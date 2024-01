Uuden pikaratikan kiskoille on ajettu jo 27 kertaa – kysyimme, miksi linja numero 15 sekoitti ratikkakaupunki Helsingin

Autoja on ajettu pääkaupunkiseudun uuden pikaraitiolinja 15:n kiskoille kymmenittäin, eikä tahti vaikuta hidastuvan.

Helsingin kaupunkiliikenteen tietoon on tullut 27 tapausta marraskuun ja tammikuun alun väliltä. Näistä kolmannes on tapahtunut tammikuun alussa.

– Huolestuttavinta on, että määrä on lisääntynyt reippaasti. Tammikuussa yhdeksän päivän aikana on tapahtunut sama määrä kiskoille ajamisia kuin koko joulukuun aikana, sanoo Helsingin kaupunkiliikenteen vaurioselvittäjä Jarmo Laine.

Laine arvioi, että tahti voi vielä kiihtyä ennen kevättä.

Syitä kiskoille ajautumiseen voi olla monia, kuten talvinen keli ja lumi, liikennemuutokset sekä kiskojen tulo kaupunginosiin, joissa vielä harjoitellaan ajamista pikaratikan kanssa.

– Joka paikassa on paljon lunta, joten uusien liikennejärjestelyjen hahmottaminen on varmasti aika paljon vaikeampaa kuin lumettomassa maastossa.

Lokakuussa liikennöinnin aloittanut pikaraitiovaunu ajaa Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välillä noin 25 kilometrin matkan.

Yleisimmin pikaraitiotien kiskoille on ajettu muun muassa Hämeenlinnanväylän kääntöpaikassa Nuijamiehentien ja Pirkkolantien lähellä, Vermossa Ravitien ja Perkkaantien risteyksessä, Otaniemessä Maarintien ja Konemiehentien risteyksessä sekä Roihupellossa.

Vaurioselvittäjä ratikkaonnettomuuksista: ”Määrä voi kasvaa ennen kevättä” Kaupunkiliikenteen vaurioselvittäjä Jarmo Laine kertoo raitiovaunuonnettomuuksien määristä ja mahdollisista syistä. Hänen kanssaan keskusteli Ylen toimittaja Saara Hirvonen.

Vaurioselvittäjä Jarmo Laine pohtii, että esimerkiksi kymmeniä vuosia samasta risteyksestä ajanut voi olettaa, että paikasta voi yhä kääntyä uusista liikennemerkeistä huolimatta. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Helsingissä viime vuonna lähes 300 kolaria

Helsingin kaupunkiliikenteen raitiovaunuille tapahtui viime vuonna koko Helsingin alueella noin 300 kolaria.

Vastaavasti pikaraitiolinjalla 15 on viime lokakuussa alkaneen liikennöinnin jälkeen kirjattu 11 onnettomuutta.

Onnettomuuksiin vaikuttavat muun muassa muuttuneet liikennejärjestelyt, uudet kiskot kaupunginosassa, tottumattomuus raitiovaunun ääneen, sääolosuhteet ja kantakaupungissa auton pysäköiminen ajotielle.

Lisäksi pikaraitioliikenne kulkee kovemmalla nopeudella kuin Helsingin aiemmat ratikat.

– Pikaraitiotieliikenteen kolareissa syyllinen on juridisessa mielessä ollut poikkeuksetta autoilija, kun kantakaupungin ratioliikenteessä vastuut ovat jakautuneet puoliksi autoilijoille ja puoliksi ratikkakuskeille, sanoo vaurioselvittäjä Jarmo Laine.

Tampereella tilanne vähän parantunut

Tilanne on tuttu Tampereelta, kertoo Tampereen Ratikan operatiivinen päällikkö Vesa Rauhala VR:ltä.

Tampereen ratikka aloitti liikennöinnin elokuussa 2021, mutta peltikolareita autojen kanssa tapahtui vielä viime vuonna kymmenkunta.

Luku on kuitenkin laskenut vuodesta 2022, jolloin vastaavia onnettomuuksia tapahtui Rauhalan mukaan noin 15. Tyypillisesti onnettomuudet tapahtuvat tilanteissa, joissa autoilija ajoi ratikan eteen paikassa, jossa näin ei saisi tehdä.

– Yleisimmin näitä tapahtuu paikoissa, joissa auto kääntyy vasemmalle ja ratikka tulee takavasemmalta. Auto ajaa sitten epähuomiossa ratikan eteen.

Raitiovaunu matkalla Tammelasta Rautatieasemalle Tampereella 30. marraskuuta 2023. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Onnettomuuslukuja on saatu Rauhalan mukaan painettua alas viestinnällä vaaranpaikoista ja tyypillisistä kolaritapahtumista sekä kuljettajien täsmäkoulutuksella.

Tilanteita, joissa auto ajaa vahingossa ratikkakiskoille, tapahtui viime vuonna Rauhalan mukaan toistakymmentä.

– Esimerkiksi silloin, kun lunta sataa maahan, voi olla vaikea hahmottaa missä kiskot menevät.