Tampere teki uuden matkailuennätyksen – isojen tapahtumien aikana majoituskapasiteetti on koetuksella

Tampereen majoitusmyynti nousi viime vuonna ennätyslukemiin. Visit Tampereen toimitusjohtajan Jari Ahjoharjun mukaan kasvun taustalla on Tampereen kaupungin saama noste, joka näkyy erityisesti kotimaisten kävijöiden suosiossa.

Suurin osa kävijöistä on kotimaisia, mutta kasvua haetaan ennen kaikkea kansainvälisistä matkailijoista. Turisteille mainostetaan muun muassa kaupungin saunakulttuuria.

– Tampere on erityisessä asemassa siinä, että meillä on mahdollisuus päästä käymään yleisissä saunoissa. Se on yksi kärjistä, mitä hyödynnämme ulkomaisille matkailijoille, Ahjoharju kertoo.

Saunojen lisäksi vetovoimatekijöitä Tampereella ovat muun muassa Tampereen areena, joka on parantanut jääkiekon ja tapahtumien tarjontaa. Isojen tapahtumien aikana majoituskapasiteetti voi olla Tampereella koetuksella. Suosituimpina viikonloppuina kysyntä on kovaa ja hinnat Tampereen keskustassa voivat olla esimerkiksi Helsinkiä kalliimpia.

– Majoituskapasiteettia tarvittaisiin lisää, mutta on sitä tulossakin. En pidä sitä hirveän suurena ongelmana, Ahjoharju sanoo.

Kätevä sijainti kaupunkilomalle

Viikonloppumatkailijoita vetää Tampereelle myös muu kulttuuritarjonta sekä erityisesti koulujen loma-aikoina Särkänniemi ja Muumimuseo. Kaupungin keskeiset kohteet ovat lyhyen etäisyyden päässä toisistaan ja kaupunkimaisen ympäristön lisäksi luontokohteet ovat lähellä.

– Urbaani kaupunkiympäristö ja ainutlaatuinen luontoympäristö ovat meillä helposti saavutettavissa. Missä vain Tamperetta olet, voit pulahtaa helposti vaikka uimaan, Tampereen kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki sanoo.

Tampere on helposti saavutettavissa monesta suunnasta, ja uusien hotellien kokoustilat vastaavat hyvin myös yritysten tarpeisiin. Puolet ulkomaisista matkustajista ovatkin liike- ja työmatkustajia.

Venäjä ja inflaatio varjostavat

Haasteitakin on, sillä muiden suomalaisten kohteiden tavoin Tampere on kärsinyt venäläisen turismin loppumisesta. Lisäksi korona vähensi matkustusta Aasian maista, ja sen jälkeen Aasian lentoyhteydet ovat muuttuneet Ukrainan sodan vuoksi hankalammiksi.

Inflaatio ei ole vielä vaikuttanut vierailijoiden määriin, mutta Ahjoharjun mukaan kustannusten nousu voi alkaa vaikuttaa erityisesti lapsiperheiden mahdollisuuksiin matkustaa.

– Tiukempina aikoina kotimaan matkailu on toisaalta yleensä hyötynyt, kun suomalaiset eivät lähde niin paljon ulkomaille, Ahjoharju huomauttaa.

Haasteista huolimatta Tampereen matkustuslukemat olivat viime vuonna ennätyksellisen korkeita. Rekisteröity majoitusmyynti oli Tampereella viime vuoden tammi-marraskuussa 100,3 miljoonaa euroa, minkä lisäksi Airbnbn ja Vbron myynti oli 10,1 miljoonaa euroa.

- Vuodesta on tulossa Tampereelle paras koskaan matkailun näkökulmasta, Ahjoharju toteaa.

Ulkomaan matkustajia saapuu erityisesti Saksasta ja Balttian maista, jonne on suorat lentoyhteydet Air Balticin kautta. Visit Tampereella panostetaan vuonna 2024 erityisesti virolaisiin matkustajiin, ja Ahjoharju ennakoi matkailun edelleen kasvavan alkuvuodesta.