Maailman suurimman risteilyaluksen hytit tehtiin Kaarinassa – kävimme katsomassa, kuinka hytti syntyy 15 minuutissa

Icon of the Seas -aluksen hytit saavat pian ensiasukkaansa. Kävimme seuraamassa hyttien rakentamista.

Piikkiö Worksin tärkein asiakas on Meyerin Turun telakka. Sen rakentama Icon of the Seas aloittaa pian risteilyt Karibialla.

Hyttejä lipuu hitaassa mutta varmassa tahdissa kokoonpanolinjaa pitkin Piikkiö Worksin hyttitehtaan isossa hallissa.

Linjalta valmistuu hyttejä 15 minuutin välein, 120 kappaletta viikossa. Käynnissä on niin kutsuttu virtaustekniikalla tapahtuva tahtiaikatuotanto.

– Työntekijä tekee oman pisteensä työt hytin kulkiessa eteenpäin kohti seuraavaa tahtia. Seuraavan tahdin työntekijät astuvat hyttiin sisälle ja tekevät seuraavan työvaiheen, selostaa toimitusjohtaja Ari Kumpulainen työnkulkua.

Kaikkialla hallissa on erilaisia hyttien osia. Pelkästään Icon of the Seas -aluksen hanoihin ja suihkuihin tarvittiin tavaraa noin miljoonan euron arvosta.

Varastointialueella vahvaan suojamuoviin pakatut hyttipaketit siirtyvät hyllyihin, joissa on kerrallaan 500 hyttiä.

Ralli Meyerin Turun telakalle on melkoinen. 15–25 neliön hyttejä mahtuu yhteen rekkaan enimmillään kolme kappaletta kerrallaan.

Toimitusjohtaja Ari Kumpulainen (vas.) ja projektipäällikkö Heikki Sillanpää näyttävät, kuinka kompakti paketti 15 neliön hytti on.

Icon of the Seasin seuraajaa hytitetään jo

Maailman suurin risteilyalus, Royal Caribean Cruises -varustamon Icon of the Seas aloittaa liikennöinnin Karibialla tammikuun lopulla.

Meyerin Turun telakalla nostetaan hyttejä paikoilleen jo sen seuraajaan eli Star of the Seas -alukseen, joka valmistuu kesällä 2025.

Icon of the Seas -aluksen keskellä katse kiinnittyy valtavaan helmielementtiin.

Projektipäällikkö Heikki Sillanpää työskentelee pääasiassa telakalla valvomassa töitä. Kesään mennessä Star of the Seas -aluksen hytit on asennettu laivaan.

– Hytit ovat melko samanlaisia kuin Icon of the Seas -aluksen hytit. Tärkeintä on nukkumisen mukavuus ja miten hytit saadaan mahdollisimman äänieristetyiksi. Matkustajat asuvat näissä hyteissä pidempiä aikoja kuin esimerkiksi ruotsinlaivojen hyteissä, kertoo Sillanpää.

Tämä hytti on jo valmiina Icon of the Seas -aluksessa, joka on aloittamassa risteilyliikenteen Karibialla.

Toimitusjohtaja Ari Kumpulainen lisää, että toisinaan muutoksia pyydetään pieniin asioihin kuten vessapaperitelineen tai vessaharjan paikkaan.

Tällä hetkellä asiakas voi esittää toiveita Icon-sarjan kolmannen aluksen hyttien sisustukseen.

– Teemme 15–25 neliön kokoiset hytit. Niitä on noin 4 000 laivaa kohden. Isot sviitit, joissa on poreammeet, Meyerin Turun telakka rakentaa paikan päällä laivassa. Niitä ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja, kertoo Kumpulainen.

Icon of the Seas -aluksessa on luonnollisesti myös useita ravintoloita.

Toimitusjohtaja Kumpulainen uskoo, että lisää laivatilauksia on tulossa Turkuun.

– Icon of the Seas on täyteen buukattu varsin pitkäksi aikaa, ja kalusto vanhenee. Olemme tehneet 40 vuoden aikana hytit aina sen hetkiseen maailman suurimpaan risteilijään. Jälleen kerran kävi niin, ja sillä linjalla taas jatketaan, sanoo Ari Kumpulainen.

Kaarinalaishyttejä ei Kiinaan rahdata

Ruotsinlaivojen tuotanto on siirtynyt paljolti Kiinaan viime vuosina. Uusimmat Kiinassa rakennetut laivat ovat Finnlinesin Finnsirius sekä sen parhaillaan Suomeen matkalla oleva sisaralus Finncanopus.

Piikkiön hyttitehtaalla Kaarinassa panostetaan lähialueeseen. Toimitusjohtaja Ari Kumpulaisen mukaan hyttejä ei ole järkevää rahdata Kiinaan.

– Toisaalta kuulumme Meyer Groupiin. Viimeisin ruotsinlaiva, jossa on hyttejämme, on Viking Grace.

Pahimmat kilpailijamaat laivahyttibisneksessä ovat Italia ja Ranska. Katseet ovat kohdistuneet myös Kiinaan.

– Heidän tavoitteenaan on valmistaa tulevaisuudessa tällaisia kehittyneitä aluksia. Niiden valmistus on yksi Kiinan valtion kymmenestä strategisesta painopisteestä, kertoo Kumpulainen.

Icon of the Seas -alus lipui meritestissään Ruissalon edustalla lokakuun lopulla 2023.

Hyttejä myös juniin

Kolmen Icon-luokan risteilyaluksen hyttien rakentaminen kattaa jopa 80 prosenttia Piikkiö Worksin tuotannosta. Se antaa töitä parhaimmillaan 300 työntekijälle.

Piikkiö Works rakentaa parhaillaan hyttejä myös VR:n juniin. Ensimmäiset valmistuvat keväällä. Junahyttien rakentaminen tasaa hiljaisempia kausia tehtaalla.

– Uskomme, että raideliikenne tulee kasvamaan tulevaisuudessa ainakin pohjoisen Euroopan alueella ja varmasti Keski-Euroopassa. Kun puhutaan vihreästä siirtymästä, juna on loistava väline matkalla siihen, pohtii toimitusjohtaja Ari Kumpulainen.

Pako Abubakir työskentelee hytin sisällä ja Artis Mickevics hytin katolla Piikkiö Worksin hyttitehtaalla Kaarinassa.