Kyläkoulun oppilaat kuljetetaan minibussilla tien yli Kankaanpäässä – suojatie liian turvaton

Kankaanpäässä on päädytty erikoiseen ratkaisuun: sisäilmaongelmien takia evakkoon joutuneen kyläkoulun oppilaita kuljetetaan tien yli minibussilla.

Satavuotias Kyynärjärven koulu aloitti kevätlukukauden uusissa tiloissa. Koulu siirtyi asuinalueelta kantatie 44:n toiselle puolelle, noin kilometrin päähän.

Kankaanpään kaupunki halusi tienylitykseen suojatien, mutta ely-keskus ei hyväksynyt hakemusta.

– Ainakin nyt alkuvaiheessa kunta on järjestänyt siirtokuljetuksen. Suurin osa oppilaista on sitä käyttänyt ja se on toiminut suunnitellusti, rehtori Mika Narvi kertoo.

Avaa kuvien katselu Oppilaille on järjestetty siirtokyyti vanhan ja uuden koulurakennuksen välille, sillä esimerkiksi teknisen työn tunnit järjestetään vielä vanhalla koululla. Kuva: Anna-Mari Vuollet / Yle

Nyt paikalla on lapsista varoittava liikennemerkki ja nopeusnäyttö. Koulun vanhimpia oppilaita tien ylittäminen ei kuitenkaan pelota.

– Kuljen sen välillä bussilla ja välillä kävellen, kuudesluokkalainen Iisakki Levola kertoo.

Suojatie voi olla todella suojaton

Varsinais-Suomen ely-keskus ei myöntänyt lupaa Kantatie 44:n ylittävälle suojatielle, koska suojatien turvallisuuden kannalta ylityskohta on ongelmallinen. Tiellä kulkee paljon muun raskasta liikennettä ja se sijaitsee peltojen keskellä.

– Suojatiehän ei ole turvallinen, jos autoilijat eivät havaitse tai noudata rajoituksia, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang kertoo.

Ely-keskuksen mukaan koululaisten vähäinen määrä sekä tien tämänhetkinen nopeustaso ovat sellaiset, että autoilijat eivät pidä suojatien vaatimaa 50 kilometrin nopeusrajoitusta uskottavana, joten eivät sitä myöskään noudata.

– Olemme katsoneet, että koulukuljetus on oppilaiden kannalta turvallisin ratkaisu, Klang kertoo.

Sisäilmaongelmia pakoon uusiin tiloihin

Kyynärjärven koulun muutto tuli ajankohtaiseksi vanhan rakennuksen sisäilmaongelmien ja löydösten takia. Kankaanpään Metsästysyhdistys puolestaan oli aloittanut juhlatilan rakentamisen ja tarjosi tiloja vuokralle.

Avaa kuvien katselu Rehtori Mika Narvi kiittelee uuden koulun kodinomaisuutta ja kyläkouluhenkeä. Kuva: Anna-Mari Vuollet / Yle

Kun rehtori pääsi tutustumaan tiloihin, olivat ulkoseinät pystyssä ja vesikatto päällä. Opettajat saivat osallistua tilojen suunnitteluun, jotta 380 neliötä saataisiin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

– Kyllä tässä tiettyä kodinomaisuutta on, sellainen kyläkouluhenki, Mika Narvi toteaa.

Rakentaminen on vielä kesken. Suunnitteilla on piharakennus, johon tulisi pieni urheilusali ja teknisen työn tilat.

Iisakki Levola, Silja Mäkelä ja Lotta Aaltonen kaipaavat lisää tekemistä uuden Kyynärjärven koulun pihalle. Kuva ja video: Anna-Mari Vuollet / Yle

Kun vuokrasopimus tehtiin, näytti siltä, että koulu pääsisi muuttamaan uusin tiloihin maaliskuussa. Muutto tulikin eteen jo vuodenvaihteessa, ja rehtorille kiire tilata kalusteita.

Uudet valoisat ja vaaleat tilat saavat kiitosta, mutta mukaan liittyy pieniä soraääniäkin.

– Meillä on nyt valkoiset pulpetit, vanhassa koulussa oli puiset. Näissä näkyy lika enemmän, kuudesluokkalainen Silja Mäkelä sanoo.

Kankaanpää on noin 12 500 asukkaan kaupunki Satakunnassa, ja siellä on seitsemän alakoulua. Kyynärjärven koulussa on 39 oppilasta.

Kunnassa panostetaan kyläkouluihin, ja suunniteilla on uusi, noin kahden miljoonan euron koulu Venesjärvelle noin 12 kilometriä keskustasta.

– Koulu on niin kauan tarpeellinen kuin alueella riittää lapsia, rehtori Mika Narvi toteaa.