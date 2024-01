Uimahallien puhtaana pitäminen ei ole helppoa: tällaista ryönää altaista löytyy

Kylpylöiden ja uimahallien uimaveden laatu on Suomessa keskimäärin hyvä. Se vaatii kuitenkin jatkuvaa huolenpitoa ja tarkkaa siivousta.

Keltainen robotti-imuri sukeltaa matalaan altaaseen ja painuu pinnan alle. Pian se ahertaa pitkin altaan pohjaa ja imuroi pientä likaa.

Sen haaviin jää esimerkiksi hiekkaa, hiuksia, rakennekynsiä, purkkaa ja laastareita.

Avaa kuvien katselu Forssalaisen Viihdeuimala Vesihelmen uinninvalvoja Eetu Nyman kertoo, että imuri puhdistaa altaiden pohjat kaksi kertaa viikossa. Osan altaista se kulkee yöaikaan automaattisesti. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Uimahallin vesi kiertää otsonoinnin ja hiekkasuodattimien läpi. Altaissa on aina myös klooria huolehtimassa puhtaudesta.

Isommat roskat tai esimerkiksi veteen kadonneet lelut, uimalakit ja uimahousut päätyvät uimahallin kellarissa olevaan isompaan sihtiin.

Kylpylöiden ja uimahallien uimaveden laatu on Suomessa keskimäärin hyvä.

– Valtakunnallisten tietojen perusteella uimahallien ja kylpylöiden veden puhtaus on ihan hyvällä tasolla. Se täyttää lainsäädännön vaatimukset, Valviran ylitarkastaja Heli Laasonen sanoo.

Laadun ylläpito vaatii kuitenkin hyvin rakennettuja ja suunniteltuja tiloja sekä hyvää huoltoa ja käyttöä.

Robotti-imuri siivoaa Vesihelmen altaat kaksi kertaa viikossa.

Veden laatua myös valvotaan tarkasti. Laatua seuraavat uimahallien omavalvonta ja kuntien terveydensuojeluviranomaiset. Valtakunnallisesti toimintaa ohjaa Valvira.

– Me tutkimme tiettyjä mikrobeja, esimerkiksi erilaisia infektioita aiheuttavaa pseudomonas aeruginosaa, sekä vapaan ja sidotun kloorin suhdetta, Laasonen sanoo.

Näytteitä otetaan vilkkauden mukaan

Forssalaisessa Vesihelmessä veden laatua mittaavat 24/7 toimivat automaattimittarit. Jos mittarit havaitsevat poikkeamia, huoltomies saa hälytyksen. Toistaiseksi uimahalli on välttynyt ongelmilta.

– Otamme myös päivittäin käsin näytteitä, joilla tarkastetaan, että automaattimittarien luvut täsmäävät niihin. Parin viikon välein lähetämme vesinäytteet labraan, Vesihelmen palvelupäällikkö Totti Munck kertoo.

Avaa kuvien katselu Toistaikseksi Vesihelmessä on vältytty ongelmilta. Palvelupäällikkö Totti Munck kiittää uimahallin kävijöitä vastuullisuudesta. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Koko uimahallin vesi kiertää otsonoinnin ja hiekkasuodattimien läpi. Robotti-imurin lisäksi uimahallissa on myös vakisiivoojat.

– Meillä käy sukeltajia parin kolmen viikon välein. He puhdistavat altaiden pohjat juuriharjalla. Vesi myös vaihtuu päivän aikana monta kertaa, isossa altaassa noin kuudesti. Putkistoissa on aikamoinen vilinä, Munck sanoo.

Eniten likaa tuovat ihmiset, jotka eivät peseydy

Suurin likakuorma tulee uimahallin kävijöistä.

– Suurin riski veden laadulle on se, ettei peseydytä kunnolla, ja altaaseen menee ihmisen ihosta irtoavaa likaa, Valviran Laasonen sanoo.

Kävijän kannattaa myös katsoa, missä asussa tulee uimaan. Jos altaaseen tullaan farkkushortseissa, hikisissä vaatteissa tai ulkona käytetyissä asuissa, voi mukana kulkeutua likaa.

Avaa kuvien katselu Robotti-imuri kulkee pitkin altaiden pohjia. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Vesihelmen Munck näkee suurimpana riskinä ulkoa tulevat bakteerit, jotka voivat siirtyä allasveteen.

– Niitä voi tulla esimerkiksi, jos halliin tuodaan uima-asuja tai leluja, joita on käytetty ulkona eikä ole sen jälkeen pesty. Lelujen sisään voi myös jäädä ulkovettä.

Siivouksen tärkeyttä ei aina tajuta

– Tämä on jatkuvaa kehitystä. Vedenlaadusta huolehtimisessa on kyse niin tekniikasta, suunnittelusta kuin ihmisten toiminnastakin, sanoo Timo Erkkilä. Hän on Uimahalli- ja kylpyläteknisen yhdistyksen vedenkäsittelyn asiantuntija.

Pelkkä hyvä tekniikka tai upea rakennus ei kuitenkaan riitä, jos käyttö tai siitä huolehtiminen laahaa.

Erittäin tärkeä osa hallien ja kylpylöiden vesiturvallisuutta on asiantunteva siivous. Sen arvoa ei aina ymmärretä.

– Monet kunnat ulkoistavat ja kilpailuttavat siivouspalvelut, mikä voi aiheuttaa henkilökunnan jatkuvaa vaihtumista ja heikompaa laatua, Erkkilä sanoo.

Erkkilän mukaan esimerkiksi sulkemisiin johtaneissa bakteeriesiintymissä on usein ollut kyse siivouksen ongelmista ja uimahallien kannattaa panostaa vakituiseen siivoushenkilöstöön ja erityisosaamiseen.

Sulkemiset yksittäistapauksia

Joskus uimahallissa saatetaan sulkea nopeasti yksittäinen allas tai osa hallia. Usein takana on lapselle sattunut vahinko, ilkivalta on harvinaisempaa.

– Yleensä syynä on joku altaassa sattunut kakka- tai oksennusvahinko. Joskus on parempi laittaa halli kiinni kokonaan, jos tekniikka syöttää vettä useammalle altaalle, Laasonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Valviran ylitarkastaja Heli Laasonen kertoo, että kaiken kaikkiaan uimavesien laatu on varsin hyvä. Kuva: Vilja Harala

Käyttäjiltä kysytään vastuullisuutta ja malttia.

– Varsinkin pienten lasten vanhemmille voisi vinkata, että jos lapsella on ollut oksennustauti, niin ei mentäisi sitten ihan heti uimaan. Toki vahinkoja sattuu, mutta hallille on hankalaa, jos niitä on usein.

Myös isompia sulkemisia tapahtuu vuosittain muutamia. Niissä uimahalli joutuu sulkemaan, kun veteen on päässyt bakteereja. Usein kyseessä on uimaveteen päässyt pseudomonas aeruginosa -bakteeri.

– Ongelman ydin on usein tällaisissa tapauksissa siivouksessa. Kehottaisin uimahallitoimijaa tarkastamaan siivousrutiininsa ja allastekniikan toimivuuden.