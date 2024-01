Näin Pekka Haavisto kommentoi puolisonsa lapsihaaveita IS:lle: ”Joskus unelmat toteutuvat, joskus eivät”

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi Ilta-Sanomien haastattelussa puolisonsa Antonio Floresin lapsihaaveita.

Flores kertoi maanantaina julkaistussa, presidenttiehdokkaiden puolisoita esitelleessä Ylen jutussa, että hänen iso haaveensa on aina ollut lapsi. Myöhemmin hän kertoi Ilta-Sanomille asettaneensa haaveelleen aikarajaksi sen, kun hän täyttää 50 vuotta, minkä jälkeen ajatus saisi jäädä toteutumatta.

Haavistolta kysyttiin Ilta-Sanomien haastattelussa, mitä aiheesta on keskusteltu kotona ja haluaako Haavisto isäksi. Haavisto kertoi Floresin maininneen ajatuksestaan ohimennen maanantai-iltana ennen nukkumaanmenoa, mutta pariskunta on puhunut aiheesta aiemminkin.

– Ei ole mitään perhesuunnitelmaa, mutta täytyy sanoa, että ihmisillä on unelmia ja joskus unelmat toteutuvat, joskus eivät. On tärkeintä, että unelmia on, Haavisto sanoi haastattelussa.

Haaviston mukaan Antonio Flores on äärimmäisen lapsirakas ihminen. Haavisto kertoo pitävänsä myös itse lapsista. Hänen sisaruksillaan on lapsia, ja hänellä on myös muutama kummilapsi.

– En tiedä, olenko ollut mitenkään ihanteellinen kummisetä, mutta se on jonkinlainen rikkaus elämässä kuitenkin.

Antonio Flores, 45, ja Haavisto, 65, tapasivat vuonna 1997 Kolumbiassa. Flores muutti Haaviston perässä Suomeen, ja pari rekisteröi parisuhteensa vuonna 2002.