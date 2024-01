Viulun ”grand old man” Tuomas Haapanen, 98, on kuollut

Viulupedagogi ja emeritusprofessori Tuomas Haapanen on kuollut 98-vuotiaana.

Tuomas Haapanen on kuollut 8. tammikuuta 2024, Viuluakatemia kertoo Facebook-sivuillaan. Haapanen oli 98-vuotias.

Viuluakatemia kuvailee Haapasta ”suureksi suomalaiseksi viulupedagogiksi”, joka on kouluttanut lukemattoman määrän suomalaisia viulisteja vuosikymmenten aikana ja ”ollut todellinen alan vaikuttaja, edistäjä ja kehittäjä”.

Haapanen toimi Sibelius-Akatemian viulunsoiton pääopettajana vuodesta 1978 alkaen ja on jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen musiikkimaailmaan.

Sibelius-Akatemian ensimmäinen viuludiplomi

Haapanen aloitti viuluopintonsa Helsingissä 1930-luvulla. Vuonna 1945 alkoivat varsinaiset opinnot Sibelius-Akatemiassa sekä viulistin pesti Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterissa.

Vuonna 1948 Haapasesta tuli ensimmäinen viuludiplomin suorittanut opiskelija Sibelius-Akatemiassa.

– Tutkintoja tehtiin siihen aikaan harvakseltaan. Tutkintoja tehtiin, koska ne olivat tehokkaita ohjelmiston valmistamisprosesseja. Nykyään liikaakin painotetaan, että pitää tehdä tutkintoja, sen sijaan, että opittaisiin soittamaan. Kyllä jokainen koko ajan ponnistelee kehittyäkseen varmemmaksi osaajaksi ja muusikoksi, Haapanen sanoi Ylelle vuonna 2016.

Haapasen isä Toivo Haapanen oli Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari vuosina 1929–1950 ja Yleisradion musiikkipäällikkö vuosina 1929–1946. Tuomas ehti soittaa isänsä johdolla RSO:ssa ennen kuin tämä kuoli kesällä 1950.

Haapanen soitti 1950-luvun konserttimestarina Helsingin kamariorkesterissa, kunnes hän siirtyi vuonna 1962 Turun konservatorioon viulunsoiton pääopettajaksi. Siellä hän viihtyi ensin opettajana ja sitten rehtorina vuoteen 1978. Samaan aikaan hän johti Turun konservatorion kamariorkesteria.

Tuomas Haapanen Jean Sibeliuksen viulukonserton solistina 1956 – RSO joht. Nils-Eric Fougstedt

Merkittävä rooli viulukilpailuissa

Vuonna 1978 Sibelius-Akatemiasta aukesi Haapaselle professuuri. Hän toimi viulunsoiton professorina vuodet 1978–1990 ja rehtorina vuodet 1987–1990.

Vuonna 1999 Haapanen sai Säveltaiteen valtionpalkinnon.

Päivätöidensä rinnalla Haapanen on toiminut usean merkittävän musiikkikilpailun palkintoraadissa. Hän on ollut muun muassa kansainvälisen Jean Sibelius -viulukilpailun kilpailutoimikunnan puheenjohtaja. Helsingin Sanomissa arvioitiin hänen olevan ainut ihminen, joka on kuullut kyseisen kilpailun kaikki esitykset vuodesta 1965 saakka.

Myös Kuopion viulukilpailua hän on seurannut läheltä 1960-luvulta asti. Syksyllä 2023 Haapanen kommentoi kilpailun merkitystä Ylelle.

Ylen soivasta arkistosta löydät lisää Tuomas Haapasesta.