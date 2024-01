Nyt homomiehet ovat tasa-arvoisia heteromiesten ja naisten kanssa verenluovutuksessa

Rovaniemeläinen Miikka Keränen, 32, luovutti verta Rovaniemellä tiistaina, toista kertaa elämässään.

– Onhan tämä mahtava juttu. Edellisen kerran luovutin verta vuonna 2019, kun olin ollut yli vuoden selibaatissa, Keränen sanoo.

Miesten välisestä seksistä aiheutuva verenluovutusrajoitus poistui joulukuun 4. päivä. Nyt homo- ja bi-miehet pääsevät luovuttamaan verta ensi kertaa tasaveroisesti naisten ja heteromiesten kanssa.

Ennen jokaisen miesten välisen seksikerran jälkeen joutui odottamaan 12 kuukautta. Sitten varoaikaa lyhennettiin neljään kuukauteen, vaikka kyse olisi vakikumppanista.

– Pykälä oli kyllä vanhentunut ja syrjivistä asenteista peräisin, eikä ehkä enää tieteellisesti perusteltua, Keränen pohtii.

Hänen mielestään on tärkeää auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat verta.

– Jos on terve ja jos on mahdollista luovuttaa verta, niin mielestäni on velvollisuus auttaa lähimmäisiä. Tämä uudistus on tärkeä, koska on todella ikävää, että vanhentuneiden käsitysten vuoksi on joltakulta jäänyt verta luovuttamatta. Jokainen verenluovutus kuitenkin luultavasti voi pelastaa jonkun toisen ihmisen hengen. On mahtavaa, että nyt on useampia ihmisiä, jotka pääsevät verta luovuttamaan.

Avaa kuvien katselu Ennen verenluovutusta pitää tehdä terveyskysely, jossa ei enää kysytä seksikumppanin sukupuolta. Kuva: Sari Pöyhönen / Yle

Taustalla verenluovutusrajoituksille ovat olleet hiv-tartuntojen riskit. Tartunta ei näy heti testeissä, ja verta tarvitsevat voisivat pahimmillaan saada tartunnan luovutetusta verestä. ”Syynä on ollut se, että tuoreita hiv-infektiota esiintyy suhteellisesti merkittävästi enemmän miesten välistä seksiä harrastavien keskuudessa verrattuna muuhun väestöön”, kerrotaan Veripalvelun nettisivuilla.

Nykyään Veripalvelussa kuitenkin pystytään tutkimaan veri tarkasti, ja riskit on minimoitu myös homojen ja bi-miesten kohdalla.

Huolta tai vastustusta uudistuksen suhteen ei ole Veripalvelun lääkäri Janina Forsténin mukaan kuulunut. Veripalveluun on kantautunut rajoituksen poistamisesta vain myönteistä palautetta.

Veripalvelu esitti rajoituksen poistamista viime vuonna ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea teki siitä päätöksen lokakuussa. 4. joulukuuta uudistus otettiin käyttöön. Rovaniemen Seta -yhdistys juhli uudistusta tammikuun verenluovutustilaisuudessa tiistaina. Rovaniemellä Veripalvelu järjestää verenluovutustilaisuuksia kerran kuukaudessa.

Varoaika pidettävä edelleen

Edelleenkin seksirajoituksia on verenluovutukselle. Ne eivät vain enää ole sukupuolisidonnaisia. Jos verenluovuttajalla on uusi seksikumppani tai useita kumppaneita tai jos luovuttaja on harrastanut maksullista seksiä, joutuu odottamaan vähintään neljän kuukauden varoajan ennen verenluovuttamista.

Avaa kuvien katselu Uudistus vie yhdenvertaisempaan suuntaan, mutta verenluovutus ei vielä ole täysin tasa-arvoista, Jasmin Koivisto sanoo. Kuva: Sari Pöyhönen / Yle

– Esimerkiksi ihmiset, jotka ovat monisuhteessa, jossa on enemmän kuin yksi partneri. He eivät ole samalla viivalla tällä hetkellä, koska hänellä voi olla enemmän kuin yksi kumppani, mutta he ovat vakituisia kumppaneita eikä puhuta satunnaisista suhteista. Tämä on yksi asia, johon toivoisimme muutosta, puheenjohtaja Jasmin Koivisto Rovaniemen Seta ry:stä sanoo.

”On vielä työsarkaa”

– On vielä työsarkaa, mutta ehkä verenluovutuksesta ovat nyt suurimmat epäkohdat jääneet pois. Mutta varmasti on paljon vielä tehtävää mielikuvatyössä. Eli edelleen hiv-stigma koskee jostain syystä vain homomiehiä. Mielestäni siihen pitäisi saada uutta tietoa, että mikä nykytilanne on, Miikka Keränen pohtii.

Esimerkiksi verenluovuttajan terveyskyselyssä voi valita vain kahden sukupuolen välillä, eli pitää valita, onko mies vai nainen. Tämä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta katsottuna epäkohta edelleen.

– Jokainen pitäisi kohdata yksilönä. Ja mekin puhumme, että nyt tilanne on yhdenvertaisempi, ei yhdenvertainen, Jasmin Koivisto Rovaniemen Setasta sanoo.

Veripulaa uudistus ei helpota

Veripulaa uudistus ei helpota Veripalvelun lääkärin Janina Forsténin mukaan. Taustalla on ennemminkin tasavertaisuusperiaate.

– On hyvä, että meillä ei ole yhtään turhaa estettä verenluovutukselle. Olemme iloisia, että olemme saaneet tämän esteen purettua, Forstén sanoo.

Forstén kertoo, että uusia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti. Jokainen arkipäivä ympäri vuoden tarvitaan 800 verenluovuttajaa niin verta tarvitsevia potilaiden auttamisen kuin verihuollon huoltovarmuudenkin kannalta.

– Tällä hetkellä vain 3,5 prosenttia luovutusikäisistä luovuttaa verta, ja verenluovutus onkin liian pienen joukon harteilla.