Pihdeillä kastroitaville poroille ryhdytään antamaan kipulääkettä – Lääkäri: ”Moni on yllättynyt lääkinnän helppoudesta”

Vuoden alusta lähtien lakimuutos edellyttää pakollista kivunlievitystä kaikissa eläinten kivuliaissa toimenpiteissä, kuten kastraatioissa.

Aiemmin porojen kuohinta on voitu suorittaa ilman mitään kivunlievitystä. Kastraatio pihdein on todettu muilla eläinlajeilla ja yleisen eläinlääketieteellisen tiedon mukaan kivuliaaksi toimenpiteeksi.

Paliskuntain yhdistyksen tietojen mukaan Suomessa kastroidaan vuosittain noin 2 500 – 4 000 poroa, joista lähes kaikki on suoritettu tähän asti ilman kivunlievitystä.

Kastraatiossa hirvasporo otetaan kiinni, kellistetään maahan ja kuohitaan käyttämällä kastraatioon tarkoitettuja pihtejä. Kastraation yhteydessä poron suuhun ruiskutetaan myös nykyään kipulääke.

Urosporoja eli hirvaita on kastroitu aikoinaan hampain puremalla. Nykyään ainoa laillinen tapa on puristaa poron siemenjohtimet lyttyyn kastraatiopihdeillä, jossa kiveksiin menevät siemenjohtimet ja verisuonet litistetään. Toimenpiteen jälkeen poro on lisääntymiskyvytön.

Kipulääkkeen vaikutus kestää jopa 3 vuorokautta

Eläinlääkärit ovat syksystä alkaen tarjonneet poronhoitajille mahdollisuutta lääkitä porot kuohinnan yhteydessä.

– Ihmiset ovat olleet hivenen ehkä hämmentyneitä, mutta tosi hyvin on otettu vastaan. Tosi moni on ollut aika yllättynyt siitä, miten helppoa se kipulääkintä on. Ehkä on ollut edelleenkin semmoista ajatusta, että joudutaanko poroa pistämään, kertoo Inarin kunnan eläinlääkäri Henna Kaarakainen.

Avaa kuvien katselu Inarin kunnan eläinlääkäri Henna Kaarakainen on jo viime syksyn erotuksissa tarjonnut kipulääkettä kuohituille poroille. Kuva: Inger-Elle Suoninen / Yle

Kun kipulääkettä antaa kastraation yhteydessä, se ei heti vaikuta kastraation aiheuttamaan kipuun. Lääke kuitenkin auttaa myöhempiin kipuihin ja jomotuksiin, joita poro tuntee toimenpiteen jälkeen.

– Totta kai se vaikuttaa poron selviytymiseen ja terveydellisiin resursseihin sen toimenpiteen jälkeen, sanoo Kaarakainen.

Kesyille urosporoille kipulääkettä voi antaa jo hyvissä ajoin ennen kuohitsemista. Silloin siitä voi olla hyötyä myös kastraation aiheuttamiin kipuihin. Suurin osa poroista ei ole kuitenkaan kesyjä, jolloin lääkkeen antaminen vaatii aina kiinniottamisen ja usean ihmisen pitelemään poroa paikallaan. Tutkimuksen mukaan tämä lisää poron stressiä huomattavasti.

Kipulääkkeen vaikutus kestää poroilla jopa 3 vuorokautta. Kaarakaisen mukaan kipulääkkeen vaikutusta poroon on tutkittu muun muassa seuraamalla poron käyttäytymistä ja liikkumista GPS-laitteiden avulla.

Kastraatio tekee porosta säyseän

Kastraatioilla uroksista saadaan lihavia teuraita hormonitoiminnan muuttuessa. Poro ei tule enää kiimaan syksyllä, jolloin se ei esimerkiksi menetä lihasmassaansa samalla tavoin kuin hirvas, joka kuluttaa runsaasti energiaa syksyn rykimäkauden aikana. Kastraatiot tekevät poroista myös säyseämpiä ajohärkiä.

Hirvaat kastroidaan härkäporoiksi noin viiden vuoden iässä, kun niitä ei enää tarvita siitosporoina.

Poronhoitajat suorittavat kastraation ja lääkitsemisen itse. Eläinlääkäriä tarvitaan vain reseptin kirjoittamiseen.

Lääkitseminen on myös edullista. Yhden poron lääkitseminen maksaa korkeintaan 1,50 euroa.

– Siihen ei ainakaan toivon mukaan poronomistajan talouskaan kaadu, sanoo Henna Kaarakainen.