Tältä näyttää hämmästyttävän aidon oloinen hotellihuijaus, joka voi säikäyttää ennen talvilomaa

Vasen viesti on rikollisten lähettämä, ja siinä yritetään saada vastaanottajaa lähettämään luottokorttitietonsa. Viestissä on hotellin ja asiakkaan nimet. Varausnumero on ympyröity punaisella. Oikealla oleva viesti on hotellin lähettämä.

Kuva: Karoliina Juntunen / Yle