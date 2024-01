Veitsiuhkauksen kohteeksi joutuneessa turkulaiskoulussa ollaan ymmällään miehen motiiveista

Koulupäivä Turun ammatti-instituutin Aninkaisten yksikössä on käynnistynyt rauhallisesti tiistaisen välikohtauksen jäljiltä. Pitkällä veitsellä varustautunut sekava mies aiheutti mittavan poliisioperaation eilen iltapäivällä.

Ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen kertoo koulun kriisiryhmän käyvän tänään keskiviikkona läpi tarkemmin tapahtumien kulkua ja sitä, miten tilanteessa toimittiin.

Opiskelijoille ei Immosen mukaan tämänhetkisen tiedon mukaan järjestetä erillistä purkutilaisuutta, mutta tukea on tarjolla sitä tarvitseville.

– Opiskelijoille on viestitty, että mikäli tarvitsee keskusteluapua tai muuta apua, kaikki opiskelijahuollon palvelut ovat käytettävissä. Opiskelijahuoltoa on myös informoitu, että tällainen tapahtuma on ollut, jotta he osaavat ottaa sen huomioon omassa resursoinnissaan.

Hannu Immosen tiedossa ei ole, onko opiskelijoita jäänyt kotiin eilisten tapahtumien vuoksi.

Avaa kuvien katselu Ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen kuvailee tunnelmia rauhallisiksi eilisistä tapahtumista huolimatta. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Motiivista ei tietoa

Turun ammatti-instituutin Aninkaisten koulutalossa käynnistyi tiistaina iltapäivänä suuri poliisioperaatio, kun koulun tiloissa havaittiin päihtynyt ja sekavasti käyttäytyvä mies, jolla oli hallussaan pitkä veitsi.

Opiskelijat toimivat Immosen mukaan tilanteessa oikeaoppisesti ja kiirehtivät uhkaavasti käyttäytyneen henkilön havaittuaan opettajanhuoneeseen hälyttämään apua.

– Hälytys tehtiin 1–2 minuutin kuluttua havainnosta, ja siitä noin 2–3 minuutin kuluttua poliisi tuli paikalle.

Hannu Immosen mukaan veitsimies viipyi koulun tiloissa korkeintaan 10–15 minuuttia.

Koulun tiedossa ei Immosen mukaan ole, miksi veitsimies tuli Aninkaisten koulutalolle. Mies ei Immosen mukaan ole koulun opiskelija eikä henkilöstöä.

Lounais-Suomen poliisista kerrottiin tiistaina, että miehen henkilöllisyys on poliisin tiedossa, mutta häntä ei ole tavoitettu. Miestä epäillään laittomasta uhkauksesta.

Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää myöhemmin keskiviikkona.