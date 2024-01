Hallinto-oikeus hylkäsi Lahden putkapahoinpitelystä tuomitun poliisin valituksen potkuista

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, jonka putkapahoinpitelystä tuomittu poliisimies teki irtisanomisestaan.

Hovioikeus tuomitsi poliisin vammantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta tapauksessa, jossa kiinniotettu mies pahoinpideltiin Lahden poliisiaseman putkassa helmikuussa 2019.

Hämeen poliisilaitos irtisanoi poliisin virkasuhteen. Irtisanottu poliisimies valitti asiasta hallinto-oikeuteen sillä perusteella, ettei irtisanomiseen ollut erityisen painavaa syytä. Hänen mukaansa irtisanomista ei myöskään tehty kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomisen peruste on tullut työnantajan tietoon.

Hallinto-oikeuden mukaan Hämeen poliisilaitoksella on kuitenkin ollut erityisen painava syy irtisanoa poliisin virkasuhde ja päätös on ollut lainmukainen. Irtisanomispäätöksen hallinto-oikeus katsoo tapahtuneen kohtuullisessa ajassa siitä, kun irtisanomisen peruste on tullut työnantajan tietoon.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.