

Kielen hallintaa tarvitaan koulussa käytännössä kaikissa aineissa. Ukkola muistuttaakin, ettei oppilaiden sujuva luku- ja kirjoitustaito ole yksinomaan äidinkielenopettajien vastuulla.

– Koko koulun pitäisi opetussuunnitelman mukaan olla kielitietoinen. Kielitietoisuuteen kuuluu esimerkiksi, että myös muissa aineissa kuin äidinkielessä tuotetun tekstin pitää olla johdonmukaista. Kielen ja ajattelun merkitys tulee ymmärtää kaikissa oppiaineissa. On koko koulun yhteinen asia pitää kielitaitoa yllä, Ukkola summaa.