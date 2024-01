Sudet kävivät vähiten koirien kimppuun siellä, missä susia on eniten – yksi syy löytyy metsästyskulttuurista

Itäisessä Suomessa susi joutuu kilpailemaan ravinnosta, minkä takia se näkee myös koirat uhkana itselleen. Lounais-Suomessa sudelle on enemmän ravintoa.

Sudet aiheuttivat viime vuonna Suomessa koirille 64 vahinkoa.

Viime vuosiin verrattuna määrä on suuri. Esimerkiksi vuonna 2021 susien aiheuttamia koiravahinkoja kirjattiin vain 37.

Suomen riistakeskuksen suunnittelija Mari Tikkunen kertoo, että vahinkojen määrässä voi olla isoja eroja vuosien välillä.

– Susikanta on kasvanut, mikä lisää riskiä koiran ja suden kohtaamiseen. Mutta jos yhtenä vuonna on 60 vahinkoa ja toisena 30, niin siihen on vaikea löytää yksiselitteistä syytä, Tikkunen toteaa.

Avaa kuvien katselu Susien koirille aiheuttamien vahinkojen määrässä on isoja eroja vuosien välillä. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Koiravahingot keskittyvät itään ja Pohjanmaalle

Koiravahinkojen alueellista jakautumista voi tarkastella Riistavahingot-palvelussa.

Viime vuonna vahinkoja kirjattiin eniten Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Sudet aiheuttivat kummassakin maakunnassa 11 koiravahinkoa.

Sudet kävivät koirien kimppuun myös Etelä-Pohjanmaalla (9 vahinkoa) ja Pohjanmaalla (7 vahinkoa).

Lounais-Suomessa vahinkoja sattui yllättäen vähemmän, vaikka alue on tiheintä susiseutua.

Valtio maksaa susien aiheuttamista koiravahingoista korvauksia. Viime vuoden vahinkojen korvaussumma on nousemassa yli 208 000 euroon.

Avaa kuvien katselu Metsästyskoirille on yritetty kehittää erilaisia suojaliivejä. Mari Tikkunen kertoo, että Ruotsissa on saatu hyviä kokemuksia liivistä, missä on piikkejä estämässä suden puremaa. Kuva: VEGE Viitamaki

Metsästyskoirat alttiita susien hyökkäykselle

Mari Tikkunen kertoo, että alueellisia eroja selittää ennen kaikkea suden ravintotilanne.

Itä-Suomessa suden pääasiallista ravintoa ovat hirvet, joista se joutuu kilpailemaan runsaan karhukannan kanssa.

– Susi kokee myös metsästyskoirat kilpailijoina ja käy siksi niiden kimppuun, Tikkanen toteaa.

Lounais-Suomessa vahva valkohäntäpeurakanta pitää huolen siitä, ettei susien tarvitse kilpailla ravinnostaan.

Toinen selittävä tekijä on erot metsästyskulttuurissa. Tavallisimmin susi hyökkää koiran kimppuun metsästyksen yhteydessä.

– Itäisessä Suomessa metsäalueet ovat laajoja ja koirat työskentelevät kauempana omistajastaan kuin Lounais-Suomessa, missä maasto on pirstaleisempaa, Tikkunen toteaa.

Pihakoiriin kohdistuvat hyökkäykset ovat vähentyneet, sillä ihmiset ovat valveutuneempia ja ottavat koirat yöksi sisälle.

Osa susilaumoista käy hanakasti koirien kimppuun

Paras keino suojata koiraa susien hyökkäykseltä on välttää liikkumista susien reviirillä. Mari Tikkunen kertoo, että sudet vartioivat tarkasti etenkin reviirinsä reuna-alueita.

Erityisen varovainen kannattaa olla alueilla, missä susi on aiemmin vahingoittanut koiraa.

– Jotkut laumat ovat hanakampia käymään koirien kimppuun kuin toiset. Tällöin samalla alueella voi sattua nopeastikin useampi vahinko, Tikkunen toteaa.

Tämä saattaa olla selitys sille, miksi sudet ovat aiheuttaneet koiravahinkoja nyt myös Pohjanmaalla.