Kitkat vai nastat? Nämä neljä asiaa talvikengistä on hyvä tietää

Pitävien kenkien lisäksi vaaratilanteiden ennakointi on tehokas tapa ehkäistä liukastumisia ja kaatumisia, sanoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Elina Östring. Hän kehottaa varaamaan aikaa ja välttämään kiirettä.

Jokainen talvikelillä liikkunut tietää, että yhdet kengät ovat toisia liukkaammat. Se voi johtua kengän lähtökohtaisista ominaisuuksista tai aika on voinut syödä pitoa.

Talvikengissä ja auton talvirenkaissa onkin paljon samaa, sanoo Sievin Jalkineen toimitusjohtaja Juha Jokinen. Sievin Jalkine on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista jalkinevalmistajista.

– Jos rengas on tehty kymmenen vuotta sitten, se on menettänyt pito-ominaisuutensa kovettumisen vuoksi. Sama juttu on kengissä, joissa käytetään samoja materiaaleja: ne eivät välttämättä säilytä uuden kimmoisuuttaan.

Talvi- ja syyskenkien valmistukseen erikoistuneen Pomarfinin myyntipäällikkö Matti Noponen nostaa myös esiin vertauksen auton renkaisiin.

– Talvijalkineissa käytetään samaa kumia kuin auton renkaissa, eikä se ole sattumaa. Se on kulutusta kestävintä materiaalia.

Kyseinen kumimateriaali (thermoplastic rubber) ei kovetu kovilla pakkasillakaan. Se säilyttää myös taipuisuutensa ja pitonsa, eikä siitä tule liukas.

Talvikenkiä valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota säähän, kengän kantaan, pohjamateriaaliin ja pohjan kuviointiin, neuvoo erityisasiantuntija Elina Östring Työterveyslaitokselta.

Avaa kuvien katselu ”Maihareilla ei tarkene kovilla pakkasilla, mutta ne ovat kauniit ja se on pääasia.” – Eeva Kuusisto. Kuva: Anne Elhaimer / Yle

1. Nastoissa parempi pito, kitkat paikallaan kauppareissulla

Östringin mukaan kitkakengät ovat talvella hyvät yleiskengät. Niiden pohjassa ei ole lattiaan jälkiä jättäviä nastoja, joten niitä voi käyttää myös kaupassa.

Pomarfinin Matti Noposen mielestä kitkapohjakenkä toimii aina. Siis melkein aina.

– Poikkeuksena on keli, jolloin maassa on jäätä ja sen päälle sataa lunta. Silloin kannattaa valita nastakengät.

Kitka kuuluu kengän narinana.

– Kävellessä kenkä taipuu päkiän kohdalta ja pohjan uloin osa kulkee sisäpohjaa pidemmän matkan, jolloin ulkopohja liukuu lattiaa pitkin. Kun vastus on riittävän iso, syntyy ääni, Sievin Jalkineen Juha Jokinen selittää.

Myös lattiamateriaali ja hoito vaikuttavat: kenkä voi narista vahaamattomalla muovimatolla, mutta muuttua hiljaisiksi vahauksen jälkeen.

– Kun lattia vahataan, kitka pienenee ja narina poistuu, Jokinen sanoo.

Nastakengät ovat paikallaan silloin, kun on oikein liukasta tai liikutaan paljon ulkona.

Niissä on parempi pito etenkin jäällä tai maastossa – paitsi jos jään päällä on niin paljon lunta, ettei nasta ylety siihen.

Sisällä ja ulkona liikkuvalle kompromissi voi olla kengän päälle laitettava liukueste tai kääntönastakengät.

Liukuesteitä kannattaa sovittaa ennen ostamista: niiden pitäisi peittää koko kengänpohja parhaan pidon saavuttamiseksi, sanoo Elina Östring.

2. Liukkaalla kelillä pehmeä on pohjassa paras

Hyvässä liukkaan kelin kengässä kanta on matala ja leveä.

Kengän takareuna on vähän viisto ja pohja kuvioitu. Pohja on taipuisa ja tehty pehmeästä materiaalista, kuten kumista.

Juha Jokisen mukaan kumi säilyttää ominaisuutensa myös kylmässä. Oikein kovilla pakkasilla sekin tosin voi kovettua ja muuttua liukkaaksi.

Avaa kuvien katselu ”Lenkkarit ovat suojasäällä ihan jees, vaikka liukastumisvaara niissä onkin.” – Timo Ekman Kuva: Anne Elhaimer / Yle

3. Pohjan kuviolla on merkitystä

Kuviointi kengän pohjassa antaa askelille pitoa.

Hyvä pohjakuvion ura on riittävän syvä eli 5–8 milimetriä ja sivusta avoin.

Sievin Jalkineen Juha Jokisen mukaan kuviot, jossa on paljon teräviä reunoja, pureutuvat paremmin alustaan tai jäänpintaan.

Pyöreät kuviot eivät pidä yhtä hyvin.

Samoilla linjoilla on Pomarfinin Matti Noponen.

– Reilu kuviointi lisää pitoa. Ja kun urasyvyys on reilumpi, silloin loskakin poistuu urista.

4. Aika syö kengän ominaisuuksia

Hyvätkään talvikengät eivät ole ikuiset. Kengänpohja kuluu käytössä ja elastiset materiaalit kovettuvat luonnostaan ajan kuluessa, vaikka kenkiä säilytettäisiin siististi varastossa.

Juha Jokisen mukaan kenkien kesto riippuu varastointiajasta ja -olosuhteista sekä siitä, millaisissa oloissa niitä käytetään.

Kengän kestoon vaikuttavia tekijöitä on monia, sanoo Matti Noponen: kenkien käyttömäärä, hoito, käyttäjän paino ja se, miten kengillä askelletaan.

– Silläkin on vaikutuksensa, käveleekö laahaten vai sirommin. Ja isompi kaveri kuluttaa kenkänsä pienempää nopeammin, tiivistää Noponen.

Hyväluminen talvi pidentää talvikenkien käyttöikää, kun taas paljaalla asfaltilla kävely lisää kitkaa ja kuluttaa kengänpohjaa.

Jokisen mukaan työturvajalkineiden käyttöiäksi suositellaan yhtä vuotta. Vapaa-ajalla käytettävä talvikenkä kestää periaatteessa useamman talven.

– Kenkä on vähän kuin alusvaate eli aika intiimi hygieeninen tuote, paitsi että sitä ei pestä. Siksikin kenkiä on syytä vaihtaa.

Avaa kuvien katselu ”Koiraa lenkittäessä nastakengät voisivat olla kätevät.” – Henna Rajala Kuva: Anne Elheimer / Yle

Paukkupakkasilla pitäisi saada varpaat suojaan kylmältä ja pysyä liukkaalla pystyssä. Näin eteläpohjalaiset vastasivat toimittaja Anne Elhaimerin talvikenkäkysymyksiin: